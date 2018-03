Hoje nos jornais

O Jornal Económico:

- "'Em 2018 e 2019, o país dispensa brilharetes orçamentais', João Galamba, deputado e porta-voz do PS"

- "Oliver Wyman vai auditar imparidades no Novo Banco"

- "Fundo de Resolução: Estado pode ter de emprestar entre 400 e 450 milhões de euros"

- "Global Bankers à frente na corrida para adquirir a GNB Vida"

- "Futebol: 'Jogo da Mala', o incentivo para ganhar, está na mira da PJ"

- "PGR atribui 'elevada complexidade' à investigação às SCUT"

- "Investimento público: uma subida insuficiente"

- "Sport TV orgulhosa por nunca ter optado pelo sensacionalismo"

- "Autoestradas: Estado deverá alargar prazo de concessão da Brisa além de 2035"

Correio da Manhã:

- "Máfia dos colégios saca 36 milhões ao Estado"

- "Ladrões libertados duas vezes voltam logo aos roubos"

- "Herança de Delgado deixa buraco de 1,6 mil milhões no Novo Banco"

- "Crise diplomática: Esquerda unida contra expulsão de russos"

- "Dinheiro do IVA: PCP processa Mário Centeno"

- "Em 2017: Mais de 180 assaltos à bomba a multibancos"

- "Ermesinde: Atinge a mãe a tiro e fica em liberdade"

Público:

-"Governo vai ter de comprar à pressa pulseiras eletrónicas"

-"A pensar em Trump Kim Jong-un exibe apoio chinês"

-"Psicologia: Crianças começam a cuidar da sua reputação logo no jardim-de-infância"

-"Entrevista com Jose Molina: 'O dinheiro que se está a gastar nas séries de TV é insustentável'"

-"Pilotos usam folgas em atraso para pressionar TAP"

-"Prejuízo do Novo Banco atinge recorde de 1400 milhões"

-"Análise Somos um país neutral? Até parece que sim"

-"Helicópteros: Concurso de aluguer falha pela segunda vez"

-"Ordem quer que Governo limite os descontos nas farmácias"

-"Economia nacional está a regressar aos níveis de 2008"

Diário de Notícias:

-"Secretas alertam para regresso da extrema-direita"

-"Alunos com apoio social passam a ter prioridade na matrícula"

-"Pilotos da TAP em greve às horas extra deixam milhares em terra"

-"Os desafios de May a um ano do Brexit"

-"Direitos dos animais: PAN quer Big Brother nos matadouros para evitar maus-tratos"

-" Novo Banco: Imparidades e prejuízo recorde. Estado empresta até 450 milhões"

-"Banco de Portugal: Carlos Costa prevê criação de 155 mil novos empregos até 2019"

-"Saúde: Caso de sarampo em Lisboa leva a vacinação de profissionais"

-"Treinadores veteranos fazem apelo sentido a Governo, FPF e Liga

-"Custódia partilhada: O drama que valeu um Leão de Prata a Xavier Legrand"

Jornal i:

-"Governo pondera expulsar diplomatas russos"

-"Trapalhada com os Kamov"

-"O mundo dos tuk-tuks em Lisboa"

-"Alcides Martins, Procurador-Geral do Brasil: Os arguidos aqui são muito mais verdadeiros do que no Brasil"

-"O céu pode mesmo cair-nos sobre a cabeça"

-"Luís Montenegro faz jantar de despedida com deputados no Café In"

-"SNS: Vão ficar por preencher 126 das vagas para médicos recém-especializados"

Jornal de Notícias:

-"Contratos de 18 anos para segurar militares"

-"Porto: Câmara entra em cena nas obras do Coliseu"

-"Com o padre Ricardo é sempre a abrir"

-"Assaltos a Multibanco classificados como furto em vez de crime violento"

-"Técnicos dos hélis Kamov expulsos pela Proteção Civil"

-"Caso do espião russo abre guerra entre Governo e PSD"

-"Vítima de acidente nas Caraíbas em casa 60 dias depois"

-"Médicos de família não evitam idas às urgências"

-"Luta pelo título aquece com dois clássicos pelo meio"

-"Braga: Polícia reforça meios na receção ao Sporting"

Negócios:

-"Injeção pública no Novo Banco tem de ser validada"

-"Estado perde ação e tem de pagar 200 milhões à Brisa"

-"Nuno Markl: As redes sociais soltam o monstro que há em nós"

-"Mercados: Ações da Luz Saúde disparam antes do adeus à Bolsa"

-"Advocacia: Rui Amendoeira deixa de ser sócio da Vieira de Almeida"

-"Governo promete descontos a advogados que simplificam processos"

Record:

- "Jesus irritado com lesão de Patrício: Treinador pretendia que guarda-redes voltasse cedo da seleção"

- "SP Braga: António Salvador avança com queixa-crime contra BDC"

- "Benfica: Rúben Dias ok"

- "FC Porto: Dragões tentam Kuzyk"

- "Besiktas ataca Brahimi"

- "Calendário prevê Sporting nas 'meias' da Liga Europa"

A Bola:

- "Regresso à vista: Salvio e Rúben Dias dão sinais positivos e estarão às ordens de Vitória no sábado"

- "Sporting: William Carvalho aumenta as dúvidas"

- "FC Porto: Conceição com novas dores de cabeça"

- "Liverpool pisca o olho a Casillas"

- "Surf: Frederico Morais: 'Quero subir cada vez mais no 'ranking'"

O Jogo:

- "Gonçalo é para renovar: FC Porto quer prolongar o vínculo para reforçar a aposta no avançado em 2018/19"

- "Lesão de Diego Reyes abre espaço a Osorio"

- "Sporting: Bruno pensa ir para o banco"

- "'O Braga já podia estar em terceiro', Ricardo Horta"

- "Benfica: 'Dilrosun é como Robben', Sub-20 holandês na mira das águias elogiado pelo selecionador Van der Veen"

- "V. Guimarães: Tallo paga multa e volta a ser opção"

- "Aves-Setúbal: Sprint final arranca hoje"

Com LUSA.