Hoje nos jornais

Diário de Notícias:- "Mai 68: 'Il est interdit d'interdire'"- "Hospital, escolas e comboios: Maio amadurece os protestos"- "Greves: A luta aquece nas primeiras semanas do mês" - "Sindicatos dizem que a culpa é do governo e que 'o caminho é de evolução e não de estagnação'"- "Partidos preparam renovação do setor do táxi depois do veto presidencial"- "Do Tesouro a rosto da aposta das renováveis, Manuel Pinho e a relação com o BES"- "Educação: Professores e alunos devem ser amigos nas redes sociais?"- "Moussa Marega: O percurso do maliano decisivo, dos assobios à gloria no Dragão"- "Agir: 'A fama não deve ser uma prioridade, mas uma consequência"



Jornal de Notícias:- "1.º de maio: Quase metade dos part-time são precários"- "Rendas acessíveis podem chegar aos mil euros"- "Infarmed: Polémica leva ministro ao parlamento"- "Peso da Régua: Cadastrado viola jovem em discoteca"- "Ansião: Mata mulher com tijolo por ciúmes"- "Eurovisão: Candidatos encantam nos ensaios"- "Matosinhos: Autarcas querem trocar já a Resende"- "Braga: Estacionamento abusivo travado com pilares" - "O quinto elemento: Depois de Szabo, Siska, Pedroto e Oliveira, também Conceição está à beira de se sagrar campeão como jogador e treinador do F.C Porto"- "Crise no Benfica: Gomes da Silva desafia Vieira em eleições"- "Rui Vitória tem porta de saída aberta se não garantir a Champions"



Jornal i:- "A força do 1.º de maio. É por causa dos EUA que se comemora a data, embora os americanos a festejem em setembro"- "PS vai aprovar comissão de inquérito aos contratos de Manuel Pinho"- "Precários do Estado. Ainda só há 59 concursos abertos"- "Sardinha. Afinal, pesca continua a ser proibida até 20 de maio"- "IRS. Mais de 3,2 milhões de declarações entregues no primeiro mês"- "Stormy Daniels. Atriz porno processa Trump por difamação"



Público:- "PS forçado a discutir caso Pinho e rendas de energia no parlamento"- "Comandos: Saber toda a verdade sobre as duas mortes de há 30 anos teria evitado as de 2016?"- "1.º de maio: UGT e CGTP juntas por aumentos na função pública"- "Presidente da ADSE demite-se alegando razões pessoais"- "Cenário de novas eleições em Itália é cada vez mais provável"- "Famílias: Houve mais casamentos, mas menos bebés em 2017"- "Exposição: Visita ao gabinete de maravilhas do escultor José de Guimarães"- "CanSat Portugal: Satélites do tamanho de latinhas foram à procura de vida no espaço"



Correio da Manhã- "Casamento pela igreja bate mínimo histórico"- "Avaliação bancária: valor médio das casas atinge 1167 euros por metro quadrado"- "Simulador faz contas ao valor da reforma"- "Conversa con Sócrates trama Pinho"- "Mata mulher por ciúmes"- "William e Jonas treinam para derbi"- "PSP abre vagas para promoções"- "Ministério acusado de facilitar a Matemática"- "O 'Jardim' não convence apostadores mundiais"

O Diabo- "Regabofe de São bento"- "Geringonça encravada"- "Lei das rendas perigosa para idosos"



A Bola- "Jonas pronto para o derbi"- "FC Porto: Câmara já prepara festa do título"- "Portugal pode ganhar a qualquer seleção - Fernando Santos"- "Sporting: William Mathieu e Piccini ainda em dúvida"



Record- "Gomes da Silva pronto a avançar"- "'Obrigação de ser campeão? Nenhuma!', Fernando santos"- "Battaglia: Porta aberta para o Mundial"- "Sérgio pediu calma"- "Arsenal quer Rui Faria"- "Estoril Open: Pedro Sousa em grande"- "Nildo Petrolina dá asas"



O jogo- "Champions pode valer 70 milhões"- "'Jogadores são mais realistas do que o público', Fernando Santos" - "Sporting: Dívida perdoada em dois terços"- "Benfica: Cortes geram divisão"- "Aves-Estoril 1-0 - Salto para a esperança"

