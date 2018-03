Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Diplomatas ganham mais do que Marcelo"

- "P. Pereira-Fc Porto (1-0): Dragão cai e deixa ao rubro a luta pelo título"

- "Águias abatem 100 milhões ao passivo"

- "Sporting: Jesus: 'Está tudo em aberto'"

- "1869 novos carros para as forças policiais"

- "Barcelos: Tribunal força crianças a reviver maus-tratos"

- "Estudo: Aumento porno com heróis da BD"

- "Crime no Fundão: Ferimentos traíam assassino"

- "Fornecedores: Grandes empresas pagam tarde"

Negócios:

- "Estado obrigado a devolver IVA de prédios desocupados"

- "Produção de energia dispara com vendas a Espanha"

- "Progressões deixam Função Pública em pé de guerra"

- "Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios estrangeiros: 'Queremos um comércio o mais livre possível com os EUA'"

- "Miguel Maya aguarda modelo de poder no BCP para ser CEO"



Público:

- "Testes do VIH e da hepatite B e C passam a ser feitos nas farmácias"

- "FC Porto perde pela primeira vez e Benfica está a dois pontos"

- "Centeno escolhe inspector-geral de Finanças para a Santa Casa"

- "Vem aí uma vaga de emigração dos médicos mais jovens?"

- "Le Pen quer que a FN se chame Reagrupamento Nacional"

Diário de Notícias:

- "Segurança Social mandou fechar 133 lares em 2017"

- "Boom turístico abre guerra de rotas nas companhias aéreas"

- "CDS Cristas sonha com São Bento e o PSD fala em mania das grandezas"

- "Grandes bancos emagrecem, estrangeiros contratam barato"

- "Presidente - Conselheiro Mendes garante recandidatura de Marcelo em 2021"

- "Entrevista Michael Kovrig: 'China tem de ser parte da solução para a Coreia'"

- "Aniquilação na Netflix - Estreia-se hoje um dos filmes mais esperados da temporada com Natalie Portman"

- "FC Porto perde pela primeira vez na Liga e tem o Benfica a dois pontos"

Jornal de Notícias:

- "Escolas cheias de sucata informática e net lenta"

- "Mulher usou fotos de sexo para chantagem a assessor do presidente da câmara" (de Guimarães)

- "Benfica - Toupeira espiou dez casos em investigação pela justiça"

- "Aviação - Polícias testam tecnologia contra a ameaça dos drones"

- "Fafe - Acidente mata jovem e fere bebé e duas crianças"

- "Congresso - CDS quer ser 'a opção dos que rejeitam o socialismo'"

- "Paços de Ferreira 1-0 FC Porto - Primeira derrota na Liga"

- "Guimarães - Cabos de aço de volta como armadilha para ciclistas"

- "Desfile de Nuno Gama com cores de Miranda"

- "Mãos que conservam a tradição em Matosinhos - Já foram mais de 70 fábricas, resistem quatro"

Jornal i:

- "Cristas quer um partido de 'todas as direitas' para 'todos os portugueses'"

- "Reforma curricular com críticas de pais e professores"

- "No mundo das artes marciais - Miguel Tiago, o deputado do PCP que é cinturão negro de aikido"

- "O fim das livrarias independentes: 'O fecho de livrarias tem levado a um cortejo de vaidades', Miguel Carvalho, livreiro em Coimbra"



Record:

- "P. Ferreira-FC Porto (1-0): Ao rubro: Dragões sofrem primeira derrota na Liga e ficam apenas com mais 2 pontos do que o Benfica"

- "Chaves-Sporting: 'Ainda está tudo em aberto'"

- "Tolerância zero: Como vai funcionar o gabinete de crise anunciado por Vieira"

- "Jornada Azarada: Arrepiante!"

- "Itália: André Silva decisivo"

- "Voleibol: Benfica-Sporting na final"

- "Atletismo: Meia-maratona de Lisboa triunfo para Kiptanui"

A Bola:

- "P. Ferreira 1-0 FC Porto. Paço atrás: Equipa sofre primeira derrota na Liga e a luta pelo título fica ao rubro"

- "Sporting: Jesus prepara novidades"

- "Benfica: Gabinete de crise com mais advogados"

- "Atletismo: 30 mil venceram a chuva"

- "Liga 26ª jornada: Arrepiantes lesões de Dráusio e Fabrício"

O Jogo:

- "Travados: Pacenses impõem primeira derrota aos dragões e incendeiam campeonato"

- "Chaves-Sporting: 'Estamos sempre sob pressão', Jorge Jesus não abranda na perseguição aos rivais"

- "Benfica: Rúben Dias persegue Humberto Coelho"

- "Braga: Meter a sexta e atacar o pódio"

- "Portimonense-V. Guimarães (2-1): Algarvios agravam crise vitoriana"

Com LUSA