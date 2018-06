Charlize Theron transfigura-se para papel dramático

Em “Tully”, Charlie Theron interpreta o drama de uma mãe que tem o seu terceiro filho, vendo-se compelida a contratar uma ama que lhe permita descansar um pouco durante a noite. Realizado por Jason Reitman, esta é uma variação original sobre os modelos tradicionais do melodrama familiar — também com Mackenzie Davis e Roy Livingston.

Foi no Verão de 1969 que o senador Edward Kennedy teve um acidente de automóvel em que faleceu uma das jovens que trabalhava para a sua campanha presidencial. “O Segredo dos Kennedy” evoca esse acidente e os seus drásticos efeitos na vida pessoal e política de Kennedy — com Jason Clarke no papel do senador.

Sergei Loznitsa continua a construir ficções profundamente marcadas por componentes documentais. Assim acontece em “Um Mulher Doce”, retrato angustiado de uma mulher que quer saber em que condições o seu marido se encontra preso — um drama da Rússia contemporânea.

“As Guardiãs”, de Xavier Beauvois, evoca os tempos dramáticos da Grande Guerra de 1914-18 e, mais especificamente, a vida das mulheres que ficaram nos campos de França, enquanto os maridos estavam na frente de combate — com Nathalie Baye e a sua filha, Laura Smet.

“Mudbound – As Lamas do Mississipi”, de Dee Rees, é um dos títulos mais importantes da recente vaga de obras dedicadas à história dos afro-americanos, neste caso evocando o racismo no Mississipi de finais da década de 1940. Com Jason Clarke, Carey Mulligan e Mary J. Blige, já se encontra disponível no mercado do DVD.

* Banda sonora: “Não Dês Bronca” (1989), de Spike Lee

> “Don’t Shoot Me”, Take 6