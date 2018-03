Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Milagre do défice tira 7 mil euros a cada português"

- "Pressão recorde melhora contas públicas"

- "Portugal-Holanda (0-3): Equipa de Santos envergonha Ronaldo"

- "GPS deixa vítima de atentado agarrada à vida"

- "Adalberto C. Fernandes: Ministro reconhece má gestão na saúde"

- "Acidente em Coimbra: Bebé e mãe escapam a voo de carro contra árvore"

- "Casamentos rendem 4 milhões em taxas"

- "Governo pressiona Brisa: Novas portagens para veículos classe 2"

- "Precipitação até ao dia 08: Miniférias da Páscoa com chuva e neve"

- "Dono de Scooter leva multa por ir a 165 km/h"

- "Benfica ameaça Bruno com processo na UEFA"

Público:

- "CTT aumentam preços em abril para o máximo que podiam"

- "Manuel Reis (1946-2018): O homem que inventou a Lisboa cosmopolita"

- "Diplomacia: Portugal ficou isolado na resposta aliada à Rússia"

- "Qual é a dose certa de estrangeiros na escola? Até 20%"

- "PSD: Distritais querem ver Rio nas ruas a combater o PS"

- "Holanda impõe a Portugal a pior derrota da era Fernando Santos"

- "Centeno chega às eleições com excedente orçamental"

- "Estudo: Homicidas portugueses são controladores, inflexíveis e perfeccionistas"

- "Festival: Este ano, o IndieLisboa faz um retrato de grupo do cinema português"

Diário de Notícias:

- "Ajudas à banca já custaram mais de 17 mil milhões"

- "Tensão com Moscovo: Caso Skripal leva à maior expulsão de diplomatas russos de sempre"

- "Marcelo cumpre promessa e visita militares portugueses na República Centro-Africana"

- "Reorganização: GNR quer patrulhar águas fiscalizadas pela Marinha"

- "Catalunha: Puigdemont fica preso até à decisão sobre a extradição"

- "Educação: 'Bandeira Azul' das escolas já tem 800 candidaturas"

- "Portugal 0-3 Holanda: Pior derrota de Santos pode levar a corte de convocados"

- "Manuel Reis: Um até já ao 'soldado da luz' por Fernanda Câncio"

- "Estreia: 'Ready Player One', a realidade virtual segundo Spielberg"

Jornal de Notícias:

- "PJ trava emprego a familiar de toupeira no Benfica"

- "De dois mil bolseiros, só 52 têm contrato"

- "Empresa de Braga dá 500 euros por cada bebé de trabalhadores"

- "Portugal 0-3 Holanda: Laranja amarga"

- "Défice: Dinheiro para a CGD estraga festa ao Governo"

- "Insólito: Polícia filmado a dar sermão a detidos na esquadra"

- "Gaia: Diretora de creche acusada de maus-tratos a crianças"

- "Violência: Aumenta número de vítimas com apoio da APAV"

Jornal i:

- "A vida de Manuel Reis, o arquiteto da movida lisboeta"

- "O criador do Frágil e do Lux ia organizar a festa dos 25 anos do CCB"

- "As aventuras do Frágil contadas por quem as viveu"

- "Contratos a prazo dispararam após entrada da troika"

- "Serviços de segurança acompanham tensão entre gangues rivais"

- "Expulsão de diplomatas. EUA e Europa unem-se contra a Rússia"

- "Filho de José Eduardo dos Santos e chefe do Estado-Maior constituídos arguidos"

- "Stormy Daniels foi ao '60 Minutos' e o programa foi o mais visto desde 2008"

Negócios:

- "Carga fiscal atinge valor máximo dos últimos 22 anos"

- "Grandes empresas perdem mais margem nos contratos a prazo"

- "Fundos de ações nacionais voltam a atrair investidores"

- "Empresa da Oi com ativos em África esteve quase dissolvida"

- "Política: Descentralização em risco de não ficar fechada até ao verão"

- "Estado quer negociar corredor bus na autoestrada de Cascais"

O Jogo:

- "Portugal-Holanda (0-3): Alerta laranja: Muitas experiências e demasiados erros na pior derrota da era Fernando Santos"

- "Fernando Santos: 'Comportamento defensivo não correspondeu à nossa matriz de jogo'"

- "FC Porto: mar azul invade Restelo"

- "Sporting: leão só paga 732 mil euros por Battaglia"

- "Benfica: Roma na luta por Talisca"

Record:

- "43 milhões em caixa: Negócios bem encaminhados ajudam SAD este verão"

- "Testes de Santos correram mal"

- "Bruno de Carvalho esperançado: 'Estamos na luta em todas as frentes'"

- "FC Porto: Dragões apertam cerco a Militão"

- "Rui Jorge desafia jogadores: 'Espero qualidade e uma boa vitória'"

- "Fórum dos treinadores: 'Não faz parte dos meus planos voltar', (Paulo Fonseca e os grandes)"

A Bola:

- "Não repetir: primeira parte deprimente, campeão europeu ao tapete"

- "Sporting: Racing também ameaça recorrer à FIFA"

- "Leões e bracarenses e as contas que não batem certas"

- "Benfica: Águias ponderam queixa à UEFA"

- "Esforço por Rúben Dias"

- "Selecionador mexicano pede cautela com Herrera"

Com LUSA.