Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Centeno forçado a aumentar função pública: Pressão política obriga ministro a recuar"

- "Taça de Portugal. Sporting-FC Porto: Final antecipada em Alvalade"

- "Benfica quer recuperar ala esquerda"

- "Ronaldo falta a convite para jantar de Marcelo"

- "Marquês: Juiz valida escutas contra Sócrates"

- "Impostos: Fisco já devolveu 270 milhões em IRS"

- "Cadastrado mata padrasto à facada"

- "Casal obriga criança a sessões de sexo a três"

- "Gang rouba vereador em estacionamento"

Jornal de Notícias:

- "Amianto. 67 mil toneladas enterradas em três anos"

- "Salvam vidas na carnificina síria. Elementos dos 'capacetes brancos' homenageados em Fafe"

- "Dragões em alta e leões no limite"

- "Aves e Caldas à procura de final inédita"

- "Traficante do bairro das campinas tinha 300 mil euros guardados em casa"

- "Subsídios. Ferro defende deputados no caso das viagens"

- "Telemóveis. Mudar de operador e manter número vai ser mais fácil"

- "Porto. Nova ponte terá ligação viária ao terminal de Campanhã"

- "Direito de resposta. 'Universidade suspeita de falsear análises a derrame de petróleo''"

Público:

- "Cuba. Em Santa Clara, à descoberta do primeiro líder pós-Castro"

- "Ministra volta a mexer no mapa judiciário sem consenso com juízes"

- "Chris Patten. 'Putin e Xi devem rir-se da forma como temos traído os nossos princípios'"

- "Empresa da Altice arrisca-se a ter de devolver ajudas públicas"

- "'Deputados não infringiram lei nem nenhum princípio ético'- Ferro Rodrigues"

- "Neurocirurgia do S. João deixa os contentores ao fim de 11 anos"

- "'Portugal está cheio de defeitos mas está muito melhor' - Fernando Tordo"

Diário de Notícias:

- "Orçamento. BE e PCP insistem: folga tem de ir para investimento público"

- "Celeste Rodrigues aos 95 anos. 'Eu quero é cantar. É a minha vida'"

- "Kendrick Lamar. Um Pulitzer aos retratos cantados da vida dos afro-americanos"

- "Justiça. Divulgar vídeos de interrogatório é crime sem castigo"

- "Cuba. Parlamento reúne-se a partir de hoje para escolher sucessor de Raúl Castro"

- "Ângelo Correia. 'Centeno deve condicionar Costa como Gaspar fazia a Passos'"

- "António Câmara. 'Vamos criar um novo browser. Queremos revolucionar o mundo"

- "Visita a Espanha. Marcelo contorna grandolada catalã: 'Fiquei emocionado'"

- "Santana já anda outra vez por aí. Acabou a paz de Rio"

- "Taça de Portugal. Como as Caldas se mobilizaram para um dia histórico"

Jornal i:

- "Carlos Moedas ao i: 'Macron é um banho de modernidade na política'"

- "Governo vira ao centro e assina acordo com PSD"

- "Professores propõem lei ao parlamento para contar tempo de serviço"

- "Revolução no ambiente: o plástico vai poder ser destruído"

- "Entrevista a Guilherme Boulos, candidato a PR dos ocupantes do triplex de Lula: 'A esquerda não pode ser a boia de salvação de um sistema falido'"

- "Guia. Tudo para desfrutar de dois dias e meio de quase verão"

Negócios:

- "Entrevista a Mário Centeno. 'Orçamento de 2019 depende menos de mim do que imaginam'"

- "Portugal reserva lugar no futuro da indústria automóvel"

- "CGD tem sete ofertas não vinculativas em Espanha"

- "Governo promete medir custo das novas leis para os cidadãos"

- "Bolsa. Especuladores já têm 8% do capital dos CTT"

A Bola:

- "Sporting-FC Porto: Queremos um jogão: 'Mind Games' marcam a véspera do frente a frente que decide quem vai à final da Taça"

- "Caldas-Aves: De boleia para o Jamor"

- "Benfica: À procura de um central"

- "Portimonense: Eleições são amanhã"

O Jogo

:- "Fator Dost: Holandês dos leões destaca-se na estatística e é o grande obstáculo entre os dragões e o Jamor"

- "Benfica: Varela na mira da águia"

- "Caldas-Aves: Por um lugar na história"

- "Braga: Goiano vai renovar por mais 3 anos"

- "Rio Ave: Guedes tem época em risco"

- "Andebol: Magnus Andersson no Dragão"

Record:

- "Dia de jogão: leões e dragões no quinto duelo da época"

- "Caldas-Aves: ... Também no campo da mata"

- "Benfica quer Ferreyra"

- "SP. Braga: Salvador denuncia favores ao Sporting"

- "'Era muito melhor do que Ronaldo', conheça o novo Fábio Paim"

Com LUSA.