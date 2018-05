Hoje nos jornais

O Jornal Económico:

- "Medidas do Bloco, PCP e Verdes para habitação não vão ser votadas"

- "PGR vai prolongar prazo para investigar 'rendas da energia'"

"Há quatro fundos na corrida às 2.900 torres da Altice em Portugal"

- "Montepio atrai 80 misericórdias de norte a sul"

- "Investimento nos fundos "#Me Too" dispara 41%"

- "Empresários querem 'plano B' para problemas no aeroporto"

- "'Se Governo quiser acordo, terá de envolver mais áreas além da laboral', João Vieira Lopes reeleito para um terceiro mandato à frente da Confederação do Comércio de Portugal (CCP)"

Correio da Manhã:

- "Banca perdoa 94,5 milhões ao Sporting"

- "Culpados não foram limpar mato na estrada da morte"

- "Pinho ganha 2 milhões com venda de casa"

- "FC Porto: Sérgio Conceição isola jogadores"

- "Bónus aos senhorios só para rendas baixas"

- "Quinze mil agentes da PSP com carreiras descongeladas"

- "Trump reembolsa dinheiro pago a atriz"

Jornal de Notícias:

- "Críticas levam Sócrates a abandonar o PS"

- "Crianças com cancro ainda nos corredores"

- "Segurança condenado a dez meses de pena suspensa após matar sem-abrigo à bofetada"

- "Incêndios. Governo contrata empresa suspeita de cartel nos meios aéreos"

- "CGD. Parecer da PGR trava divulgação da lista de devedores"

- "Carreiras. 15 mil polícias recebem mais 50 euros por mês já em maio"

- "Braga. Sacos de lixo na rua vão desaparecer com 4400 contentores"

- "Cinco milhões para queimar. Principais festas académicas recorrem aos patrocínios, bilheteira e aluguer de bares"

- "FC Porto. Casillas só decide futuro no final da época"

- "Sporting. Bruno recua a ameaça e assiste ao dérbi na bancada"

- "Benfica. Luís Filipe Vieira quer voltar a investir forte no plantel"

Diário de Notícias:

- "Habitação. Benefícios fiscais a senhorios vão depender do valor da renda"

- "GNR vai enfrentar o verão com menos 200 militares"

- "CGD. PS defende que decisão da PGR trava divulgação de devedores"

- "Entrevista a Gonçalo Reis. 'A Eurovisão não aceitou um gasto inferior a 20 milhões na organização'"

- "1953-2018. Os desafios de Moçambique depois da morte de Dhlakama"

- "Pela América do Tio Silva Lino Amaral. O lusodescendente que tenta conciliar Silcon Valley e as festas do espírito santo"

- "Bruno Fernandes. O miúdo que só queria ser futebolista foi central, chorou em Itália e não foi para o Porto porque os pais não tinham carta"

Público:

- "Regras nos subsídios de viagens dos deputados vão mudar"

"Costa deixa cair Sócrates, socráticos em silêncio"

- "Como o PS mudou de estratégia"

- "Alegre: Partido abriu 'caixa de Pandora'"

- "Pedro Nuno Santos avisa que PS não se pode desviar à esquerda"

- "Creches só têm lugar para metade das crianças"

- "Habitação. 'O ritmo será o que os municípios impuserem'"

- "Centeno é quem mais aperta o cinto na Europa"

- "África. Morte de Dhlakama abre nova era em Moçambique"

- "Ípsilon. Christiane Jatahy: um teatro de vozes, cinema e utopia"

Jornal i:

- "Entrevista a Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários. 'Quem quer ficar numa casa definitivamente tem de comprá-la'"

- "Entrevista a Romão Lavadinho, presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses: 'Há 600 mil famílias em risco de perder a habitação'"

- "Requisição civil de casas. Câmara de Cascais avança com projeto-piloto"

- "Educação. Não haverá redução de alunos por turma nos 10.º, 11.º e 12.º anos"

- "A linguagem das plantas. Cientista português lidera investigação que é capa da Science"

- "Oriental. José Peseiro na festa que uniu as velhas glórias do clube que é quase uma família"

Negócios:

- "Granadeiro perde processo contra a Pharol"

- "Ana Pinho, secretária de estado da Habitação: 'Não vemos os proprietários como inimigos"

- "Entrevista a Teresa Fragoso. 'A política vai melhorar quando entrarem mais mulheres"

- "Todos os países do euro vão ter défice abaixo dos 3%"

- "Esquerda e direita unidas na revisão das regras das heranças"

- "Empresas rumam à bolsa antes do fim do 'bull market'"

- "Novas regras da ERSE tiram 7 milhões à REN"

- "Fibroglobal tem de devolver 3,1 milhões ao Estado"

Record:

- "Muralha de aço: leões têm o melhor registo defensivo nas principais Ligas Europeias"

- "'Não vou dar a Meirim a alegria de me castigar outra vez', Bruno muda de ideias e fica fora do banco"

- "Benfica: Douglas pronto para o onze"

- "FC Porto: Dragão abandona Sporting na 'guerra dos campeonatos'"

- "Estoril Open: Marcelo no meio do povo"

- "Liga Europa: Rolando põe Marselha na final"

A Bola:

- "Convite das Arábias: Rui Vitória tem proposta milionária para ir treinar o Al-Hilal"

- "'A minha tensão arterial andava sempre altíssima', José Vala recorda os dias loucos da grande sensação da Taça de Portugal"

- "FC Porto: O troféu que todos esperam erguer no domingo"

- "Conceição cada vez mais pretendido"

- "Sporting: Jesus à procura da vitória 100"

- "Liga Europa: Rolando põe Marselha na final"

O Jogo:

- "'FC Porto é quase uma equipa nossa', Hugo Sánchez antigo goleador do Real Madrid e da seleção mexicana em exclusivo"

- "Dérbi: Talento contra coletivo"

- "Sporting: Bruno ataca Meirim"

- "Benfica: Timing chumba Gomes da Silva"

- "Braga-Boavista: Recado para Alvalade"

