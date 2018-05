Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Pinho no Governo com promessa de reforma"

- "Dérbi de 60 milhões pressiona rivais"

- "Promoção externa: Ministério contrata músico João Gil"

- "Predador do Facebook segue 4 mil crianças"

- "Conceição: Título rende prémio de um milhão ao treinador"

- "Saúde: greve cancela consultas e cirurgias"

- "Incêndios: Falhas no primeiro dia de combate"

- "Fisco devolve IRS a 1,1 milhões"

- "Julgamento: Farmacêutica conta fraude"

Diário de Notícias:

- "Repórteres de guerra. Três jornalistas mortos por dia em conflitos desde o início do ano"

- "Fogos. Vinda de peritos estrangeiros provoca tensão na Proteção Civil"

- "Caso Pinho. Governo de Costa também entra no inquérito"

- "Mina do Barroso. Reserva fará de Portugal o primeiro produtor europeu de lítio"

- "Fundos. Eurodeputados pedem chumbo a cortes na PAC e na Coesão"

- "Estreia no cinema. Antes de ser lenda Eusébio foi Ruth. Uma história com visão benfiquista"

- "Porto. Inter Milão cada vez mais interessado em avançar para Sérgio Conceição"

Jornal de Notícias:

- "Proteção de dados. Multas ameaçam fechar empresas"

- "Marcelo 'superstar' no Bolhão. Presidente da República recebido em êxtase no novo mercado temporário"

- "Maio de 68. Portugueses que ajudaram a construir a história de França"

- "Eurovisão. Simone diz que 'falta muita coisa' à canção de Cláudia e Isaura"

- "Pinho sob fogo. Inquérito às rendas na energia chega ao Governo de Costa"

- "F.C Porto vai receber prémio de um milhão e distribui-lo pela equipa técnica"

- "Justiça. Pedófilo do Facebook condenado por atacar 28 meninas"

- "Turismo. Nunca tantos fizeram férias no estrangeiro"

- "Porto. Estudantes denunciam preços elevados dos quartos na Baixa"

Público:

- "Maior fundo financeiro do mundo fez negócio com a queda do BES"

- "Acórdão sobre PMA. Filipa chorou 'desalmadamente' quando viu suspenso o sonho de ser mãe"

- "Biologia. Já há embriões sintéticos criados com células estaminais"

- "União Europeia. Quem ganha e quem perde no primeiro orçamento europeu pós-'Brexit'"

- "Rússia destrona Angola e já é o maior fornecedor de petróleo a Portugal"

- "ADSE: Mandato de ex-presidente vai ser passado a pente fino"

- "Fisco aperta controlo a benefícios para criar emprego"

- "PS furioso com silêncio de Manuel Pinho no caso EDP"

- "Governo já admite publicar relatório secreto de Pedrógão"

- "Número de adultos em formação está de novo a subir"

Jornal i:

- "Qual a razão para a AR ter achado Pinho o mau e Sócrates o bom?"

- "Administrador da Santa Casa sai em desacordo com entrada no Montepio"

- "Governo e partidos unânimes: novo orçamento europeu é mau"

- "Vereador do PCP acusado de difamar Carlos Carreiras"

- "Pedrógão. Depois da polémica, MAI pede levantamento do segredo de justiça"

- "Estudo diz que mulheres que evitam hidratos de carbono adiam a menopausa"

- "Garraiadas ensombram Queima das Fitas"

- "A moda dos museus 'pop-up' chega a Portugal"

Negócios:

- "Testamentos esquecidos acumulam-se nos notários"

- "CGD põe 103 milhões de lado por causa de Vale do Lobo"

- "Casas usadas em Lisboa mais caras do que novas na periferia"

- "Portugal ainda pode evitar cortes nos fundos europeus"

- "Governo admite custos altos para as empresas com proteção de dados"

- "CMVM pede esclarecimentos ao Sporting"

- "CTT já conseguiu 85% dos cortes previstos"

- "Saúde. Ministério avança com auditoria às contas da ADSE"

Visão:

- "Investigação. O saco de Pinho"

- "Inédito. Os escritos de Herberto Helder enquanto repórter"

- "Análise. Como Silicon Valley controla as nossas mentes"

Sábado:

- "As 50 mulheres mais poderosas"

- "As ligações perigosas de Manuel Pinho"



A Bola:

- "A derradeira montra: Tubarões em peso em Alvalade para as últimas notas da época"

- "Sporting: Bruno fora do 'derby'"

- "Benfica: 'Marcar aquele golo foi uma alegria enorme', Geovanni"

- "FCF Porto: 8,5 milhões de euros por Waris e Osorio"

- "SC Braga: João Novais é reforço por 1,5 milhões de euros"

- "Roma-Liverpool (4-2): Oitava final para os 'reds'"

- "Estoril Open: João vence Pedro na batalha dos Sousas"



O jogo:

- "'Um abraço para Sérgio', presidente do Nantes felicita o ex-treinador 'sem rancores' nem surpresa pelo êxito"

- "Quédate, Iker!'"

- "Roma-Liverpool (4-2): Houve futebol de luxo na 'Champions'"

- "Benfica: Olaza está sob controlo"

- "Sporting: Duelo olheiros por Bruno"

- "Dérbi: saiba quem está a ganhar no futebol total"

- "Entrevista: Miguel Cardoso 'Desconfiamos de tudo e todos"

Record:

- "Sporting. Bruno vai mesmo para o banco: Disposto a furar suspensão de 6 dias aplicada pelo Conselho de Disciplina"

- "Ángel Dennis: 'Sporting é muito mais do que um clube'"

- "Benfica: investimento vai aumentar com ou sem 'Champions'"

- "FC Porto: Plantel pede a Casillas para ficar"

- "Liga dos Campeões: Reds sofrem mas estão na final com o Real"

- "João Sousa nos 'quartos' após duelo épico com Pedro Sousa"

