Hoje nos jornais

Público:

- "Governo muda aviões e reduz horas de voo para garantir meios no Verão"

- "Futebol. O que falta jogar na Liga mais renhida do século"

- "Exposição. Como o design construiu Carmen Miranda - e outras histórias luso-brasileiras"

- "Lisboa. Linha amarela do Metro vai mesmo deixar de ir até à estação do Rato"

- "Florestas. Campanha de limpeza levou a 'atrocidades' no abate de árvores"

- "Universidade avalia se 'vice' de Rui Rio terá de voltar às aulas"

- "Trump põe um falcão à frente da diplomacia americana"

Jornal i:

- "Toupeiras dos três clubes grandes geram mal-estar na PJ e no MP"

- "Operação Fizz. Carlos Alexandre confirma intervenção de Proença de Carvalho e diz que foi Carlos Silva quem contratou Orlando Figueira"

- "PGR abre inquérito a currículo de secretário-geral do PSD"

- "Lei laboral. PCP marca debate para que PS saia de 'cima do muro'"

- "Televisão. A Supernanny voltou e ninguém se queixou"

Jornal de Notícias:

- "Ir às compras em Lisboa é mais barato do que no Porto"

- "Meia hora agarrados à vida. Dois pescadores salvos no rio Cávado, em Amares, após enorme aflição"

- "Estudo de opinião. Maioria dos adeptos não acredita na verdade desportiva"

- "Secretário-geral do PSD. Procuradoria investiga currículo de Barreiras Duarte"

- "S. Pedro do Sul. Comandantes ilegais na frente de combate ao fogo"

- "Entrevista Alexandre Fonseca. CEO da Altice afasta cenário de despedimentos"

- "Sarampo. Dois casos confirmados e 20 profissionais infetados"

- "Direito de resposta. 'Governo muda regras e deixa doentes em risco'"

Diário de Notícias:

- "Estudar com tablets aumenta o sucesso escolar"

- "Altice chama ex-líder da UGT para negociar com os sindicatos"

- "Inquérito da PGR não afasta Barreiras Duarte. Rio em silêncio"

- "Westworld tornado realidade em cidade perdida de Austin"

- "Carlos Barreto. 'Se não toco fico doente. É como uma droga'"

- "Crédito. Juros para a compra de casa caem para metade em três anos"

- "Igualdade de género. Ideias para prazer mais mulheres à política dividem partidos"

- "Futurália. Profissões de futuro passam por turismo, espanhol e mandarim"

- "Estados Unidos. Dança de cadeiras de Trump põe primeira mulher à frente da CIA"

Negócios:

- "Como o IRC tirou o Montepio do buraco"

- "Finanças deixaram de divulgar salários dos gestores públicos"

- "Estado empatou 12 milhões em corticeira que abriu e fechou"

- "Mercadona sobe a parada e vai abrir nove lojas em Portugal"

- "Sondagem. Indemnizações são a solução preferida para os contratos a prazo"

- "Exportações. Crise catalã, Inditex e Brexit encolhem vendas de vestuário"

Com LUSA