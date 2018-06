Cineasta sul-coreano celebra maravilhas arquitectónicas

“Columbus”, de Kogonada, é o retrato íntimo de um homem sul-coreano que acompanha a grave doença do seu pai, internado num hospital de Columbus, no estado americano do Indiana. As maravilhas arquitectónicas da cidade são elementos fundamentais deste drama subtil e tocante, protagonizado por John Cho.

Livro de grande sucesso, “Com Amor, Simon” surge, agora, como um filme de Greg Berlanti, protagonizado pelo jovem talento Nick Robinson. Em tom de comédia mais ou menos romântica, nele se encena a odisseia afectiva de um estudante homossexual — uma história de revelação e amor, narrada com especial delicadeza emocional.

“Ocean’s 11” começou por ser um título muito popular, a meio caminho entre o policial e a comédia, produzido em 1960 e protagonizado por Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. e Dean Martin. Em 2001, Steven Soderbergh fez um remake, com Brad Bitt e George Clooney. Agora, Gary Ross propõe uma versão feminina, “Ocean’s 8”, dominada por Sandra Bullock e Cate Blanchett.

No DVD já está disponível um dos grandes filmes de 2016, centrado numa notável composição de Natalie Portman: “Jackie” faz o retrato de Jacqueline Kennedy nos dias atribulados de 1963 que se seguiram ao assassinato do marido, o presidente John F. Kennedy — a realização tem assinatura do chileno Pablo Larraín.

* Banda sonora: “OCEAN’S 11” (1960), de Lewis Milestone

> “The Tender Trap”, Sammy Davis Jr.