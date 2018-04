Hoje nos jornais

O Jornal Económico:

- "'Estamos muito mais focados no 'cash flow' do que os nossos concorrentes', administrador financeiro da Altice PT, Alexandre Matos"

- "Medina promete cumprir mandato e exclui lugar no Governo"

- "Engel & Volkers: 'Não nos parece que exista uma bolha imobiliária em Portugal neste momento'"

- "Privatização: Storm Harbour e Banco Económico de Angola estão na corrida à compra do Efisa"

- "Banca: Carlos Tavares muda nome ao 'Montepio Capital Certo' para proteger clientes"

- "Caso BES: Tribunal exige ao Banco de Portugal descrição exata das 48 horas anteriores à resolução do BES"

- "Especial Síria: Os interesses em jogo na longa guerra civil no Médio Oriente"

- "TAP encomenda 71 aviões com valor de mercado de 10 mil milhões"

Correio da Manhã:

- "Estado força renda de casas vazias: Nova 'Lei Roseta' para a habitação"

- "Defesa de Sócrates custa mais de 700 mil euros"

- "Acórdão diz que ciúme não é motivo fútil"

- "Plantel do Sporting ignora Bruno"

- "Milhões em jogo nas últimas jornadas"

- "Adoções da IURD: Neto de bispo acusa jornalista"

- "Fim do corte de 5%: Gabinetes políticos gastam mais 2 milhões de euros"

- "Conheça os noivos de Santo António"

Jornal de Notícias:

- "Educação. Milhares de precários sem concurso à vista"

- "Corte total de linhas no metro do Porto na próxima semana"

- "122 empresas de têxtil e calçado faliram em três meses"

- "Aves. Barbeiro cumpre promessa a jogador decisivo na meia-final da taça"

- "Incêndios. Perito americano diz que bombeiros não sabem apagar fogos"

- "Autoestradas. Corrupção com terrenos deu lucro de 12 milhões"

Público:

- "Saúde alvo de quase 20 queixas por dia"

- "Ípsilon. Entrevista. David Byrne dá-nos razões para estarmos animados"

- "Aproximação ao centro agita ala esquerda do PS"

- "Governo impõe limites máximos aos preços na ADSE"

- "Cuba depois dos Castro: os seis desafios do novo Presidente"

- "Exposição. Na Gulbenkian há muita arte pop para ver mas não como a imaginamos"

- "Futebol. Duas semanas e quatro vitórias depois, ainda se pode falar de crise no Sporting?"

Diário de Notícias:

- "Já há quem pague 12 meses à cabeça para conseguir arrendar casa em Lisboa"

- "Escolas: 5 mil auxiliares ainda sem resposta sobre entrada nos quadros"

- "Polícia. PSP recusa dar licenças por falta de efetivos"

- "Pela América do Tio Silva. Duarte Rebolo: Quem quer comer um bom bacalhau em Washington vem ao Tavira"

- "Díaz-Canel. Novo Presidente de Cuba promete respeitar legado dos irmãos Castro"

- "Luxo. Joias para a Cartier, Tiffany e Dior vão ser fabricadas na Covilhã"

- "Arte pop em exposição. Explosões de cor em reação ao cinzento salazarista para ver na Gulbenkian"

Jornal i:

- "Grande entrevista a Garcia Pereira, advogado e ex-líder do MRPP. 'A justiça é um instrumento de abate de cidadãos incómodos'"

- "Dossiê aviação. Há cada vez mais passageiros a ficar em terra"

- "Já fecharam 120 lojas históricas em Lisboa"

- "Ricciardi, Paulo Abreu e Jorge Jesus almoçaram no Ritz"

- "Isabel II quer o filho Carlos à frente da Commonwealth"

Negócios:

- "PS propõe quotas para rendas mais acessíveis"

- "Jorge Coelho volta a ser administrador da Mota-Engil"

- "Portugal com margem para reduzir prémio de risco na dívida"

- "Renováveis ajudam preços da luz a descer"

- "Douro azul acelera para a Antártida"

- "Crédito. Sugestões de Carlos Costa sobre juros negativos foram aceites"

- "Ministro da Saúde admite baixar taxas moderadoras"

- "Fundos europeus. Governo admite tirar até 100 milhões às câmaras"

Record:

- "Leão por arames: Acuña aumenta dores de cabeça para encontro com o Boavista"

- "Benfica: Jonas continua sem treinar"

- "FC Porto: Marega OK para o V. Setúbal"

- "Dragões estão fora dos sub-23"

- "Portimonense: Fernando Rocha reeleito"

- "UEFA Futsal CUP: A procura do troféu que falta"

O Jogo:

- "Dragões querem Militão em julho: Defesa do São Paulo fica livre no final do ano, mas ideia do FC Porto é garanti-lo já"

- "Marega defronta o V. Setúbal"

- "Sporting: Coates: o recorde do herói"

- "Benfica: Jovic seduz alemães"

- "Braga-Marítima: 'Nós treinamos como animais', Abel pede mais apreço e explica êxito"

- "'Sou mais Helton que Baía', Diogo Costa defende a baliza na fase final da Youth League, que arranca hoje"

A Bola:

- "'Feliz e ansioso', Marco Túlio reforço para 2018/2019 já fala à Sporting"

- "Benfica: Jovic vai render Euro12 milhões"

- "Rui Vitória chega ao jogo 150 pelas águias"

- "FC Porto: 'Penalties' viraram maldição"

- "Campeonato sub-23: Benfica, Sporting e mais seis estão confirmados"

- "Aves: 'São memórias para a vida toda', Vítor Gomes"

Com LUSA.