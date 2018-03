Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "'O meu filho tem força para viver', Mãe de Renato Silva"

- "Forças Armadas investem 10 milhões no combate aos fogos"

- "Puigdemont detido na Alemanha"

- "Dívidas na saúde: Credores antigos perdem prioridade"

- "Sporting: Bruno arrasa Vieira"

- "Benfica: Jovens ganham espaço com vitória"

- "FC Porto: Danilo volta no clássico com águias"

- "Rixa: Piropo a mulher causa três feridos"

- "Lisboa: Guerra de motards deixa PSP em alerta"

- "Selos das cartas sobem 5 por cento"

Público:

- "Despesa do Estado com pessoal está em mínimos de 29 anos"

- "Catalunha: O exílio de Carles Puigdemont terminou ao fim de 148 dias"

- "'Estado tem que indemnizar se ultrapassar o razoável na floresta' -- Entrevista ao presidente da CAP -- Agricultores de Portugal"

- "Terapias alternativas já têm 15 cursos a funcionar"

- "Eleições: nova lei exclui quem não cumprir quotas de género"

- "Uma diretora de Cultura que 'não vê e nunca se interessou'"

- "Egito vai a votos, mas o que menos conta é o resultado"

- "Grécia: Varoufakis regressa e traz um novo partido com ele"

- "Imigrantes: Silvina está há oito anos em Portugal mas o filho ainda não tem direito ao SNS"

- "Genética: A história do primeiro mulato na Islândia é uma autêntica odisseia"

Diário de Notícias:

- "Parlamento cria polícia dos rendimentos dos políticos"

- "Puigdemont preso na Alemanha: Os catalães perderam um líder ou ganharam um mártir?"

- "Serviço de Estrangeiros e Fronteiras paga hotel a motorista para levar diretora a casa"

- "Manuel Reis (1946-2018): O homem que mudou a noite de Lisboa com o Frágil e o Lux"

- "Economia: Peso das PPP atinge os 10,8% do PIB português e é o maior da UE"

- "Facebook: Bruno de Carvalho arrisca processo pelos duros ataques a Vieira"

- "Fernando Aramburu: 'A ETA matou 856 pessoas. Não é um ato de justiça, é monstruoso'"

- "José Milhazes: 'Eliminar Béria acabou com a matança na direção comunista'"

Jornal i:

- "Motards. Polícias preocupados com guerra aberta entre gangues"

- "Nova equipa irá controlar gestão do SNS"

- "As aventuras de um peixe viking que se transformou em galo de Barcelos"

- "'Portugal está ao nível da Hungria e da Roménia em investimento no superior' -- Entrevista a Fontainhas Fernandes, presidente do conselho de reitores"

- "Detenção de Puigdemont revolta Catalunha"

Jornal de Notícias:

- "Algarve paga a médicos 2400 euros por dois dias de trabalho"

- "Chuvas de março salvam agricultura"

- "Linhas de apoio com falta de voluntários"

- "França: Português ligou à mãe depois de levar tiro na cabeça"

- "Catalunha: Manifestações e 50 feridos após detenção de Puigdemont"

- "Lisboa: Rede traficava automóveis com ajuda de advogada"

- "Economia: Portugal é o país mais atingido por custos das PPP"

- "Porto: Estacionamento será a cobrar na zona do Foco"

- "Futebol: O mundo aos pés dos treinadores portugueses"

- "V. Guimarães: Júlio Mendes vai a França fechar protocolo com PSG"

- "'Eucalipto é uma árvore. Não pode ser considerada culpada' -- Entrevista a Tiago Oliveira, chefe da estrutura de missão para a gestão integrada de fogos"

Negócios:

- "Aeroporto de Lisboa passou todas as metas e força Montijo"

- "Mesmo que a Caixa vá ao défice Portugal não será castigado"

- "Banca: Santa Casa e mutualista divergem na avaliação do Montepio"

- "Governo admite acordo mais amplo para lei laboral"- "Conversa Capital com Nuno Miguel Marques: 'É possível fazer abertura em bolsa da empresa europeia'"

- "Investidor privado: Como jogar com a subida dos juros nos EUA"

- "Quais são as armas da China na guerra comercial com Trump"

Record:

- "Sporting: Ajuste de contas. Negócios por resolver aquecem jogo de sábado"

- "Portugal-Holanda: Golo mil à espera de dono"

- "Benfica: André Horta sai por 5,5 MEuro + 3 por objetivos"

- "Pusseto: 'Quero seguir os passos de Aimar e Saviola', argentino ansioso pela mudança no final da época"

- "FC Porto: 'Quintero tem contrato até 2021: 'Vamos festejar o título'"

- "Masters Miami: proeza inédita de João Sousa"

O Jogo:

- "Dalot escolhe o FC Porto: Valência juntou-se aos interessados, mas o desejo do lateral é continuar no dragão"

- "Fc Porto: Aboubakar embala na seleção"

- "Sporting: Bruno compara Vieira a Al Capone"

- "Benfica: Jovic entra no radar dos tubarões alemães"

- "Braga: Minhotos acusam Sporting de dever 1 MEuro por Battaglia"

- "Portugal-Holanda: 'Alterações não vão condicionar', Fernando Santos vai mexer, mas sem correr riscos"

A Bola:

- "Salto de leão: Como uma jogada num treino mudou a carreira do jovem Rafael"

- "Bruno de Carvalho ataca Luís Filipe Vieira"

- "Portugal-Holanda: Só o Brasil cobra tanto como Portugal"

- "Benfica: André Horta rende Euro5,6 milhões"

- "FC Porto: Barcelona e Atl. Madrid de olho em Dalot"

Com LUSA.