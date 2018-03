Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Benfica esconde cartilha de rivais: Muda mails e chega a entregar documentos em mão"

- "Tempestade provoca estragos e fere 5 pessoas"

- "Segurança Social quer cobrar 3 mil milhões à força"

- "Donos obrigados a limpar matas"

- "Leão não dá tréguas em Plzen"

- "Stephen Hawking: Génio queria voltar a Lisboa"

- "Burla: Farmacêutico e mulher condenados à prisão"

- "Porto: 32 casos suspeitos de sarampo em hospital"

- "Sorte grande saiu no Norte: Primeiro prémio do Euromilhões já deu 2 mil milhões a portugueses"

Visão:

- "O mundo negro da fraude alimentar"

- "Memória. Os inimigos improváveis de Salazar"

- "Linda Martini. Na estrada com a banda que desafia a imagem rock"

- "Ponte 25 de Abril. Lusoponte admite voltar a pagar obras de manutenção"

Sábado:

- "Gato Fedorento. Eles votaram (só por um dia, só para nós)"

- "Miguel Oliveira, piloto de motociclismo. 'Parti 3 ou 4 ossos em 14 anos. Para um desporto dito perigoso, não é muito'"

- "Entrevista com Nádia Piazza, mãe ativista de Pedrógão. 'Se o Governo é de esquerda, é a ele que tenho de pedir responsabilidade'"

Público:

- "1942-2018. Stephen Hawking. Nunca deixaremos de olhar para as estrelas"

- "Fogos. Governo quer abrir 2400 km de caminhos em terrenos privados"

- "Vaga de queixas contra EDP por faturas acima de mil euros"

- "Reino Unido. Como a morte de um espião abriu a maior crise com a Rússia desde a Guerra Fria"

- "Farmácias com 48 milhões de embalagens em falta num ano"

- "Uber só terá lei em vigor no Verão e multas ficam de fora"

Jornal i:

- "Santa Casa entra no Montepio com participação simbólica"

- "Filipe Anacoreta Correia, deputado do CDS: 'Pode haver algum discurso eufórico distanciado da realidade. É preciso ter os pés assentes na terra'"

- "Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do PS: 'Nós não temos um acordo de fusão' com o PCP"

- "Barreiras Duarte substituído na lista de intervenientes do PSD"

- "Governo anuncia tolerância no prazo para limpeza de terrenos"

-"'Lembrem-se de olhar para as estrelas e não para os vossos pés. Nunca desistam do trabalho. O trabalho dá um sentido e um propósito à vida, que fica vazia sem ele. Se tiverem a sorte de encontrar o amor, lembrem-se que é raro e não o desperdicem'. Conselho dado por Stephen Hawking aos três filhos, Lucy, Robert e Tim"

Jornal de Notícias:

- "Justiça. Novo sistema não é à prova de toupeiras"- "Vai ser preciso limpar os terrenos outra vez em abril ou maio"

- "D. Manuel Linda nomeado bispo do Porto"

- "Pausas para rezar tiram têxteis portugueses de África"

- "Stephen Wawking 1942-2018. Um génio imortal"

- "Tempestade. 'Gisele' fecha escolas e arranca telhados no Norte"

- "Sarampo. Depois do Hospital de Santo António casos chegam ao S. João"

- Função Pública. Trabalhadores com mais de 65 anos duplicaram"

- "F.C.Porto. Pinto da Costa sem medo dos 'jogos subterrâneos'"

Diário de Notícias:

- "Função pública envelhecida: um quarto dos funcionários tem mais de 55 anos"

- "Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal. 'Temos financiamento disponível para comprar a Media Capital já amanhã. Só um gestor irrefletido é capaz de dizer que uma qualquer rede SIRESP não vai falhar'"

- "Stephen Hawking. 1942-2018. 'Lembrem-se de olhar para cima, para as estrelas, não para os pés'"

- "Governo lança fundo pioneiro de 55 milhões para financiar inovação social"

- "Protesto. Arquitetos na rua contra projetos assinados por engenheiros"

- "Conflito na Síria. Assad resiste a sete anos de guerra e mantém poder em Damasco"

- "Imobiliário. Grande Lisboa tem 44 mil prédios degradados"

- "Seleção nacional. As escolhas de Fernando Santos para o Mundial"

Negócios:

- "221 milhões de euros. Sem bónus no IRC, seria este o prejuízo do Montepio"

- "Limpeza das florestas é a nova galinha dos ovos de ouro"

- "Utentes dão nota zero ao estado da ferrovia e estações"

- "Telecomunicações. Nos contrata S&P e Fitch para aumentar financiadores internacionais"

- "Paulo Alexandre Ferreira, secretário de Estado do Comércio. 'Livro de reclamações online será alargado ao retalho'"

Record:

- "Jesus dá receita: Treinador quer Sporting à procura do golo na Rep. Checa"

- "Moniz em pratos limpos: Vice-presidente e administrador falou sobre o momento agitado na Luz"

- "FC Porto: 'Rede de tentáculos vergonha', Pinto da Costa ataca rival da Luz"

- "Liga: Proença em comité da UEFA"

- "O ano de Miguel Oliveira: Apresentação do Mundial de Motociclismo"

- "Liga dos Campeões: Novo 'show' de Messi"

- "Inglaterra: José Mourinho debaixo de fogo"

A Bola:

- "Vieira segurou Paulo Gonçalves: Diretor jurídico colocou lugar à disposição mas a SAD não aceitou"

- "Viktoria plzen-Sporting: O Jorge da Europa"

- "FC Porto: Esperança por Soares e Alex Telles"

- "'Uma rede de tentáculos vergonhosa', Pinto da Costa acusa Benfica"

- "Liga dos Campeões: Todos felizes em Camp Nou"

- "Inglaterra: Um mar de críticas a José Mourinho"

O jogo:

- "Herrera: renovação alinhavada: Empresário confirma abordagem do FC Porto e abertura para avançar no final da época"

- "'Há uma rede de tentáculos a todos os títulos vergonhosa', Pinto da Costa elogia capacidade de resistência da equipa a adversidades 'inaceitáveis e inimagináveis"

- "'Vamos jogar como se tivesse ficado 0-0', Jesus sublinha a importância de não sofrer golos, mas não abdica do ataque"

- "Benfica: 'Paulo Gonçalves quis sair', José Eduardo Moniz sobre o caso e-Toupeira"

- "Futebol: Proença no Comité de Futebol da UEFA"

- "Braga: 'Paulinho vai a tempo do Mundial', Álvaro Magalhães trabalhou com o goleador no Gil Vicente e faz previsão"

