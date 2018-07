Isabelle Huppert regressa em filme de Michael Haneke

Isabelle Huppert volta a ter uma admirável composição sob a direcção de Michael Haneke, em “Happy End”. Centrando-se numa família do norte de França marcada pelos ecos da crise dos refugiados, o filme procura, em última instância, reflectir sobre os impasses morais da nossa Europa — também com Jean-Louis Trintignant e Toby Jones. Recorde-se que Haneke já ganhou duas vezes a Palma de Ouro de Cannes, com “O Laço Branco” (2009) e “Amor” (2012).

“A Gaivota”, de Anton Tchekhov, reaparece em registo cinematográfico. Desta vez, é o realizador Michael Mayer que dirige um elenco liderado por Annette Bening, incluindo, entre outros, Saoirse Ronan e Billy Howle (o par que vimos em “Na Praia de Chesil”) — ou como o grande teatro continua a inspirar o cinema contemporâneo.

Ao longo de vários anos, John Travolta nunca desistiu do projecto de “Gotti”, marcado por muitas atribulações e mudanças de realizadores. O filme está pronto, finalmente, tem direcção de Kevin Connolly e propõe um retrato do chefe mafioso John Gotti (1940-2002).

Já em DVD, “Duas Mulheres, um Encontro” (2017) é uma realização de Martin Provost na grande tradição dos dramas clássicos do cinema francês: o diálogo emocional de duas mulheres que se desconheciam tem a valorizá-lo, além do mais, as composições de Catherine Deneuve e Catherine Frot.

“Oito e Meio” (1963), um dos perversos auto-retratos de Federico Fellini, também já pode ser visto ou revisto em DVD — um grande clássico da produção europeia da década de 60, agora em cópia restaurada.

* Banda sonora: “Oito e Meio” (1963), de Federico Fellini

> “Otto e Mezzo”, Nino Rota