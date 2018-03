Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "FBI investiga Pinho: Justiça portuguesa pediu ajuda"

- "No Campus Justiça: Batalha campal entre claques do Benfica e Sporting"

- "Filha de Proença assume empréstimo"

- "Hospital de Cascais proíbe minissaias e 'piercings'"

- "Beira renasce das cinzas"- "Falha de segurança: Paióis de Tancos sem controlo há 30 anos"

- "Trabalho precário: Governo anuncia nova taxa para empresas"

Jornal de Notícias:

- "Investigadores parados por falta de material"

- "Polícia trava confrontos entre claques no tribunal"

- "Nascem quatro imobiliárias por dia atraídas pelo boom do negócio da habitação"

- "Finalistas: Milhares de alunos rumo ao Sul de Espanha durante a Páscoa"

- "Tuberculose: mais crianças doentes após mudanças na vacinação"

- "Lisboa: Vasco da gama com metade do tráfego que se previa há 20 anos"

- "Seleção: Santos admite que ganhar o Mundial já não é sonho, é um objetivo"

- "Bruno de Carvalho: Cinco anos de um líder a quem falta o título"

- "Portugal Fashion: Três dias de desfiles no Porto"

Público:

- "Incêndios: Marcelo preocupado com o verão quer mais meios no terreno"

- "Trump poupa aliados e declara guerra à China no comércio"

- "Um quinto dos enfermeiros diz sofrer de depressão grave"

- "Taxa contra contratos a prazo vai variar por setores"

- "Cinco anos de presidência: Ao Sporting de Bruno de Carvalho ainda falta ser campeão"

- "Ípsilon: Duo Ouro Negro -- Quatro décadas depois, 'Blackground' é uma estrondosa revelação"

Diário de Notícias:

- "Mais de metade das imobiliárias abriram nos últimos dois anos"

- "Facebook: Bruxelas está a criar resposta europeia para ataques a proteção de dados"

- "Catalunha: Turull falha à primeira, mas no sábado basta-lhe maioria simples"

- "José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD: 'Cristas quer dar um salto muito maior do que a perna'"

- "Parlamento: 'Cansaço é o estado normal do cuidador', mas o estatuto hoje votado pode ajudar"

- "Edmundo Martinho: Santa Casa entra no capital do Montepio 'nas próximas duas semanas'"

- "20 dias depois: Parlamento toma posse mas Itália continua sem governo à vista"

- "Pela América do Tio Silva: João Paraskeva, um professor com amor a Portugal, de famílias gregas e nascido em Moçambique"

- "The Script: 'Em Portugal fazem-nos sentir como se fôssemos os U2'"

- "Mundial -- Sabry sobre Ronaldo: 'Está um patamar acima de Salah'"

Jornal i:

- "Instituto das florestas oferece duas folgas a sapadores que forem trabalhar com Costa"

- "Portugal. Como nos viram e veem os estrangeiros desde o séc. XVII aos dias de hoje"

- "Grande entrevista a Carlos Gaspar: 'Se houver rutura com a Grã-Bretanha, a desintegração europeia é inevitável'"

- "Hospital de Cascais quer médicas com 'maquilhagem discreta' e que não tenham 'tatuagens visíveis'"

Negócios:

- "Governo aperta o cerco a contratos a prazo"

- "Lei da Euribor negativa só vai render um ano"

- "EDP acusa ERSE de mudança de ideias 'consciente e grave'"

- "Impostos: Benefícios fiscais à banca estrangeira limitados"

- "Regulação: Ao fim de 15 anos, falta efeito dissuasor à Concorrência"

- "Bons pais e irmãos unidos dão ganhos às empresas"

- "Redes, mentiras e manipulação"

O Jornal Económico:

- "Governo quer reduzir duração dos contratos a prazo para 18 meses"

- "Fosun, Sonangol e EDP alinhados no BCP"

- "'Queremos ajudar à paz social na Altice', José Silva Peneda, membro do conselho consultivo de relações laborais da Altice"

- "Banca quer passar mil milhões para plataforma do malparado"

- "Taxas alfandegárias: guerra preocupa 'seriamente' empresas portuguesas"

- "Especial fusões e aquisições: Conheça os advogados e banqueiros que lideram no M&A"

- "Seguros: Generali quer Tranquilidade, Apollo mais longe da GNB Vida"

- "Ex-Banif: Oitante conseguiu gerar lucro e já reduziu 25% da dívida"

- "Entrevista: Visa aposta em cartão 'contactless' para transportes públicos"

- "Et Cetera: Fórmula 1 -- Campeonato do mundo marcado pela introdução de novas regras de segurança"

- "Et Cetera: Sistema Político em Portugal -- Porque é que são sempre os mesmos partidos a ganhar as eleições"

O Jogo:

- "'Fiquei feliz por Ronaldo no Euro'2016', Kobe Bryant, a entrevista um dos maiores basquetebolistas de sempre, mas louco por futebol"

- "Portugal-Egito: Suplentes fazem metade do onze"

- "FC Porto: Mundial é a montra do Dragão"

- "Benfica: Claques em guerra no tribunal"

- "Sporting: Doyen quer mais dois milhões"

- "V. Guimarães: Sócios pedem mais 'carinho'"

A Bola:

- "Um cheirinho a mundial: Seleção defronta um dos 32 finalistas num duelo de craques"

- "Benfica: Rúben Dias deve voltar a tempo"

- "Fórmula 1: Tudo sobre o regresso às pistas"

- "Brasil: Geromel: de Chaves à 'canarinha'"

- "Sporting: Calleri nos planos para o futuro"

- "FC Porto: Everton quer Marega"

- "'Todas as seleções querem ganhar ao campeão europeu', Cedric"

Record:

- "'Trabalhamos a época inteira por um sonho', leões Bruno Fernandes, Gelson e William unidos contra o cansaço"

- "Sporting: Rafael leão intransferível"

- "Benfica: Adeptos na Feira valem novo processo disciplinar: Multa pesada é castigo mínimo"

- "FC Porto: 'Vou voltar ainda mais forte', laboratório suspira por Alex Telles"

- "Ronaldo atinge hoje os 900 golos"

- "Estoril: 'Temos sete jogos de vida ou morte', Lucas Evangelista"

- "'Mundial é objetivo', Fernando Santos assume"

