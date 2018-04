Hoje nos jornais

Público:

- "Tempo no Serviço Militar Obrigatório vai facilitar acesso à pensão"

- "Habitação: Arrendamento mais longo vai pagar menos IRS"

- "Fogos: Governo já pagou arranjos mas Kamov continuam sem poder voar"

- "Macron espera transformar amizade com Trump em resultados concretos"

- "Sarampo levou mais de 60 mil pessoas a pôr vacinas em dia"

- "FC Porto goleia e recupera a liderança da Liga"

Correio da Manhã:

- "Nova lei das rendas protege reformados: IRS reduzido para contratos de longa duração"

- "Bruno em caça às bruxas no plantel do Sporting com SMS"

- "FC Porto- V. Setúbal (5-1): Dragão de mão-cheia segura liderança"

- "Lesão de Jonas obriga Benfica a ir ao mercado"

- "Fisco saca 9,2 milhões no gasóleo e gasolina"

- "PJ apanha homicida: Degola mulher e chora no funeral"

- "Canadá: Condutor mata nove pessoas em Toronto"

- "Asfixia a mãe e justifica crime com religião"

- "Santa Comba Dão: Jorge Mendes dá casa a família vítima dos fogos"

- "Famalicão: Vende ouro de idoso morto em assalto do filho"

Jornal I:

- "Sonangol: Juiz arquiva e arrasa preconceitos do MP contra Angola"

- "DCIAP investiga campanha do Porto contra o Benfica"

- "Celeste Rodrigues, entrevista: 'Nunca liguei à fama e não é agora depois de velha que vou aproveitar'"

- "Repórter X: O jornalista que se habituou a desprezar os políticos"

- "Kate Middleton passou 12 horas no hospital e deu à luz mais um rapaz"

- "Deputados pagam do seu bolso despesas do grupo parlamentar"

- "Ana Catarina Mendes nega pressões dos governos do Brasil e dos Estados Unidos"

- "Costa reduz taxa liberatória e quer habitação para todos até 2024"

Jornal de Notícias:

- "Metade dos pilotos das low-cost são precários"

- "Porto 5-1 Setúbal: Cinco estrelas"

- "Metro do Porto ameaça suspender três linhas até quarta-feira"

- "Habitação: Rendas mais longas dão mais benefícios fiscais a senhorios"

- "Porto: Antigo quartel militar recebe sede do Infarmed"

- "Salário: Deputado mostra recibo de 7500 euros, mas só 50% são tributados"

-"Canadá: Condutor atira carrinha contra multidão e mata nove pessoas"

Diário de Notícias:

- "Inquilinos com mais de 65 anos vão ter acesso a arrendamento vitalício"

- "Saúde: Santa Maria impedido de formar internos otorrinos"

- "Deslizou nos carris e bateram-lhe palmas: O elétrico 24 está de volta"

- "Opinião de Carl Bildt, antigo primeiro-ministro sueco: 'A crise de confiança do ocidente'"

- "Macron nos Estados Unidos: Uma aliança que vai da espada de Lafayette aos mísseis contra Assad"

- "Reino Unido: Arthur, James, Albert ou Philip. Um filho que não tira o lugar à irmã mais velha"

- "Imprensa estrangeira: Prémio e condecoração a irmãos Sobral a dias da Eurovisão"

- "Porto 5-1 Setúbal: Dragões voltam liderança e já têm o melhor ataque do campeonato"

Negócios:

- "Rendas longas vão pagar menos imposto"

- "Sondagem: Escolas são o melhor serviço público e hospitais o pior"

- "BCP muda data da assembleia geral por causa do BCE"

- "EDP renováveis põe o Estado em tribunal"

- Governo contra alterações de Bruxelas a fundos europeus"

- "Bancos aumentam comissões contra-base"

- "Entrevista a Rogério Henriques, líder da Multicare: 'Não estamos a fazer pressão nos preços com a Luz Saúde'"

Sábado:

- "Alentejo: os melhores passeios e petiscos"

- "Dossiê especial maio de 1968: Os portugueses que viveram a revolta de Paris"

Record:

- "Sprint azul: Primeira final resolvida com goleada nascida nos primeiros 45 minutos"

- "SMS esticam a corda: Bruno volta a mandar mensagens ao plantel e Jesus está preocupado"

- "Águias querem Jonas no dérbi"

- "Queixa anónima contra inspetor do caso E-Toupeira"

A Bola:

- "Mais perto do céu: Dragões precisam de sete pontos para serem campeões"

- "Benfica: Máquina da Nasa para recuperar Jonas"

- "Rio Ave: Pelé no Wolves por Euro10 milhões"

- "Sporting: Bruno Fernandes um 'jogador completo'"

- "'Nunca tive uma lesão grave', o segredo da longevidade de Miguel Maia, que ontem fez 47 anos"

- "Campeonato de Portugal: Muitas críticas ao modelo que deixa 72 equipas de fora"

O Jogo:

- "Iluminados: Eliminação em Alvalade não esgotou energia trazida da Luz"

- "Bruno quer fazer as pazes"

- "Sporting: marco Túlio chega no domingo"

- "Benfica: Vitória pediu Pelé"

- "Braga: Bruno Viana está no radar do Villarreal"

- "Liverpool-Roma: A meia-final inesperada arranca hoje"

