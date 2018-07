Para descobrir o cinema da Venezuela

Eis uma raridade: um filme proveniente da Venezuela, consagrado no Festival de Veneza: “À Distância”, de Lorenzo Vigas, faz o retrato íntimo e perturbante do “voyeurismo” de um homem de Caracas. No papel principal surge Alfredo Castro, um dos grandes actores do Chile (já o vimos em vários filmes de Pablo Larraín), contracenando com o jovem e talentoso Luis Silva.

“The Equalizer 2: a Vingança” é mais uma típica sequela da produção de Hollywood, reunindo o realizador e a vedeta do primeiro filme: Antoine Fuqua e Denzel Washington, respectivamente. Este é um universo de serviços secretos e vinganças, em cenários de inquietante violência; no elenco surge também Ashton Sanders, que vimos em “Moonlight”.

Claire Denis continua a ser uma das criadoras mais originais do cinema francês. Em “O Meu Belo Sol Interior” encena as convulsões, ora dramáticas, ora divertidas, de uma mulher de meia idade. Centrado numa brilhante interpretação de Juliette Binoche, o filme já está disponível em DVD.

Em Blu-ray, o destaque vai para “Chama-me pelo Teu Nome”, sem dúvida um caso sério de popularidade na última temporada de Oscars. O italiano Luca Guadagnino filma o par Timothée Chalamet/Armie Hammer numa história de amor que é um invulgar e comovente processo de mútua descoberta.

* Banda sonora: “Bullitt” (1968), de Peter Yates > “Cantata for Combo”, Lalo Schifrin