Hoje nos jornais

Jornal de Notícias: - "Educação foi a mais atingida por sangria na Função Pública" - "O 25 de abril foi um tsunami" - "Tribunal trava novas barrigas de aluguer" - "Máfia de Braga - 'Bruxo da Areosa' ameaça amigo de morte na cadeia" - "Marco - Esfaqueia colega junto à escola por causa de turbo de carro" - "Matosinhos - Terceiro autocarro da Resende a arder em 10 meses" - "Marão - Três bombeiros a vigiar o túnel 24 horas por dia" - "Paralisação à escala europeia - Pessoal de bordo da Ryanair planeia greve para o verão" - "F.C. Porto - Recordista da defesa ao ataque"



Público: - "Dinheiro da Tap retido em Angola ultrapassou 120 milhões de euros" - "25 de abril: Como quatro mulheres preparam as comemorações de abril, A exposição de cartazes de Pacheco Pereira para 'Agitar a malta', A luta continua? Fazemos like a partir do sofá mas ainda saímos à rua" - "Constitucional chumba lei da gestação de substituição" - "Para cumprir acordo Portugal tem de dar água do Guadiana a Espanha" - "Guerra da droga mata três estudantes no México" - "Diplomacia - Muita história mas poucos progressos entre Trump e Macron" - "Música - Arcade Fire deram concerto apoteótico em Lisboa"



Diário de Notícias: - "Habitação - Câmaras contra pacote de medidas do governo" - "25 de abril - Marcelo e Batman em São Bento e Varoufakis a desfilar na avenida da Liberdade" - "Bloco quer travar benefícios fiscais a reformados estrangeiros" - "Exclusão da morada dos avós domina queixas nas matrículas" - "Lisboa ataca a vespa-asiática, a predadora que destrói colmeias" - "Função Pública - Acordo à vista para alargamento das 35 horas a 30 mil trabalhadores"



Jornal i: - "Como os intelectuais estrangeiros viram o 25 de abril de 74" - "Gabriel Garcia Marquez:'Lisboa é agora uma cidade buliçosa: Há acidentes espetaculares: De tão felizes tão portugueses nem param nos semáforos'"- "Onde estavam no 25 de abril estes [Notes:políticos] menores de 16"- "O que se ouviu em Angola: Depoimentos de Adolfo Maria, Dino Matrosse, António Ole, David Borges, Lukamba Gato e Emanuel Lopes"- "A revolução vista pelos derrotados"- "Passos Coelho volta a sair da toca e foi à Confederação do Turismo"- "Deputad Rubina Bernardo deu morada na Madeira. Matos Rosa em Portalegre. Vivem em Lisboa"- "Operação Marquês: Defesa de Sócrates diz que não sabia das filmagens"- "Tribunal Constitucional chumba lei das barrigas de aluguer"



Correio da Manhã:- "Amigo de Sócrates recebeu comissão milionária"- "600 mil vão beneficiar com a contagem do serviço militar para a reforma"- "Processo em Tribunal: Benfica exige 17,8 milhões ao Porto"- "Metade dos portugueses não viveu o 25 de abril"- "Grávida Jeová recusa transfusão"- "CM pede desculpas a Carlos Pereira"- "Bruno envia mensagem ao plantel a agradecer a ele próprio"- "Aveiro: Senhoria atira a matar para cobrar renda"- "47% não são tributados: Quase metade do salário bruto dos deputados está livre de imposto"- "Gestação de substituição: Mães de aluguer podem recusar entregar filhos"- "Fernando Mendes operado para reduzir obesidade"- "Dânia Neto separada: Relação termina após assumir namoro"



Visão- "As casas em Portugal que valem mais milhões"- "Entrevista a Marcelo Rebelo de Sousa"- "Lobo Antuntes e Tolentino Mendoça em diálogo"



A Bola- "Benfica negoceia Conti"- "Águias vão pedir 50 milhões ao FC Porto"- "Sporting. Jesus pede estabilidade a Bruno"- "FC Porto. Maxi disposto a baixar salário"



Record- "Sporting. Os SMS de Bruno"- "Benfica exige 17,7 milhões a Pinto da Costa"- "FC Porto. Polvo azul para destruir hegemonia das águias"



O Jogo- "FC Porto. Máquina sem igual - Alex Telles é o lateral-esquerdo mais produtivo da Europa"- "Leão de dupla face"- "Benfica. SAD reclama 18,7 milhões ao FC Porto"

