Filme de Wim Wenders em tom romântico

“Shoplifters”, do japonês Hirokazu Kore-eda, foi o grande vencedor da 71ª edição do Festival de Cannes. Curiosamente, entre as estreias da semana, surgem dois títulos que também estiveram em Cannes, mas em 2017. São eles “Godard, o Temível”, de Michel Hazanavicius, um retrato do cineasta Jean-Luc Godard nos tempos agitados de Maio 68, e “Como Falar com Raparigas em Festas”, evocação surreal dos anos 70 do punk, em Londres, com assinatura de James Cameron Mitchell, contando com Elle Fanning e Nicole Kidman nos principais papéis.

“Submersos” é mais um exemplo da capacidade de Wim Wenders para combinar as referências sociais e culturais mais díspares, afinal contando histórias sobre a intimidade do seres. Esta é mesmo uma história romântica, carregada de dramatismo, sobre o amor que une uma biomatemática a trabalhar na Gronelândia e um engenheiro envolvido em actividades políticas no leste africano — a destacar: a excelência do par central, interpretado pela sueca Alicia Vikander e o escocês James McAvoy.

* Banda sonora: “A Guerra das Estrelas” (1977), de George Lucas

> “The Throne Room”, John Williams