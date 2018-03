Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Rendas da luz custam 390Euro a cada português"

- "Colapso nas beiras em outubro: Proteção Civil abandonou população"

- "Relatório arrasa falhas do Estado na tragédia dos fogos"

- "'Macaco' em bomba de 300 mil euros"

- "Ministro das Finanças pediu bilhetes para o Benfica-Nápoles"

- "BCE quer aumentar idade da reforma"

- "Eletrodomésticos escondiam 20 milhões de euros em cocaína"

- "62 casos de sarampo: Médicos fazem apelo à vacinação"

- "Mistério: Euromilionário ainda não reclamou prémio"

Público:

- "Destruição da Porto Editora ameaça arranque do ano escolar"

- "Incêndios de outubro: Proteção Civil pediu meios que o Governo não autorizou"

- "Técnicos criticam desmobilização de meios e desvalorização do alerta do IPMA"

- "Muito do que aconteceu em Pedrógão 'repetiu-se em outubro'"

- "Pensões: Argumentos do Governo convencem BE"

- "Dois terços dos hospitais pagam com mais de 90 dias de atraso"

- "Democracia: Aperta-se cada vez mais o cerco ao Facebook"

- "Trissomia 21: Não são só queridos e fofinhos. Eles são trabalhadores"

Diário de Notícias:

- "Trump feliz com venda de armas, mas príncipe quer a Arábia a aprender com a América como se faz um país moderno"

- "Militares vão atuar como polícias do mar"

- "Sarampo: OMS apela à vacinação mas não está preocupada com Portugal"

- "Tribunal contraria SEF em casos de pedido de asilo de venezuelanos"

- "Historiador: Herdeiros de José Hermano Saraiva leiloam recheio e preparam venda da biblioteca"

- "Segurança Social: Independentes asseguram pensões mais altas com o mesmo desconto"

- "Hélder Moutinho: 'Um fadista consegue envolver os outros na sua história'"

- "Prémio: Quatro cientistas portuguesas recebem 15 mil euros cada para investigação"

Jornal de Notícias:

- "IRS: Portugueses cortam 400 mil euros nas doações"

- "Previu-se o perigo mas não havia meios"

- "'Não há dinheiro que pague uma vida'"

- "Benfica: Toupeira espiou caso do pedido de bilhetes de Mário Centeno"

- "Santo Tirso. Despedidas por SMS vão ter apoios"

- "Redes. Facebook obrigado a explicar venda de dados pessoais"

- "Síndrome de Down. Histórias de quem finta o cromossoma e arranja emprego"

- "Seleção: Defesas centrais são todos trintões"

- "Entrevista Júlio Vieira de Castro, candidato à presidência do V. Guimarães: 'Queremos o Vitória a morder os calcanhares aos grandes'"

Jornal i:

- "Relatório da comissão independente conclui: Populações viveram 'dramático abandono' nos fogos de outubro"

- "Portugueses são os europeus que ficam, em média, mais tempo presos"

- "Sarkozy tramado por ligações a Kadhafi"

- "Descentralização. 'Ou acontece até junho ou podermos ter de esperar mais sete ou dez anos', diz Carlos Carreiras"

- "José Silvano. Um Ranger 'humilde e determinado' para secretário-geral do PSD"

- "Fizz. Ex-procurador Orlando Figueira fica em liberdade"

- "Julieta Monginho. 'Não aborreçam as mulheres com o que decidem vestir'"

Negócios:

- "Maior hospital privado ameaça fechar em abril. Senhor do Bonfim, em Vila do Conde, tem salários em atraso e reclama dívida do Estado."

- "Descentralização: Lisboa e Porto abrem negociação paralela"

- "Passagem de testemunho no Montepio"

- "Zuckerberg tem um problema. Cedência de dados a empresa da campanha de Trump aumenta críticas. Facebook perdeu em dois dias o valor do PSI-20"

- "Previsões: Portugal está condenado a divergir da Zona Euro?"

O Jogo:

- "'Ninguém quer o título mais do que nós', Óliver e a motivação do plantel do FC Porto para o 'sprint' final no campeonato"

- "FC Porto: Madjer põe Brahimi na redoma"

- "Benfica: Vitória escapa ao vírus FIFA"

- "Sporting: oito leões à porta do Mundial"

- "V. Guimarães: 'Parceria com o PSG pode ir além de empréstimos', Júlio Mendes em entrevista exclusiva"

- "Seleção: William dispensado por lesão"

A Bola:

- "Confiança no penta: 'O Benfica está bem', garante Salvio"

- "Seleção: William sem substituto"- "Sporting: Wendel é o futuro"

- "Bruno de Carvalho confirma condição de arguido"

- "FC Porto: A melhor defesa a atacar"

- "V. Setúbal: João Teixeira: 'Pedido de desculpa não evita processo"

Record:

- "Jesus pôs Matheus na ordem: Excessos do jovem obrigaram a intervenção"

- "Sporting: Doumbia de saída"

- "Benfica: Vlachodimos não mete medo a Varela"

- "Águias já pagaram 300 mil euros de multas"

- "FC Porto: Brahimi 'pede' dispensa"

- "Seleção: Portugal chega ao jogo 600"

- "V. Setúbal: João Teixeira confessa. 'Tive comportamento inaceitável'"

Com LUSA.