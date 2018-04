Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Crime em Corroios: Pacto entre irmãs mata bebé à facada"

- "Investidores em pânico com Bruno no Sporting"

- "Casa cheia em clássico de alto risco"

- "Papa diz que Santo António é de Lisboa"

- "Chefes das Finanças detido por corrupção"

- "Alerta: Há falta de professores para ensinar Matemática"

- "Quimioterapia no S. João: 'Condições miseráveis para tratar crianças"

- "Megamanifestação: Polícia e militares juntos por aumentos salariais"

- "Acidentes param Lisboa e Porto"

Público:

- "Bloco dá a Centeno até sexta-feira para recuar na revisão do défice"

- "Síria. Como Assad identificou, seguiu e matou jornalistas"

- "Liga dos Campeões. Na noite dos tomba-gigantes, Roma conseguiu reviravolta histórica contra Barcelona"

- "Feira de Arte em São Paulo. Quatro galerias portugueses mostram-se às maiores fortunas da América Latina"

- "Há uma empresa à procura dos acionistas para dar 2,5 milhões"

- "Oposição a Bruno de Carvalho aposta em Rogério Alves"

- "Mil portugueses usam elétrodos para controlar Parkinson"

- "AR pressiona Governo a libertar verbas para o S. João"

Jornal i:

- "BE em choque com Centeno"

- "Agente da PSP intima ex-ministra da Justiça a ir à esquadra"

- "Habitação. Governo quer acabar com cauções e fiadores no arrendamento"

- "Natalidade. 'Batemos no fundo'

- "'Hospital S. João não tem investimentos há dais anos'"

- "Barcelona e Manchester City afastados da Liga dos Campeões"

Jornal de Notícias:

- "Gaia: Chefe do fisco preso por anular dívidas"

- "Juntas sem meios na ajuda ao IRS"

- "S. João tem 22 milhões para alas pediátrica mas não os pode usar"

- "Sporting: Jorge Jesus e jogadores fazem pacto de união até ao final da época"

- "Clássico: um ano de emails faz subir a temperatura do Benfica-Porto"

- "Seixal: Mulher dá à luz e mata recém-nascida à facada"

- "Felgueiras: Fecho de fábrica de calçado deixa centenas no desemprego"

- "Acidentes: Portugal é o segundo país europeu com mais mortes na estrada"

Diário de Notícias:

- "Polícias com luz verde para recorrer a militares no combate ao terrorismo"

- "Síria: Só um grande ataque americano pode travar vitória de Assad"

- "Pensões: Descongelamento com impacto reduzido no valor das reformas"

- "Sporting: Quem é mais culpado da desvalorização do clube? Bruno de Carvalho ou os críticos?"

- "Benfica-Porto: Do jogador mais alto, ao maior goleador -- o clássico nas estatísticas"

- "Saúde: SNS coloca Centena sob fogo cerrado no parlamento"

- "Parkinson: Controlar a doença com dois elétrodos no cérebro"

- "Alterações climáticas: Mar mais quente traz novos peixes para a costa portuguesa"

- "Entrevista a Pedro Tochas: Trabalhamos imenso para parecer que é tudo um acaso"

Negócios:

- "Vodafone e NOS suspeitam do valor de compra da TVI"

- "Um terço da câmaras não vai cobrar derrama"

- "Banca: Há 2,1 mil milhões para criar unicórnios na Europa"

- "Na saúde, só o PS é Centeno"

- "Governo já tem proposta sobre pensões antecipadas"

- "Energia: As renováveis estão a mudar a América de Trump"

- "Dívida: Sporting adia pagamento de obrigações"

O Jogo:

- "Marega promete o dobro: o FC Porto faz duas vezes mais golos com o maliano na equipa"

- "Liga dos Campeões: Barcelona e Guardiola chumbados"

- "Sporting: Bomba relógio de 30 MEuro nas contas"

- "Benfica: Junior Alonso no radar"

- "Um campeão para desempatar: Águias e dragões já decidiram títulos entre si 14 vezes, sete para cada"

Record:

- "'Demito-me e retiro o apoio', José Maria Ricciardi abandona Conselho leonino e afasta-se de Bruno de Carvalho"

- "Sporting: Doumbia e Montero testados para o At. Madrid"

- "Benfica: 1 milhão de espetadores no clássico"

- "FC Porto: Sérgio fecha a porta de saída"

- "Liga dos Campeões: Porta-aviões ao fundo!"

A Bola:

- "Como Bruno quer resolver a crise: Pondera afastar-se duas semanas, mas considera ter condições para ficar"

- "Benfica: Luz tem sido talismã"

- "FC Porto: Bilhetes para o clássico duraram hora e meia"

- "'Podia jogar ao lado de Jonas', Filipovic recorda passagem brilhante pelos encarnados"

- "Liga dos Campeões: Surpresa chegou de Roma"

Com LUSA.