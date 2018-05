Drama dos refugiados filmado por Ai Weiwei

O artista chinês Ai Weiwei quis construir um testemunho eloquente sobre a situação contemporânea dos refugiados. Assim, visitou com a sua equipa muitas zonas do planeta onde são mais visíveis os sinais dessa tragédia, incluindo Grécia, Itália e a fronteira México/EUA — “Refugiados” é um documentário para nos ajudar a compreender um pouco de um dos maiores dramas humanos e políticos do século XXI.

“Nunca Estiveste Aqui”, de Lynn Ramsay, foi um dos títulos da competição de Cannes, em 2017, tendo arrebatado dois prémios — para melhor actor (Joaquin Phoenix) e melhor argumento. No seu centro está um homem que, de forma bizarra, combina a condição de assassino contratado com o pendor filosófico.

Depois do impacto de “Blade Runner 2049”, de Denis Villeneuve, podemos reencontrar o filme original, datado de 1982. A célebre realização de Ridley Scott, encenando um mundo futurista em que se confundem os humanos e os “replicantes”, está disponível numa edição em Blu-ray, numa cópia impecavelmente restaurada. A acompanhar o filme, há um disco em DVD com mais de três horas de extras sobre a rodagem.

* Banda sonora: “Heat – Cidade sob Pressão” (1999), de Michael Mann

> “God Moving Over the Face of the Waters”, Moby