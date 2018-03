Hoje nos jornais

Visão:

- "Grande entrevista: António Costa responde a tudo: 'Bloco Central empobrece a democracia'"

- "Futebol: A lista dos políticos pedinchões de bilhetes"

- "Facebook: O algoritmo que ameaça a liberdade"

Sábado:

- "Revolução genética: Do cancro à velhice, as batalhas que estamos a vencer"

- "As vantagens de acelerar o pagamento do crédito da casa"

Correio da Manhã:

- "Portugueses gastam 27 milhões em 'Viagras'"

- "Tiro de cabecilha 'skin' em rival desencadeia vingança"

- "Turistas enchem Páscoa do Algarve"

- "Jovem de Aveiro: Expõe namorada nua em site porno"

- "Congelamento na função pública alivia contas"

- "Canadiano: Génio vegano e gay trama Facebook"

- "Benfica: Vitória teme paragem da Liga"

- "Sporting e SP. Braga em guerra aberta"

- "Arma ilegal: Filho dá tiro na mãe enquanto limpa pistola"

- "Caso de sarampo registado em Lisboa"

- "Nova injeção de capital: Estado acode ao Novo Banco com 800 milhões"

Público:

-"Operação de dívida alivia esforço da Santa Casa no Montepio"

-"Anatomia: Descoberto o interstício, um novo órgão do corpo humano"

-"França: Assassinato de sobrevivente do Holocausto reabre debate sobre antissemitismo"

-"Espaço: Há um exoplaneta que pode ajudar a esclarecer o enigma do nosso Mercúrio"

-"Rússia: Putin entre protestos internos e expulsões diplomáticas"

-"Incêndios: Governo ainda não sabe quantas vezes falhou o SIRESP"

-"Medicamento para o VIH só está disponível para 100 pessoas"

-"Há 11 antigos governantes com acusações na Justiça"

-"Geringonça": o PS está mais perto do Bloco e longe do PCP?"

-"Saúde lança plano para melhorar bem-estar no SNS"

Diário de Notícias:

-"Hospitais vão ter de aumentar camas para doentes urgentes"

-"Nato expulsa diplomatas russos. Santos Silva quer ouvir embaixador português"

-"Infraestruturas: Maioria dos pontos críticos já têm planos de segurança"

-"Volvo Ocean Race: Fisher perdido no mar. Relato de um velejador português"

-"Despesas com lares de idosos fazem subir endividamento das famílias"

-"Viagens de Finalistas: Câmaras, seguranças e polícias a postos para vigiar jovens em Espanha"

-"Nancy Vieira: Há dor nas mornas, mas não me faz chorar. Às vezes canto a sorrir"

-"República Centro Africana: Marcelo saiu a pé, deu beijos e afetos -- e foi uma loucura"

Jornal de Notícias:

-"Lesados Bes: Governo dá 145 milhões sem garantias"

-"Falham metas para instalar câmaras na floresta"

-"Abusou de crianças em casa durante quatro anos a troco de lanches e presentes"

-"PSD: Distritais dão voto de confiança a Rio à espera de propostas"

- "Deco: Despesa com lares faz crescer endividamento"

-"Apreensão: PSP caça explosivos fabricados em sótão e garagem"

-"Braga: Percurso das procissões alargado à espera de mais turistas"

-"São João da Madeira: Fábrica de calçado deixa funcionários sem ordenados"

-"Filipe e Soares apontam caminho aos futuros craques"

-"Dívida: Braga e Sporting com contas às avessas"

-"Seleções: Sub-21 ganham na Suíça e Sub-19 na Europa"

Jornal i:

-"Pediatra Mário Cordeiro: 'Não vacinar é negligência, é tratar mal as crianças'"

-"Operação Fizz: Homem acusado de ameaçar Orlando Figueira nega tudo"

-"Colégios GPS: Ministério Público quer que antigo governante devolva 220 mil euros ao Estado"

-"Ex-secretário de Estado do PSD acusa governo de não expulsar russos devido ao apoio de Putin a Guterres"

-"Incêndios: 6500 casas de segunda habitação ainda sem apoios"

-"Duarte Marques: O governo preocupou-se mais com os lesados do Bes do que com as vítimas dos incêndios"

-"Europeias: Cristas não cumpre a futura Lei da Paridade"

-"Excedente nas contas públicas até fevereiro: 258 milhões"

Negócios:

-"Novo Banco arrisca devolver dinheiro ao fundo de resolução"

-"Bitcoin na mira do regulador europeu"

-"Crédito Agrícola vai fazer fusão de caixas

-"Patrick Nilsson, CEO da Gant: Não podíamos continuar a ser o banco da Ricon"

-"Armindo Silva, Economista: Há um preconceito contra os fundos de pensões privados"

-"Pensões: Conheça as cinco propostas para financiar a Segurança Social"

Record:

- "Jefferson paga fatura: Guerra das contas já faz vítimas"

- "Europeu sub-21 (2-4): Miúdos em grande"

- "Sporting: Patrício limitado"

- "Sporting: Rafael leão em risco"

- "Sporting: William só se treina amanhã"

- "Benfica: Vitória mesmo sem penta: 'Há 5 anos não tinha o objetivo de chegar ao Benfica'"

- "FC Porto: Corona lesionado"

- "Adversário de Portugal: Espanha humilha Argentina (6-1) "

A Bola:

- "Tottenham aponta a Bruno Fernandes: Médio do Sporting na lista do clube londrino para a próxima época"

- "Benfica: Segredos de Vitória"

- "FC Porto: Soares no ataque ao Belenenses"

- "Sub-21: Talento para dar e vender"

- "Espanha-Argentina (6-1): 'La roja' arrasadora"

- "Marítimo: 'Quero ter uma carreira brilhante', Joel"

O Jogo:

- "'Estou com fome de golos', Soares pronto para o regresso ao onze do FC Porto no Restelo"

- "FC Porto: Corona junta-se às dúvidas"

- "Sporting: Batalha por Battaglia"

- "Benfica: 'Ninguém ganha sem sofrimento', Rui Vitória"

- "Seleções: Reviravolta épica"

- "Entrevista: Idris em exclusivo: 'Em breve teremos Boavistão'"

Com LUSA.