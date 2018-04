Hoje nos jornais

Correio da Manhã:_ "Tropa quer usar armas como a polícia"- "Justiça investiga burla milionária na RTP"- "António Costa aperta com ministro da Cultura"- "Falha no site do Fisco bloqueia entrega do IRS"- "Cristiano Ronaldo - obra de arte encanta o mundo"- "Vieira e Bruno de costas voltadas no Parlamento"- "Benfica: Águias exigem Soares dora do clássico"- "FC Porto: Sérgio Conceição arrasa jogadores"

Diário de Notícias:- "PSP tem 16 sindicatos e os dirigentes somam 36 mil dias de folga"- "Ronaldo do outro mundo"- "IRS: Quem tem rendimentos baixos vai poder reaver imposto sobre poupança"- "50 anos depois Luther King tem herdeiros mas o sonho continua por realizar-se"- "Brasil: Lula nas mãos de 11 juízes. Gilmar Mendes: 'Mesmo solto é inelegível'"- "Site americano de probabilidades dá o penta à vista para o Benfica"- "Margarida M. Ferreira: 'Decisão de não vacinar é aberrante'"- "Parlamento: Sérgio Sousa Pinto quer ter palavra a dizer nos votos sobre diplomacia"- "Fernando Tordo: 'Resolvi mudar a minha vida antes que outros fatores me mudassem a mim'"

Público:- "Descentralização. Acordo iminente Governo-PSD dá às câmaras mais 1,2 milhões"- "Tempo que INEM demora a atender chamadas duplicou em 2017"- "Alemanha dá o primeiro passo para a entrega de Puigdemont"- "Cultura. Nem com a troika em Portugal contestação foi tão forte"- "Futebol. Real sofreu mas Ronaldo voltou a não dar hipóteses a Buffon"- "Líder da OMC: 'Estamos vendo as primeiras peças do dominó a tombar no comércio'"- "Psicologia. Lorenza Colzato estuda o que podem fazer as drogas psicadélicas à criatividade"

Jornal de Notícias:- "Pressão turística no Porto e em Lisboa superior a Londres"- "Instituto do Turismo revela hoje estudo que conclui que setor faz crescer emprego e contraria pobreza"- "Dormir pouco e ir às 'fiestas'. Sete mil estudantes despedem-se do secundário em Espanha"- "Ronaldo destroça Juventus com golo de PlayStation"- "Luta pelo título. Liderança na reta final mudou só três vezes nos últimos 20 anos"- "Artes. Contestação aos apoios faz António Costa entrar em cena"- "Rui Moreira une agentes do Porto e denuncia disparidades territoriais na atribuição de subsídios"- "Fogos de outubro. Governo empata visto dos hélis durante três meses"- "Sinistralidade. Morreram mais 100 pessoas na estrada num ano"- "Lamego. Família dos mortos em pirotecnia não receberam seguro"

Jornal i:- "Eutanásia. PS quer que dois médicos bastem para aprovar o processo"- "Obra de arte de Ronaldo encanta Europa"- "Lula fica a saber hoje se vai já preso"- "Rio aposta em veterano para o seu governo-sombra"- "Reforço do apoio ao teatro não cala protestos"- "Portugueses fazem mapa dos primórdios do universo"- "Santos Silva foi ao parlamento e não falou da crise russa"- "Engenheiros discordam de linha circular e preferem estação em Alcântara"

Jornal de Negócios: - "Spotify marcou o ritmo na estreia em bolsa"- "CGD avança com plano para restruturar CaixaBi"- "Impostos: Colocar precários este ano tem benefícios fiscais extra"- "Fisco passa a cobrar multas das custas judiciais"- "Novo Banco 'chumba' PER de gigante dos cogumelos"- "Saiba quais são as empresas com o dividendo mais generoso"

Record:- "Do outro mundo! - Bis e assistência de Ronaldo"- "Jardel: 'Não somos principal candidato'"- "FC Porto: Sérgio abana o grupo"- "Vieira e Bruno não se falaram"- "Jesus reforça meio-campo"- "Alerta russo! Árbitro de deu penálti ao Schalke volta a apitar leões"- "Belenenses: Tiago Esgaio por três épocas"

A Bola:- "És o maior!"- "Cristiano Ronaldo sobe ao céu com o melhor golo da carreira... e um dos melhores da história da Champions"- "Sporting: Doumbia pode ser trunfo"- "Benfica: Faltam seis finais"- "FC Porto: Felipe à 'bica' para o clássico"- "Futebol: 'É hora de agir' - Futuro discutido na Assembleia da República"

O Jogo:- "Monumental - Ronaldo 'despacha' a Juventus com dois golos e uma assistência"- "'Foi um momento inesquecível. 'Grazie'..."- "FC Porto: 'Isto ainda não acabou"- "Sporting: Leão contra a muralha"- "Benfica: Salvio adia renovação"- "Jardel: 'FC Porto? Não mudou nada'"- "Violência: PSP apela a interdições".

Com LUSA.