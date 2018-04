Wes Anderson encena fábula com cães

Regressando à animação, Wes Anderson filma a história de um regime repressivo que privilegia os gatos e envia os cães para uma ilha que é uma lixeira: “Ilha dos Cães” é mais uma proposta original de um dos mais importantes cineastas independentes da actualidade.

Com o seu peculiar gosto para desmontar os bastidores da política, Armando Iannucci assina uma comédia desconcertante sobre as convulsões do poder soviético em 1953: “A Morte de Estaline” combina a evocação histórica com o mais implacável humor.

Na tradição do melodrama familiar italiano, Gabriel Muccino propõe o retrato de uma família que se reúne para assinalar os 50 anos do casamento do avô e da avó: “Cá por Casa Tudo Bem” é um filme amargo e doce sobre as relações mais íntimas.

Anthony Russo e James Russo são os responsáveis por “Vingadores: Guerra do Infinito”: a nova proposta dos estúdios Marvel reúne uma colecção de super-heróis empenhados em salvar o planeta Terra da destruição total.

No DVD, o destaque vai para “O Jardim da Esperança”, uma realização de Niki Caro, com Jessica Chastain e Johan Heldenberg — nele encontramos o retrato do casal que dirigia o Zoo de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial, salvando muitos judeus da deportação para os campos da morte montados pelos nazis.

* Banda sonora: “Fim de Semana” (1967), de Jean-Luc Godard

> “Alice au pays des syllogismes”, Antoine Duhamel