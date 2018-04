Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Investimento de dois milhões: 6 mil abrigos antifogo"

- "Sporting-P. Ferreira (2-0): Bofetada de luva branca"

- "Bruno sozinho insultado e assobiado: 'Os adeptos que vão chamar nomes às famílias deles'"

- "Dragão resolve em 11 minutos"

- "República Centro-Africana: 'Pára' ferido com estilhaço de granada"

- "Despiste mata jovem em viagem de finalistas"

- "Três esfaqueados em rixas na noite"

- "Marcelo e Costa homenageiam soldados portugueses"

- "Três milhões gastos em pílulas do dia seguinte"

- "Facebook perdeu 70 mil milhões"

Público:

- "Mário Centeno avisa que não vai pôr 'em risco' sucesso alcançado"

- "Síria. Assad volta a usar armas químicas para esmagar resistência"

- "Número de alunos ciganos na escola duplicou"

- "PT ainda acredita que Lula da Silva será candidato"

- "Fogos. Aldeias de risco vão ter planos de evacuação e locais de refúgio"

Jornal de Notícias:

- "Imposto e preço de carros disparam com novos testes"

- "F.C Porto 2-0 Desportivo das Aves. Clássico fica no ponto"

- "Ações no terreno em maio. Aldeias de risco vão ter abrigos coletivos e oficiais de segurança"

- "Turismo. Autarcas querem para si o poder de regular alojamento local"

- "Síria. Ataque com gás tóxico em enclave rebelde faz dezenas de vítimas"

- "Crise. Livrarias não resistem à pressão imobiliária e à queda do número de leitores"

- "Regresso de Espanha. Um morto e 48 feridos em acidente com finalistas"

- "Porto. Movimento admite mais um mandato para Moreira"

- "Rali. Faltam 250 mil euros para pagar as despesas"

- "Sporting 2-0 Paços de Ferreira. Jesus ao lado dos jogadores e adeptos a pedir demissão"

Diário de Notícias:

- "Aldeias vão nomear oficiais de segurança para prevenir fogos"

- "La Lys. Neta do soldado milhões recorda bravura portuguesa"

- "Fidelidade quer entrar no programa de rendas acessíveis de Lisboa"

- "Jorge Jesus junta-se a adeptos e jogadores e deixa Bruno de Carvalho isolado"

- "Sporting vence Paços e segura o terceiro lugar"

- "Porto marca dois e mantém-se a um ponto do líder Benfica"

- "Brasil em crise. Lula acusa juiz Moro de ter 'mente doentia'. PT já tem dois candidatos"

- "Arranque do 3.º período. Tensão do governo com os professores preocupa pais e diretores"

- "Impostos. Casais sem IRS junto têm de voltar a fazer declaração para não pagar AIMI"

- "Reportagem. No Kastelo dá-se vida aos dias das crianças com pouco tempo para viver"

Jornal i:

- "Assunção Cristas: 'A cultura não pode ser uma área onde a direita está proibida de entrar'"

- "Centenário da Batalha de La Lys. O 'dia verdadeiramente aterrador' que abalou a República"

- "Entrevista a Paul Mason, guru da nova esquerda. 'A esquerda tem de pôr de parte as suas grandes obsessões. Os neoliberais estão assustadíssimos com a extrema-direita'"

- "Sabe porque os eletrodomésticos têm hoje uma esperança de vida mais curta?"

- "Fim do sigilo bancário 'agilizou a investigação criminal'"

- "PSD. Hugo Carneiro, o católico que deixou o Banco de Portugal para tratar das contas de Rio"

- "Arquitetos vs. engenheiros. Carlos César aponta baterias ao PCP"

Negócios:

- "'O grosso dos problemas do Novo Banco está em 44 créditos', António Ramalho, presidente executivo"

- "Juros negativos no crédito ameaçam 'ratings' da banca"

- "Mota-Engil com 5,1 mil milhões de obras em carteira"

- "Lula da Silva quer ser candidato mesmo preso"

- "Saiba como contornar os aumentos das comissões"

- "Impostos. Marinha mercante garante regime especial no IRS e IRC"

- "William de Vijlder, economista-chefe do grupo BNP Paribas. 'Gostaríamos de ver a dívida de Portugal descer mais depressa'"

Record:

- "Sporting-P. Ferreira (2-0): Estamos juntos: Equipa dá resposta em campo e tem apoio de Jesus"

- "'Estive sempre ao lado dos jogadores. Ninguém nos vai dobrar', Jorge Jesus"

- "Bruno de Carvalho mantém processos: 'Mancharam o nome do presidente'"

- "FC Porto-Aves (2-0): Dragão deixa clássico no ponto"

- "Benfica: Jonas garantido: Lesão não o tira do jogo do título"

- "Real Madrid-At. Madrid (1-1): Mais um mimo de Ronaldo"

- "No GP Argentina: Miguel Oliveira estreia-se no pódio"

A Bola:

- "Todos contra Bruno: Jogadores, adeptos e treinador responderam ao presidente"

- "'Quem faz crescer os clubes são os jogadores', Jorge Jesus"

- "'Fui legitimado duas vezes', Bruno de Carvalho"

- "FC Porto: Regresso à normalidade"

- "Benfica: Jiménez nunca falhou 'penalties'"

- "Espanha: Ronaldo marca no 'derby' de Madrid (1-1)"

- "Voleibol: Águias conquistam Taça"

- "Motociclismo: Miguel Oliveira no pódio em Moto2"

O Jogo:

- "Entrada de dragão: Dois golos nos primeiros onze minutos lançam o FC Porto para o clássico"

- "Alex Telles marcou de grande penalidade, Otávio fez o segundo"

- "Sporting-P. Ferreira (2-0): Resposta no campo e nas bancadas"

- "Benfica: Jiménez pesa mais na frente"

- "Braga: Raúl Silva para render Bruno Viana"

- "V. Guimarães: Projeto sub-23 arranca hoje"

Com LUSA.