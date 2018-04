Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Subsídio mais fácil para recibos verdes"

- "Leão garante Jamor nos penáltis"- "Desp. Aves vence Caldas e vai à final da Taça"

- "Penhora revela cadáver mumificado de mulher morta há 10 anos"

- "Juiz decide contra Sócrates: Contamina escutas com ficheiros da Internet"

- "Técnico de radiologia caçado por pedofilia"

- "Salário trava avançado Ferreyra no Benfica"

- "INEM recua nas multas aos condutores"

- "Prolongado travão à caça até 2019"

- "Sintra: Rede de jogo ilegal corrompe polícias"

Jornal de Notícias:

- "Estado financia casas para jovens delinquentes"

- "Sporting 1-0 F.C Porto. Pontaria nos penáltis / Caldas 1-2 Aves. Voo inédito para o Jamor"

- "Corrupção. Polícias e inspetor do Fisco apanhados em rede de jogo ilegal"

- "Maia. Grupo de motards armados ataca feirantes e faz cinco feridos"

- "Águas Santas. Morta e esquecida durante dez anos no apartamento"

- "Cuba. Primeiro presidente depois dos irmãos Castro é fã dos Beatles"

- "Artes. O filme que conta a história de Eulália e do filho, ator porno e gay"

Diário de Notícias:

- "SEF alerta: Tráfico de pessoas em Portugal está fora de controlo"

- "Bombardeamentos na Síria já deram filme"

- "Lisboa. Câmara anula leilão de casas em que renda de T1 chegou a 760 euros"

- "Saúde. Estão a aumentar os pedidos de apoio psicológico nas universidades"

- "Taça de Portugal. Aves. Bis de Vítor Gomes vale estreia na final do Jamor / Sporting. Leões eliminam FC Porto e procuram 17.ª taça"

Público:

- "Governo acaba com corte salarial de 5% nos gabinetes de políticos"

- "Entrevista ao ministro da Saúde: 'Os problemas no SNS não estarão resolvidos em 2019"

- "'Sou desfavorável à eutanásia'", ministro da Saúde"

- "António Costa não tem mais acordos para assinar com Rui Rio"

- "Austrália. Grande Barreira de Coral em devastação acelerada"

- "Taça de Portugal. Final inédita coloca frente a frente estreante Aves contra Sporting"

- "Só uma família de refugiados se reuniu em Portugal"

- "Liberdade cubana sustentada à custa do turismo"

- "Até ao fim do ano nascem as primeiras salas de chuto"

Jornal i:

- "Entrevista a Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal. 'A limpeza da floresta é uma utopia de um urbano'

- "Primeiro acordo entre Costa e Rio abre a porta à regionalização"

- "Contrabando de tabaco dispara em Portugal com maços a metade do preço"

- "Miguel Díaz-Canel. Cuba oficializa hoje o sucessor dos Castro"

- "Barbara Bush. O adeus da matriarca que apostou na educação"

- "Gerd Leonhard, futurólogo, ao i: 'Em dois anos, a maioria dos operadores de call center vão ser robôs'

- "Santana e Rio já fizeram as pazes"

Negócios:

- "Entrevista a Mário Centeno: 'Se formos chamados a ajudar o Montepio temos de estar disponíveis'"

- "Carlos Costa remete para Estado injeção extra no Novo Banco"

- "Medina afasta Carris do 'carsharing' em Lisboa"

- "Nova EDP já definiu cargos até 2020"

- "Gestão de ativos. Fidelity afasta 'bear market' nos próximos seis meses"

- "África. Angola pede ajuda ao FMI para credibilizar contas"

- "Créditos. Intrum tem interesse no malparado da banca portuguesa"

Visão:

- "Portugal à beira-mar. Os melhores locais para voltar à costa... antes do verão"

- "Memória. Grandes famílias que a política não separou"

- "Trump vs. Putin. Regresso à guerra fria?"

Sábado:

- "Luxos e negócios secretos. A vida dos acusados na Operação Marquês"

A Bola:

- "Sporting-FC Porto (1-0): Rugido final: Leão foi (outra vez) melhor nos 'penalties' e está no Jamor"

- "Sporting: Marco Túlio é reforço para 2018/19"

- "Aves em estreia no Jamor"

- "Benfica: Jonas corre contra o tempo"

- "'Merecemos o penta', Domingos Soares de Oliveira e a crença que continua viva na Luz"

Record:

- "Grandes leões: Coates empatou eliminatória e Montero selou novo triunfo nos penáltis"

- "Sporting e Aves estão na final"

- "Sporting: marco Túlio 5 anos no Sporting"

- "Benfica: Tudo por Jonas"

O Jogo:

- "Jamor pelos penáltis: leões voltam a bater os dragões na marca dos 11 metros e estão na final"

- "Caldas forçou horas extra, mas o Aves fez história"

- "Benfica: 'Qualidade vai subir com Conti', Dário Frranco treinou alvo das águias e justifica aposta"

- "Guimarães: 'Equipas fechadas complicam', Miguel Silva explica a irregularidade dos vimaranenses"

