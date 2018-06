Isabelle Huppert em prova de talento e sofisticação

Benoît Jacquot é um autor veterano que mantém uma fascinante relação criativa com Isabelle Huppert. Agora, em “Eva”, ele dirige-a no papel de uma prostituta com quem se envolve um autor de teatro, interpretado por Gaspard Ulliel — uma teia de desejos e traições inspirada num romance de James Hadley Chase.

Já conhecida do público português através de títulos como “A Quietude da Água” e “Uma Pastelaria em Tóquio”, a japonesa Naomi Kawase regressa com “Esplendor”, um drama centrado na personagem de um fotógrafo que está a perder a visão — esteve no Festival de Cannes de 2017.

Memória de um cinema de outros tempos, ligado às pequenas salas de província e aos filmes a preto e branco, “Cinema Paraíso”, de Giuseppe Tornatore, com Jacques Perrin e Philippe Noiret, está a comemorar o seu 30º aniversário — a respectiva cópia restaurada surgiu agora no mercado do DVD.

Também em DVD e Blu-ray já pode ser visto ou revisto “A Bela e o Monstro” (2017), um dos títulos mais ambiciosos, e também mais perfeitos, gerados em anos recentes pelos estúdios Disney. Com Emma Watson no papel central, a nova versão refaz o clássico dos desenhos animados produzido em 1991.

* Banda sonora: “EVA” (1962), de Joseph Losey

> “Willow Weep for Me”, Billie Holiday