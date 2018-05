Documentário evoca repressão da PIDE

Depois de “48” (2010), Susana de Sousa Dias volta a trabalhar sobre materiais provenientes dos arquivos da PIDE. A acção repressiva da polícia política do Estado Novo surge, desta vez, através dos testemunhos dos filhos de Octávio Pato — é evocado, em particular, o período em que o militante comunista esteve preso e foi torturado.

O francês François Ozon está de regresso através de um melodrama de guerra inspirado em “Broken Lullaby” (1932), de Ernst Lubitsch. No centro da acção está a relação dramática entre dois soldados, um francês, outro alemão, ambos combatentes na Primeira Guerra Mundial.

“Mãe!”, de Darren Aronofsky, foi, por certo, um dos títulos mais polémicos da produção americana de 2017. Já disponível em DVD, o filme encena as atribulações de um casal cuja casa é invadida por estranhos que se entregam a inquietantes rituais — com Jennifer Lawrence e Javier Bardem nos papéis centrais.

* Banda sonora: “2001: Odisseia no Espaço” (1968), de Stanley Kubrick - “Trip to the Moon”, Alex North