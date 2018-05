Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Corporações preocupadas: Reforço para os fogos com horários de escritório"

- "Manuel Pinho ganhou 227 mil euros por reunião"

- "Vieira e vê jogo no balneário: Leões deram oito convites para a Tribuna de Alvalade"

- "Ronaldo conquista sexta final da Liga dos Campeões"

- "Portugueses em África: Militares apanhados em tiroteio sangrento"

- "Génio do crime leva seis anos de cadeia"

- "Reserva de água bate o recorde de 26 anos"

- "Autónoma oferece curso a Felisbela"

Jornal de Notícias:

- "Máfia da amêijoa escraviza imigrantes"

- "Corrida aos bilhetes para a festa do título"

- "Famílias de acolhimento treinam cães para cegos"

- "Muitos dos homicídios com suicídio afetam idosos que sofrem de demência"

- "1.º de Maio: CGTP exige salário mínimo de 650 euros"

- "Educação: Salas do futuro sem apoios do Ministério"

- "Energia: EDP admite que caso Pinho pode ter impacto negativo"

- "Trás-os-Montes: Pastoras estão a tomar o lugar dos homens nos montes"

- "Tendências: Meias brancas de regresso nos dias quentes"

- "Voleibol: Miguel Maia campeão aos 47 pelos leões"

Diário de Notícias:

- "Greves adiam 18 mil cirurgias, muitas para o próximo ano"

- "Caso Manuel Pinho: Comissão de inquérito vai estender-se de 2003 até ao governo de Passos"

- "EDP admite que investigação tenha impacto nas contas da empresa"

- "1.º de Maio: Na rua entre os 650 euros de salário mínimo e um IRC de 0% para o interior"

- "Julia Samoylova: A concorrente que nunca tinha visto o oceano"

- "Rui Gomes da Silva: A oposição que desafia Vieira quando o Benfica falha o penta"

- "Internations: A rede social que liga três milhões de expatriados à cidade e entre si"

- "Economia: Petróleo perto de 75 dólares e já há quem antecipe problemas"

- "O estranho caso de como Peppa foi censurada na China"

Público:

- "Pedrógão Grande: Inspeção revela que houve provas do combate ao incêndio que foram apagadas ou destruídas"

- "Auditoria interna da Proteção Civil foi entregue ao Governo em novembro, mas foi mantida em segredo"

- "Primeiro posto de comando era uma mesa com quatro cadeiras e um computador pessoal 'com o Google Earth aberto'"

- "Populações do interior serão compensadas no próximo OE"

- "Portugal comprou moedas de um e dois cêntimos à Irlanda"

- "'Há pessoas com doenças mentais que não se tratam por vergonha' - Entrevista a José Caldas de Almeida, antigo coordenador nacional de saúde mental"

- "1.º de Maio: Valor do salário mínimo divide CGTP e UGT"

Jornal i:

- "Faz hoje 50 anos que os estudantes ocuparam a Universidade de Nanterre, Paris"

- "Pacheco Pereira: 'As organizações marxistas-leninistas mais ortodoxas eram contra o Maio de 68"

- "Pacheco Pereira: 'Não podemos perceber o Maio de 68 se ignorarmos as revoluções chinesa, cubana e argelina"

- "Sérgio Godinho: 'Sobre o amor livre só tenho a dizer que todo o amor é livre ou não é amor'"

- "Sérgio Godinho: 'Fui a muitas manifestações e tive a minha dose de gás lançado pela polícia na cara e nos olhos'"

- "A cronologia dos acontecimentos. A história dos grandes slogans"

- "Homicídio de Rosalina Ribeiro. Justiça brasileira considera 'inadmissível' argumentação de Duarte Lima para não ser julgado em Portugal"

- "1.º de Maio. Sindicatos querem aumento do salário mínimo e CGTP ameaça com manifestação"

- "Veto de Marcelo Rebelo de Sousa não tira Uber das ruas"

- "Real Madrid na terceira final seguida da Liga dos Campeões"

Negócios:

- "Governo já cortou 250 milhões à EDP"

- "Partidos apertam o cerco a Manuel Pinho"

- "Metade dos dividendos vai para o estrangeiro"

- "Acionistas chineses recebem 219 milhões pelas participações na EDP e REN"

- "Santander espera absorver custos do Popular ainda este ano"

- "Somague cortou 790 trabalhadores em dois anos"

- "Bruxelas propõe embrião orçamental da Zona Euro"

- "Aumento do salário mínimo marca discursos do 1.º de Maio"

- "Habitação: Revolução nas rendas? Perceba o que está a mudar"

- "Transportes: Parlamento já trabalha na 'nova' lei Uber"

A Bola:

- "Lágrimas de campeão: Leões voltam aos títulos no voleibol 24 anos depois"

- "Sporting: Avança William"

- "Benfica: Euro1,5 milhões por Lema"

- "Comissões e impostos atrasam Conti"

- "FC Porto esgotado"- "Liga dos Campeões: Real Madrid-Bayerm (2-2): E no fim passa o Real"

- "UEFA: Benfica pode ganhar o dobro do Sporting se entrar na Champions"

O Jogo:

- "'Benfica também festejou na Madeira...', Pinto da Costa recorda celebrações precipitadas que correram mal e pede uma vitória no Dragão"

- "Voleibol: Sporting é campeão"

- "Real Madrid-B. Munique (2-2): Ronaldo na sexta final"

- "Benfica: Porta aberta a Pussetto"

- "Sporting: Último dérbi de Patrício"

Record:

- "'Quem não conquistar vitórias não está cá a fazer nada', Bruno de Carvalho em êxtase com título do voleibol deixa recado"

- "Voleibol: Sporting campeão 24 anos depois"

- "CR...28!: Cristiano Ronaldo vai disputar mais uma final"

- "Benfica: Novo ataque a Nakajima"

- "FC Porto: Batismo para meio dragão"4

- "Estoril Open: João Sousa brilha"

Com LUSA.