Cineasta belga aborda a guerra na Síria

“Na Síria” encena um dia e uma noite vividos por uma família de Damasco num bairro devastado por bombardeamentos e ameaçado por atiradores furtivos. Realizado por Philippe van Leeuw, o filme arrebatou o prémio do público no Festival de Berlim (secção ‘Panorama’).

De Itália chega “A Rapariga do Nevoeiro”, policial escrito e dirigido por Donato Carrisi, protagonizado pelo veterano Toni Servillo — nele se conta a intricada investigação do desaparecimento de uma jovem, até que começam a recair suspeitas sobre o próprio investigador...

“Dunkirk” é mais um exemplo do modo como Christopher Nolan sabe utilizar grandes meios de produção, mantendo a sua visão pessoal. Agora editado em Blu-ray, o filme evoca a dramática retirada das tropas britânicas do porto de Dunquerque, em Maio/Junho de 1940.

Em DVD, já está disponível “Uma Viagem pelo Cinema Francês”, a vibrante deambulação de Bertrand Tavernier pelas memórias clássicas do cinema do seu país — um trabalho ao mesmo tempo histórico e confessional que teve estreia na secção de Clássicos do Festival de Cannes.

* Banda sonora: “Lemony Snicket: Uma Série de Desgraças” (2004), de Brad Silberling

> “Drive Away”, Thomas Newman