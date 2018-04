Hoje nos jornais

Diário de Notícias:

- "Aumento de vagas nas creches de Lisboa só se notará em 2020"

- "Entrevista exclusiva ao chefe de Estado espanhol Mariano Rajoy: 'Espanha e Portugal são dois bons exemplos de superação das dificuldades'"

- "Novo acordo Bloco Central: Governo e PSD entendem-se nas competências dadas aos municípios"

- "Ministro quer reforçar missões externas das Forças Armadas"

- "Galp com faturas de luz e gás em atraso há nove meses"

- "Guerra na Síria: Pressão diplomática contra Assad e mais sanções à Rússia"

- "Clássico: Golo de Herrera na Luz vale liderança e deixa dragões mais perto do título"

- "Wolfgang Munchau: A Alemanha está a frustrar as grandes ambições de Macron"

Correio da Manhã:

- "Predador do Facebook despe 22 rapazes"

- "Benfica-FC Porto (0-1): tiro mexicano dispara dragão"

- "Belenenses-Sporting (3-4): Leões a 3 pontos das águias"

- "Costa mais longe da maioria absoluta"

- "Valpaços: Estudante de 22 anos morto em discussão na noite"

- "América admite mais ataques na Síria"

- "Tribunal condena perfumes low cost"

- "Multas e processos a enfermeiros deixam cuidados em risco"

- "Lisboa: Filho vive 15 dias com cadáver da mãe"

Jornal de Notícias:

- "Entrega de armas atinge recorde"

- "Na hora H. Golo de Herrera aos 90 minutos coloca dragões na frente a quatro jornadas do fim da liga"

- "Leão aperta águia em noite de penáltis"

- "Entrevista. Caso Meia Culpa foi há 21 anos. 'Eu peço perdão, mas o que eles fizeram não tem perdão"

- "Valpaços. Jovem abatido a tiro após devolver pistola a homicida"

- "SOS Floresta. Falta de verbas condiciona zonas de intervenção"

- "Porto. Novo bispo quer chegar ao coração dos portuenses"

- "Espaço. Investigador da Invicta integra missão da NASA"

Público:

- "Autoeuropa acelera produção dos T-Roc e faz sair 29 carros por hora"

- "I Liga. FC Porto gelou a luz e tem caminho aberto para o título"

- "Estado trava hotel de 30 milhões à beira do rio Douro"

- "Centeno quer bater recorde europeu da redução da dívida"

- "Diplomacia. Depois dos mísseis, ainda há solução política para a Síria?"

- "Governo e PSD fecham hoje acordo sobre descentralização"

- "Diretores municipais escondem rendimentos"

Jornal i:

- "Entrevista a bastonário da ordem dos veterinários. "Quando foi aprovada a lei dos maus-tratos, houve mais gente a abandonar os animais"

- "Acabou o discurso de defesa do défice e da banca? Rio surpreende passistas ao defender aumento na Função Pública"

- "Costa queria aproveitar a descentralização em junho, mas prazo é impossível"

- "Síria. Vladimir Putin antecipa o caos ao nível global se o Ocidente atacar"

- "Brasil. Michel Temer, sucessor de Dilma, tem uma taxa de aprovação de 2%"

- "Saiba quem é Rui Miguel Cruz, o deputado que substituiu Luís Montenegro"

- "Governo avança com mais meios contra fogos em junho e em outubro do que no verão"

- "Benfica é derrotado na Luz e deixa que o Porto fique outra vez à frente"

Negócios:

- "TAP com lucro histórico de 100 milhões"

- "Programa de estabilidade. Mário Centeno deixa défice de 2018 à prova de derrapagens"

- "Concorrência acusa bancos de barrarem fintech"

- "Conversa Capital Silva Peneda. 'Fazia sentido fusão de Montepio com Crédito Agrícola"

- "Como ganhar com as fusões e aquisições"

- "Turismo. Governo quer recuperar casas florestais para turistas"

- "Impostos. Eldorado fiscal vai acabar para os finlandeses"



O Jogo:

- "Redenção: Golão de Herrera aos 90 minutos repõe dragões no primeiro lugar"

- "Águia já está na mira"

- "Sporting: Bruno descarta saída"

- "Europa: PSG, PSV e Man. City campeões"

- "Bilhar: FC Porto revalida título"

A Bola:

- "Golo de ouro: Tiro de Herrera aos 90' desempata o clássico e deixa o dragão mais perto do título"

- "'Isto ainda não acabou', Rui Vitória"

- "'Não ganhámos absolutamente nada', Sérgio Conceição"

- "Leão aproxima-se da Champions"

- "Inglaterra: Manchester City campeão à custa do rival United"

- "França: PSG campeão com goleada ao Mónaco"

Record:

- "Trono azul: Golo de Herrera abate águia e devolve liderança aos dragões"

- "Benfica-FC Porto: Treinadores pegaram-se no final"

- "Leão ao ataque"

- "Violência após o clássico: Seis polícias feridos e sete adeptos detidos"

- "City de Bernado Silva campeão"

Com LUSA.