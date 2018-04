Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Criança sem vaga para operação urgente ao cérebro: Cirurgia já esteve marcada três vezes"

- "Marítimo-FC Porto (0-1): Ponto final"

- "Vieira descontente com Vitória"

- "Jorge Jesus em vantagem para o dérbi"

- "Pai de Eurico Reis morreu atropelado por comboio"

- "Mulher violada luta 17 anos para receber 21 mil euros"

- "Jogos sociais dão fortuna e saúde"

- "Presidente chumba 'lei Uber'"

- "Imposto da RTP rende 46 milhões em 3 meses"

- "Funcionário judicial espanca a mulher"



Jornal de Notícias:

- "Só 14% aproveitam desconto nas multas de transportes"

- "Caminho marítimo para o título. Golo de Marega deixa dragão a um ponto de conquistar o campeonato"

- "Comandante da PSP desvaloriza. Pequenos furtos na rua, em casas e lojas crescem no Porto"

- "Mudar de vida para receber proteção da justiça"

- "Ministro do Ambiente garante: Fatura da limpeza do Tejo será entregue aos poluidores"

- "Uber. Marcelo veta lei e pede equilíbrio entre plataformas e táxis"

- "Floresta. Portugal tem 300 guardas mas precisa de pelo menos mil"

- "Porto. Pinos nas ruas dividem moradores e comerciantes"

- "Nazaré. Brasileiro bate McNamara e surfa a maior onda do mundo"

Diário de Notícias:

- "Eurovisão. Já se canta no palco da Altice Arena"

- "Energia. Governo corta 100 milhões nas rendas excessivas da EDP"

- "Alojamento local. Deputados querem dar mais poder às autarquias"

- "Bruno de Carvalho escreve sobre as contas do Sporting. 'Valor máximo a pagar para garantir maioria na SAD baixa de 44 para 17,5 milhões'"

- "George Friedman - 'Conhece alguém disposto a morrer pela UE? Quem ouve esta pergunta ri-se. É isto que tenho a dizer sobre a UE'"

- "Habitação. Vencedores de leilão anulado vão processar Câmara de Lisboa"

- "Liga. Porto a um ponto do título. Todas as contas até ao fim do campeonato"

Jornal i:

- "PSD chama antigo ministro ao parlamento. Pinho forçado a quebrar silêncio sobre meio milhão que recebeu do GES"

- "Obama em Portugal. Saiba quanto ganham os ex-presidentes com as conferências"

- "Entrevista a Luísa Costa Gomes. 'Cada vez gosto mais de escrever e cada vez gosto menos de publicar'"

- "Alfredo Barroso. Como a 'terceira via' está a matar o socialismo"

- "Porto vence Marítimo e está a um ponto do título"

- "Madrid quer apagar Franco dos nomes das ruas"

- "Kankyo Tannier, uma monja budista ligada à tecnologia"

- "Alfie Evans. Um exército não bastou para salvar o 'pequeno gladiador'"

Público:

- "Montar sistemas de videovigilância vai deixar de ter controlo prévio"

- "Liga na fase decisiva. Marega marca na Madeira e deixa FC Porto a um ponto do título"

- "Coreia do Norte quer pacto de não-agressão com EUA"

- "Marcelo obriga partidos a melhorar a Uber"

- "Austrália vai recuperar a Grande Barreira de Coral"

- "PSD quer Pinho na AR a explicar as suspeitas de que é alvo"

- "Paul Mason (jornalista britânico): 'Continuamos a um acidente de distância de uma grave crise no euro'"

- "Gerd Leonard (futurista): 'Vai ocorrer uma catástrofe que nos forçará à regulação"

Negócios:

- "Teixeira Duarte põe Lusoponte à venda"

- "Conversa capital. António Tomás Correia (presidente da Associação Montepio), 'Não temos necessidade da Santa Casa'"

- "Zona Euro está a abrandar. Economistas desvalorizam"

- "Marcelo veta lei Uber e pede mais apoio para táxis"

- "Banca. Novo Banco avalia seguros em 200 milhões"

- "Saúde. ADSE está a negociar mais acordos especiais"

Record:

- "Marítimo-FC Porto (0-1): A 1 ponto de ser Campeão: Marega marcou aos 89'"

- "Loucura à chegada ao Porto"

- "Benfica: despedir Vitória custa 4 milhões"

- "Sporting: 16 milhões abatidos à dívida"

- "Mourinho despede-se de Wenger: Um abraço e mais uma vitória"

- "Espanha: Dobradinha para o Barça"

- "Belenenses-SP Braga (0-1): Paulinho mantém guerreiros na luta pela Champions"

A Bola:

- "Uma festa no título: Dragões vencem na Madeira e podem sagrar-se campeões no fim de semana"

- "Belenenses-Braga (0-1): Recorde mantém o sonho do pódio"

- "Benfica: Sangue-frio contra a contestação"

- "Sporting de olho em Viviano"

- "Chelsea quer Bruno Fernandes"

- "Espanha: O campeão mais rápido do século"

O Jogo:

- "Avenida: Um ponto ou empate no dérbi de Lisboa garantem a festa"

- "Marítimo-FC Porto (0-1): Via aberta para o título com golo de Marega aos 89'"

- "Belenenses-Braga (0-1): Na guerra do pódio"

- "Benfica: Adeptos seguram Vitória"

- "Sporting: At. Madrid marca Bruno em cima"

- "Rio Aves-Chaves (2-1): Quinto lugar está seguro"

