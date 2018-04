Hoje nos jornais

O Jornal Económico:

- "Polícias e militares prometem 'maior manifestação de sempre'"

- "Podia Centeno ir mais longe na redução do défice?"

- "Novo Banco tem três mil milhões de euros em 44 créditos 'maus'"

- "Venda da petrolífera da Gulbenkian aos chineses está parada"

- "EDIA: Estado vai injetar 314 milhões no capital da gestora do Alqueva"

- "Suspeitas de manipulação: CMVM confirma entrega de informação do Montepio ao MP"

- "Operação 'Fizz': De quem é a Primagest, que contratou Orlando Figueira"

Correio da Manhã:

- "Pensões com novo aumento extra"

- "Leão cai de pé na Europa: Adeptos aplaudem equipa"

- "Sporting: Administrador da SAD procura milhões na China"

- "Bombos e megafones abrem guerra no clássico"

- "Irmãs infanticidas isoladas na cadeia"

- "Presidente da TAP culpa aeroporto de Lisboa"

- "Novas regras na educação: Morada da matrícula só com prova do Fisco"

- "S. João boicota ala pediátrica a custo zero"

- "Bispos estão contra mudança de sexo aos 16"

Público:

- "Pacto a dois. Governo e PSD já têm acordo sobre fundos da UE"

- "World Press Photo. A Venezuela está em chamas na foto do ano"

- "Porta-voz de Rio para a Justiça é a advogada de Pedro Dias"

- "Novas regras das matrículas estão longe de gerar consenso"

- "Há 200 milhões disponíveis para deixarmos de ter frio em casa"

- "São as mulheres com maior escolaridade quem fuma mais"

- "Dead Combo. Oden Hotel é uma metáfora de Lisboa"

- "William T. Vollmann. É de hoje o último grande romance do século XX"

- "Realizadores. Há um cinema negro em Portugal?"

Diário de Notícias:

- "Lisboa vai ter 120 câmaras em semáforos e mais radares"

- "'A China sair-se mal seria uma ameaça para o mundo, para a prosperidade global', Chris Patten, reitor de Oxford e último governador de Hong Kong"

- "Roubos de eletricidade custam à EDP 70 milhões por ano"

- "Geringonça em manobras preliminares para o Orçamento"

- "Matrículas: Novas regras agradam a diretores mas preocupam mais"

- "Liga Europa: Exibição de luxo do Sporting não chegou para eliminar o Atlético"

- "25 de Abril: Artes mudaram mentalidades à boleia da Revolução"

Jornal i:

- "Défice. Costa totalmente inflexível com Bloco e PCP"

- "15/10/2017. Seis meses depois dos incêndios"

- "Operação Fizz. Ex-procurador quer regressar à magistratura"

- "O fim da seca? Só há três barragens abaixo dos 40% de capacidade"

Negócios:

- "'Casa eficiente' financia obras a custo baixo"

- "Um Lula mais Lula do que nunca"

- "Quatro olhares sobre o estado da Cultura"

- "Só 9% das cotadas têm mais de metade do capital em bolsa"

- "Esquerda e sindicatos querem folga de Centeno"

- "Marca Meo vale 400 milhões no mercado"

- "Rui Rio já tem governo sombra"

- "Indústria. A 'mais bonita' fábrica de calçado faliu"

- "Marketing digital. Empresa dos EUA compra portuguesa ShiftForward"

Jornal de Notícias:

- "GNR. Quatro anos e meio de prisão por torturar detidos"

- "Jogo movimenta dois milhões em apostas. Casas do F.C. Porto assinam BTV para o clássico"

- "Construção nunca teve tantos trabalhadores, clandestinos nem fuga ao Fisco como agora"

- "Fraude. Roubo de energia à rede elétrica triplicou num ano"

- "Síria. Reino Unido dá luz verde a ataque a regime de Assad"

- "V. Nova da Rainha. 80 vítimas de fogo vão ter de dividir 45 mil euros"

- "Nova ponte sobre o Douro alivia centros históricos"

Record:

- "Sporting-At. Madrid (1-0): Acreditaram: Leões encostaram Atlético às cordas mas faltou o segundo"

- "Jorge Jesus: 'Parabéns aos jogadores do Sporting'"

- "Simeone: 'Têm um grande treinador e fizeram grande jogo'"

- "Benfica: Luisão pode terminar a carreira"

- "FC Porto: Sérgio joga com a tática"

O Jogo:

- "Leão caiu de pé: Uma excelente exibição não chegou para dar a volta à eliminatória"

- "'Clássico? O FC Porto vai ganhar', Quintero, emprestado ao River Plate, torce à distância por uma vitória na Luz"

- "Benfica: Salvio ameaça lugar de Rafa"

A Bola:

- "Soube a pouco: Leão merecia mais"

- "'Dignificámos o nome do Sporting na Europa', Jorge Jesus"

- "Benfica: Rui Vitória quer mudar a história"

- "Champions: O 'penalty' de que todos ainda falam"

- "FC Porto: Há seis jogos sem perder com as águias"

- "Liga: 'Futebol tem de ser bem tratado', Carlos Pereira deu conta das preocupações do G15"

