Teresa Villaverde filma drama português

Com João Pedro Vaz e Beatriz Batarda nos papéis centrais, “Colo” é o retrato dramático, carregado de perturbantes emoções, de uma família marcada pela crise — com particular destaque para os amores e desamores dos adolescentes. É um filme que prolonga temas e obsessões do universo da sua autora, Teresa Villaverde, a cineasta de “Os Mutantes” (1998) e “Transe” (2006).

A cineasta brasileira Laís Bodanzky realizou “Como Nossos Pais”, um retrato íntimo de uma família atravessada por muitos problemas de equilíbrio e desequilíbrio entre gerações — com uma cuidada direcção de actores, destacam-se as presenças de Maria Ribeiro e Clarisse Abujamra.

Autor de muitos filmes a meio caminho entre drama e comédia, quase sempre marcados por temáticas com fortes componentes sexuais, o francês Jean-Claude Brisseau mantém-se fiel a si próprio: “Que o Diabo nos Carregue” é a história, ora trágica, ora irónica, de três mulheres que tentam superar os seus traumas.

Com “Uma Mulher Fantástica”, Sebastián Lélio criou um retrato íntimo e tocante de uma mulher transgénero, magnificamente interpretada por Daniela Vega — o filme valeu ao Chile o Oscar de melhor filme estrangeiro e já está disponível no mercado do DVD.

* Banda sonora: “A Luz entre Oceanos” (2016), de Derek Cianfrance - “The Light Between Oceans”, Alexandre Desplat