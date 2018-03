Hoje nos jornais

O Jornal Económico:

- "Isabel dos Santos afastada do plano bilionário para Luanda"

- "Altice vende 2.900 torres para se focar nas 'telecoms' e conteúdos"

- "Santa Casa vai pagar 20 milhões por 1% do Montepio"

- "Duas dezenas de IPSS manifestaram interesse em entrar no Montepio"

- "Sistema informático: Ministério da Justiça vai reforçar segurança do Citius"

- "Mercados: Dívida pública portuguesa já atrai investidores de longo prazo"

- "Como os chineses estão a mudar o turismo em Portugal"

- "EDP pagou uma taxa efetiva de IRC de 32,6% no ano passado"

- "'Há poucos capitalistas e pouca poupança em Portugal', Paulo Rodrigues da Silva, CEO da Euronext Lisbon"

- "50 anos do maio de 68: A vitória de Raymond Aron"

Correio da Manhã:

- "Poupança na luz chega aos 10 euros por mês"

- "Justiça teme pacto de silêncio na investigação aos mails"

- "E-Toupeira: Juíza de instrução valida fortes indícios de crime para Paulo Gonçalves"

- "Cabeleireira de Vila Real: Encontra mãe morta à facada"

- "Leão europeu"

- "Seleções ajudam Rui Vitória"

- "Derrocada em praia: Campistas esmagados"

- "Saúde confirma 21 casos de sarampo"

- "Ação judicial da Deco: Consumidores exigem 60 milhões a operadoras"

Público:

- "Barragem do Baixo Sabor. EDP pagou bónus de quase 20 milhões a construtoras do Lava-Jato e Operação Marquês"

- "Entrevista a secretário de Estado do Ambiente. 'Haver alguma concorrência é positivo para o setor do táxi'"

- "Operação de limpeza do Tejo começa envolta em críticas"

- "Ocidente junta-se para acusar Rússia no caso do veneno"

- "Ciência. Como dormir mal nos faz ficar mais velhos"

- "Colo. Mais que uma história do Portugal da crise. Um filme de Teresa Villaverde"

Jornal i:

- "Carvalho Rodrigues, pai do primeiro satélite português. "'Gostava de um dia ver um dos nossos rapazes da Força Aérea numa missão como astronauta'"

- "Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 'Um dos desafios para o setor é a prevenção dos incêndios'"

- "Só uma minoria de restaurantes vão permitir entrada de animais"

- "Banco de Portugal aprova Carlos Tavares na caixa económica Montepio"

- "Limpeza de terrenos: GNR só começa a passar multas a partir de 1 de abril"

- "Vital Moreira defende referendo para o fim das touradas em Portugal"

Jornal de Notícias:

- "Cada vez se vende mais medicação para dormir"

- "Governo suspende multas até junho mas mantém pressão na limpeza de matos"

- "Mensagem exclusiva do novo bispo do Porto. 'A todos abraço sem excluir ninguém'"

- "Viktoria Plzen 2-1 Sporting. Battaglia ganha"

- "Uma estreia e um regresso à seleção. Rúben Dias é a surpresa de Fernando Santos que recupera Rolando"

- "Vila do Conde. Costureiras da Corgo esperam por salários há 13 anos"

- "Pesca ilegal. Asiáticos com meixão no valor de 735 mil euros"

- "Sintra. Derrocada de arriba em praia causa um morto e um ferido grave"

Diário de Notícias:

- "50 anos. A Comunidade Islâmica que vive num paraíso chamado Portugal"

- "Já há quem compre lojas e as transforme em casas para poder viver em Lisboa"

- "Pela América do Tio Silva. António Nunes. 'O meu pai só veio para os EUA para eu não ter de ir à guerra'"

- "Natália Correia. Discursos, fotografias e cartas para descobrir numa livraria perto de si"

- "Atividade. Fiscais do segredo de Estado recebem dois documentos classificados num ano"

- "21 casos confirmados. Há enfermeiros e médicos que não estão vacinados contra o sarampo"

- "Liga Europa. Sporting sofre mas consegue passar aos quartos-de-final"

Negócios:

- "Governo tirou bónus às pensões de carreiras longas"

- "Lucros do PSI-20 sobem 12% à boleia da retoma"

- "José Mendes, secretário de Estado do Ambiente. 'Táxis têm de acatar funcionamento do Estado de direito'"

- "Retalho. Depois do 'ano mais triste', Sonae está a mudar"

- "Desertificação. O roteiro do bloco central para o interior"

- "O DJ que ganhou a luta pelo poder no Goldman Sachs"

- "Entrevista a Elisabete Matos. 'É preciso um ego para subir ao palco'"

Record:

- "V. Plzen- Sporting (2-1): Batta mata: Golo do argentino no prolongamento coloca leões nos 'quartos'"

- "Benfica: Salvio já com bola no relvado"

- "Caso e-Toupeira: António Costa falou de segredo de justiça"

- "FC Porto: Paciência será aposta de Sérgio"

- "Seleção: Rúben Dias e Rolando chamados"

A Bola:

- "Battaglia ganha: Leões apanharam grande susto mas estão nos quartos-de-final"

- "Seleção: Estreia de Rúben Dias e regresso de Rolando"

- "Benfica: 'Processos têm impacto', Domingos Soares Oliveira"

- "FC Porto: Alex Telles 'fechou' laboratório"

- "SC Braga: Matheus blindado por Euro25 milhões"

- "Liga Europa: Equipas no sorteio hoje"

O Jogo:

- "Battaglia pela Europa: Um golo do argentino no prolongamento pôs os leões nos 'quartos'"

- "FC Porto: Regressa a fórmula resolvente"

- "Benfica: Marca resiste às polémicas"

- "Braga: Mahteus até 2023"

- "Seleção: 'Estão aqui 70% da lista final', Fernando Santos"

Com LUSA.