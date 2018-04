Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Docentes do privado ultrapassam colegas do público"

- "Sporting-Boavista (1-0): Leão perdulário mostra fibra"

- "Tortura e mata a mãe de 86 anos à pancada"

- "Banqueiros obrigados a ter passado limpo"

- "Contrato de ajuste direto: 28 novos 'hélis' para combate aos fogos"

- "Benfica: Jonas tem época em risco"

- "Luta contra o Daesh: Militares lusos treinam iraquianos"

- "RTP perde mais de 46 mil espetadores"

- "Festa de São Jorge: Sete mil escuteiros celebram em Sintra"

Jornal de Notícias:

- "Deputados quase duplicam salários com extras"

- "110 professores querem ser os melhores de Portugal"

- "Porto: Fisco exige que centro histórico pague IMI"

- "Sporting 1-0 Boavista: Um leão de penáltis"

- "Pinhal Novo: Mata mãe com golpes de caneta na cara"

- "SOS Floresta: Chuva atrasa metas para fogo controlado"

- "França: Renato sobrevive a atentado e está de volta"

- "Trabalho: Jovens 'nem-nem' alimentam desemprego"

Público:

- "Governo guardou durante 20 meses auditoria muito crítica para Pedro Santana Lopes"

- "Cultura acusada de menosprezar o caminho de Santiago"

- "Revoltas reprimidas à bala na Nicarágua"

- "'Vice' do PSD defende fim no corte no salário dos políticos"

- "Portugueses compram PrEP na Internet para evitar VIH"

Diário de Notícias:

- "Rendas precárias: Maioria dos contratos são de apenas um ano"

- "Entrevista a João Oliveira, PCP: 'Centeno aceita os mesmos critérios que Vítor Gaspar aceitava'"

- "Cabo Verde : Reportagem nas ilhas onde 'comprar um livro ainda é um acidente'"

- "Macron visita Estados Unidos: Terá Trump descoberto em Paris o seu Tony Blair?"

- "Armas ilegais: PCP e secretas em sintonia pedem campanha extra de entrega"

- "Reportagem Incêndios: Galiza aposta na prevenção e quer cooperação com Portugal"

- "Sporting 1--0 Boavista: Um penálti mantém leões longe do Braga e perto do Benfica"

Jornal i:

- "Entrevista ao sociólogo Boaventura Sousa Santos: 'Os governos do Brasil e dos Estados Unidos pressionaram o PS a não ir ao encontro da solidariedade com Lula'"

- "Concurso de professores do básico e do secundário arranca hoje"

- "Sindicatos ameaçam correr aos tribunais e ao parlamento"

- "Estudo: Geração 'millennials' está mais otimista. Jovens acreditam num futuro melhor e estão a poupar"

- "Entrevista a João Lemos Esteves, autor do livro 'O Dia D The Donald Trump': 'Trump é o contrário de um racista e de um xenófobo'"

- "Existem 800 mil pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica e só 2% recebe tratamento"

- "De Madonna a David Guetta, o mundo da música lamenta a morte do dj Avicii"

Negócios:

- "Câmaras atingidas por incêndios sem planos de defesa"

- "Presidente do Metropolitano de Lisboa, Vítor Domingues dos Santos: 'Em 2023 o metro vai ficar diferente'"

- "Governo aposta em economistas para rever benefícios fiscais"

- "Nova lei facilita indemnizações aos lesados de cartéis"-

"Pingo Doce muda pagamento com cartões"

- "Finanças: FMI vai ser mais intrusivo nos países que ajuda"

- "Banca: Lucros do BPI regados a Super Bock"

Record:

- "Sporting-Boavista (1-0): Leão respira fundo"

- "FC Porto-V. Setúbal: Conceição dispara contra críticos"

- "Benfica: Confiança em Rafa"

- "UEFA Futsal CUP: Ricardinho volta a ser carrasco"

- "Motos: Miguel Oliveira repete pódio"

A Bola:

- "Vício de ganhar: Sporting atinge 5.ª vitória consecutiva e mantém perseguição aos rivais"

- "FC Porto: Leicester negoceia Ricardo"

- "FC Porto-V. Setúbal: José Couceiro inspira-se no Liverpool"

- "Benfica: Salvio direto ao onze"

- "Águias já fizeram oito golos no tempo de compensação"

- "Brasil: 'Nunca imaginei uma carreira assim', tudo sobre a última defesa de Júlio César"

O Jogo:

- "Leão caça dos 11 metros: Desta vez bastou um penálti de Bas Dost para fazer a diferença"

- "'Na luz, fizeram de mim um treinador espetacular', Sérgio Conceição recorda jogo com o Benfica e ironiza com as críticas após a eliminação da Taça"

- "Benfica: Cervi apertado por Rafa e Salvio"

- "V. Guimarães: 'Sem erros dos árbitros estaríamos na luta', Júlio Mendes acusa Luís Ferreira de dualidade de critérios"

