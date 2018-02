Será este o derradeiro filme de Daniel Day-Lewis? O Cartaz de Cinema, por João Lopes

Seja ou não o derradeiro filme de Daniel Day-Lewis, “Linha Fantasma” fica como mais um momento excepcional do seu trabalho (reencontrando o realizador Paul Thomas Anderson, dez anos depois de “Haverá Sangue”). Interpretando um criador da alta costura de Londres, na década de 1950, Day-Lewis dá corpo às inquietações de um artista seduzido pela procura da beleza absoluta.

“A Forma da Água” confirma Guillermo del Toro como um criador que gosta de explorar os enigmas de universos fantásticos. Desta vez, o cineasta mexicano encena a relação de uma mulher muda com uma criatura dos mares, num tom de fábula marcado pelas convulsões da Guerra Fria — Sally Hawkins é a notável intérprete principal.

Andrey Zvyagintsev é um dos nomes fundamentais da actual produção cinematográfica da Rússia. Distinguido em Cannes/2017 com o Prémio do Júri, o seu filme “Sem Amor” faz o retrato íntimo de um casal cujo filho desaparece misteriosamente — um drama de personagens e situações muito particulares, mas com um apelo emocional que transcende todas as fronteiras.

Já disponível em DVD, “Os Olhos da Minha Mãe”, de Nicolas Pesce, é um dos exemplos mais originais da mais recente produção americana na área do terror. Com duas participações portuguesas: a actriz Kika Magalhães e, na banda sonora, dois fados de Amália Rodrigues.

* Banda sonora: “A Forma da Água” (2017), de Guillermo del Toro

> “You’ll Never Know”, Renée Fleming