Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Vidente de Fátima: Lúcia já tem 1600 sinais de milagre"

- "Jesus enfrenta Bruno à frente do plantel: 'Parece um pistoleiro'"

- "Leões defrontam Atl. Madrid para a Liga Europa"

- "Ronaldo salva Real"

- "Mãe deu facada no coração de bebé"

- "Salários da função pública congelados"

- "Humilhação sexual em lar de jovens"

- "Preços das casas disparam 10%"

- "Pensões aos 63 anos sem cortes só em 2019"

- "Matou três: 'Rei Ghob' pede para sair da prisão"

Público:

- "Centeno não cede e Marcelo avisa que sem OE marca eleições"

- "Histórico do PS recebeu ilegalmente 96 mil euros da câmara de Lisboa"

- "Pode a guerra na Síria transformar-se num conflito a escala mundial?"- "Relatório expõe teia de relações de Bruxelas com privados"

- "Entrevista a Torres Pereira, ex-dirigente do Sporting 'Toda a gente diz que Bruno de Carvalho está doente'"

- "Dona do Montepio retira arte do negócio com chineses"

- "No Brasil 'há uma classe média alta' que odeia Lula"

Jornal i:

- "Entrevista a Ricardo Gonçalves, ex-deputado do PS: 'O PS é um partido estalinista?'"

- "PJ investiga contratação de professores na universidade de Évora"

- "Síria. O xadrez está preparado para a guerra"

- "Ronaldo salva Real Madrid nos descontos. Buffon expulso em penálti controverso"

- "Terry Virts, astronauta: 'Se Bill Clinton não conseguiu esconder Monica Lewinsky, como pode a NASA inventar a ida do homem à lua?'"

- "Bruno de Carvalho com 'humildade' retira processos disciplinares aos jogadores"

Negócios:

- "Entrevista a António Mexia: 'Não preciso de mais ninguém para controlar o destino da EDP'"

- "Governo recua nas pensões antecipadas"

- "Seis gestores da TAP têm de mostrar rendimentos"

- "Esquerda quer mais défice, Centeno tem pouca margem"

- "Portugal pode igualar rating da Itália em dois anos"

Jornal de Notícias:

- "Casas em leilão pagas a pronto"

- "Equipa especial investiga casos do futebol"

- "Dívida dos hospitais cresce 93 milhões todos os meses"

- "Miquela: A modelo que é seguida por milhares de pessoas e que não existe na vida real"

- "Risco de confronto militar entre a Rússia e os Estados Unidos na Síria"

- "Seixal: Mãe e irmã, que mataram bebé, em prisão preventiva"

- "GNR: Nove arguidos na calha para serem guardas"

- "Clássico: Vitória à defesa e Conceição ao ataque"

- "Sporting: Notáveis ponderam destituição do presidente por gestão danosa"

Diário de Notícias:

- "PS recusa eutanásia para doentes que fiquem inconscientes"

- "Síria: Trump entre o plano de atacar Assad e desafiar a Síria"

- "Regras europeias para o Facebook vão ser usadas em todo o mundo"

- "Seis perguntas a Miguel Sousa Tavares sobre Facebook: 'É uma arma de destruição maciça'"

- "Zukerberg: O CEO criou um monstro que nunca quis controlar"

- "Parlamento: 'BE critica metas de Centeno e exige mais dinheiro para a saúde'"

- "National Geographic: Sylvia, a lenda dos oceanos, fala aos 83 anos dos planos para os próximos 20"

- "Champions: Contra Juventus quase milagrosa, Ronaldo garante a meia-final ao Real"

- "Espetáculos: Petição pelo IVA de volta ao 6% deixa bilhetes mais baratos amanhã"

- "Governo adia mudanças nas pensões das carreiras longas"

- "2.ª Circular é a estrada com mais acidentes e mortos em Lisboa"

Visão:

- "Guerras de heranças"

- "PSD: Como se organiza a oposição de Rio"

- "Dados Pessoais: Guia para proteger a privacidade"

- "Futebol: as rebeliões de jogadores contra presidentes"

Sábado:

- "O incrível Bruno de Carvalho"

- "Autor de Lava Jato fala sobre Lula e sobre o Brasil: 'Quando sair da presidência Temer vai responder na justiça'"

- "A Saga da mãe que perdeu a filha por alegado erro médico"

A Bola:

- "À procura de um milagre: Na única vez que virou um 0-2 ganhou a Taça das Taças, tem de fazer o que só o Real conseguiu em cinco anos"

- "Sporting-Atlético de Madrid: 'Acredito que temos possibilidade de sonhar', Jorge Jesus"

- "Sporting: SAD recua e retira processos disciplinares"

- "Benfica: Jiménez e Eliseu de prevenção para o clássico"

- "FC Porto: Corona dá bons sinais, Marega ainda sem relvado"

- "Ronaldo põe Real nas 'meias'"

O Jogo:

- "FC Porto: Marcano admite renovar"

- "FC Porto: Defesa à prova de rivais"

- "Sporting-At. Madrid: 'Roma serve de exemplo', Jorge Jesus"

- "Benfica: Rúben Dias alérgico a clássicos"

- "Real Madrid-Juventus (1-3): Ronaldo acaba com as dúvidas"

Record:

- "Todos acreditam: Mundo Sporting tem fé na reviravolta em Alvalade"

- "Jorge Jesus: 'Acreditamos que é possível'"

- "Bruno anula processos a jogadores. Plantel recusa retirar posts"

- "Benfica: Jonas a todo o gás no clássico"

- "Cristiano salva Real"

- "FC Porto: Corona na luta à direita"

Com LUSA.