Hoje nos jornais

Correio da Manhã:- "Salvar bancos já custou 23,7 mil milhões"- "Belém dá asas ao penta"- "Jiménez - passe mágico desperta cobiça"- "Jesus exige sete milhões na mão para sair"- "'Páras' prontos para novos ataques"- "Funcionária da justiça cúmplice de amante burlão"- "Ladrões sacam 230 mil Euro escondidos em ração para cães"

Jornal de Notícias:- "Quatro meses preso por guiar bicicleta com álcool"- "Arromba porta e salva vizinho das chamas em Gaia"- "Estudantes de Coimbra vetam garraiadas e põem fim a tradição polémica"- "Testes de sida e hepatite serão feitos em casa"- "Governo quer obrigar municípios a pagar luz de casas clandestinas"- "Saúde: Abates ilegais de animais aumentam no período das festas"- "PSD: Rui Riu traça estratégia no Porto sem opositores internos"- "IRS: Corrida à entrega de declarações entope finanças"- "Sporting: Jorge Jesus com dias contados se não ganhar um troféu"- "Porto: Dragões perdem liderança em Belém"- "Liga: Jogadores unidos contra clima de suspeição no futebol"

Público:- "Porta-voz de Rui Rio põe dez mil euros da Santa Casa no Montepio"- "Brasil: Uma juíza à moda antiga com o destino de Lula nas mãos"- "Só um terço dos lugares do superior já têm lugar no Estado"- "Autarquias vão decidir fim da isenção do IMI no turismo"- "Porto perde e isola Benfica a seis jornadas do fim da liga"- "Governo toma posse de terreno para depositar lamas do Tejo"- "Entrevista: Há troços na ferrovia que podem provocar acidentes"- "Tecnologia: Lil Miquela tem quase 900 mil seguidores no Instagram. Mas será real?"- "O terror versão Ridley Scott chega hoje a bordo de dois navios perdidos no Ártico"

Diário de Notícias:- "Porto derrotado em Belém deixa liderança a 13 dias de enfrentar águias na luz"- "Ensino Superior: Só 10% dos precários integrados são professores e investigadores"- "Três meses de greve: Dos comboios à recolha de lixo os sindicatos contra Macron"- "438 dias de era Trump com novo ataque ao México -- ainda sem vista ao muro"- "A vida de Winnie Mandela, um ícone caído em desgraça"- "Música erudita também perde fundos, Ministro 'repensa apoios'"- "Greve de tripulantes da Ryanair ganha escala europeia"

Jornal i:- "Promessa de reembolso rápido bloqueia máquina do IRS" - "Transparência: PS não cede apesar da oposição de Ana Catarina Mendes"- "Da medicina à guerra, como a impressão 3D vai moldar o futuro"- "Morreu Winnie Mandela. De mãe da pátria a chefe de um gangue"- "Autoeuropa: Produção é retomada e há 400 novos empregos em dúvida"- "Instituto quer dar 10 mil libras a jovem de 25 anos para vencer a desigualdade"- "03 de abril de 1966. O dia em que o homem foi preso por dar um beijo em público"- "Deficientes têm de pagar dois bilhetes para irem a um concerto"

Jornal de Negócios: - "Novo Banco carrega nas comissões das transferências"- "Lei laboral. Estado exige aos privados contratos mais curtos que os seus"- "Tarifa do gás natural volta a descer"- "35 milhões de euros. Chuvas de março aumentam exportações de energia"- "Cristina Campos, Diretora-Geral da Novartis - 'Dívida a fornecedores torna Portugal menos atrativo'"- "Supervisão. Banco de Portugal aperta regras para nomeações na banca"

Record:- "Dragão dá lugar a águia"- "Belenenses de Silas provoca reviravolta no campeonato"- "Jesus esperava ser defendido"- "Benfica: Invasão ao Bonfim"- "Pelé regressa na próxima época"- "Reunião com Proença - Capitães contra suspeição"- "Portimonense: SAD quer renovar com Vítor Oliveira"- "Hoje há Ronaldo frente a Buffon"

A Bola:- "Trambolhão - Dragão perde no Restelo e cai para segundo"- "Benfica: O melhor momento de Bruno Varela"- "Benfica é líder isolado pela primeira vez"- "Vitória mantém aposta em Rafa"- "Sporting: William pronto para Madrid"- "Champions: Ronaldo contra Buffon... outra vez"

O Jogo:- "Trambolhão - Dragões perdem no Restelo e deixam Benfica isolado no primeiro lugar"- "Nathan e Maurides fizeram os dois golos da partida"- "Insúa termina contrato e não enjeita regresso ao Sporting como jogador livre"- "Benfica: João Félix só sai acima de 40MEuro"- "Salvio acelera para o clássico"- "Liga: Jogadores exigem respeito"- "Braga: Raúl em dúvida e Likiv à espreita".

Com LUSA.