Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Alerta para fraudes via telemóvel"

- "FC Porto-Feirense (2-1): 50 mil em delírio na festa do campeão"

- "Autarcas do PCP dão milhares a empresários amigos"

- "Rangel promete cunha a colega do superjuiz"

- "Rui Vitória arrasa Xistra: 'Não tens coragem'"

- "Estoril Open: Triunfo rende 89 mil euros a João Sousa"

- "Morreu bebé que caiu de segundo andar em Lagos"

- "Presidente demissionário da ADSE tem quinta penhorada"

- "Comporta vende joias turísticas para pagar dívidas de 192 milhões de euros"

Jornal de Notícias:

- "Primavera Azul: Multidão saudou os novos campeões nacionais dentro e fora do estádio do Dragão"

- "Dias de greve na Saúde aumentam 70% num ano"

- "Cara a cara com o fogo"

- "Bênção em nome da mudança"

- "Braga: Duas mulheres nos sapadores para fazer história"

- "Sentença: Seis anos de cadeia por engravidar jovem deficiente"

Público:

- "Marcelo quer OE aprovado seja com a esquerda seja com o PSD -- Entrevista Público/Renascença"

- "Há um ano que Macron governa à direita e divide franceses"

- "Azeredo Lopes visita Angola e alivia tensão diplomática"

- "Ténis: João Sousa -- finalmente um português ganhou o Estoril Open"

- "FCP: A festa do 28, o título de Conceição"

Diário de Notícias:

- "Cafés vendem 'passwords' para apostas 'online' ilegais"

- "Dia de África: Os desafios de um continente vistos pelos seus diplomatas em Portugal"

- "Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão: 'Indústria cultural brasileira cresce a taxas chinesas'"

- "João Sousa: Melhor tenista português de sempre vence Estoril Open"

- "FC Porto: Vitória no Dragão ajuda à segunda festa do título em 24 horas"

- "Regresso de jihadistas: Segurança vai analisar portugueses 'caso a caso'"

- "Lisboa: Comerciantes vão ser responsabilizados por lixo na sua zona"

- "Cascais: 'Mini Davos' abre porta a milhões em investimento"

- "Opinião: Wolfgang Münchau -- 'O orçamento alemão é um acidente à espera de acontecer"

Jornal i:

- "O amor em rede: Encontros na net rendem milhões

"- "Entrevista ao escritor Mário de Carvalho: 'Não avalio um livro a partir das brejeirices morais de um autor'"

- "O novo imperador do Porto"

- "Proteção de dados. Saiba como o novo regulamento o protege e como vai ter de autorizar as empresas"

- "João Sousa felicitado por Marcelo no balneário"

- "Trabalho. 35 horas no privado iria criar 440 mil empregos, diz PCP"

- "Iniciativa liberal diz que geringonça 'parece que não sabe que o muro de Berlim caiu e o sistema falhou'"

- "Alfredo Barroso: 'A 'caça' aos da esquerda continua'"

- "FLUL. Ratos nas salas e paredes rachadas"

- "Crédito à habitação. Já há bancos que oferecem prazo limite de reembolso aos 80 anos"

Negócios:

- "Contratos dos hospitais passados a pente fino"

- "Serviços públicos: Melhores salários para funcionários que aceitem ir para o interior"

- "Portugal pode levar corte de 10% a 15% nos fundos europeus"

- "Bosch obrigada a mudar esquentadores 'made in' Aveiro"

- "Banca: BPI vai sair de bolsa e já sem Allianz no capital"

- "António Cunha, Presidente da Aquapor: 'Há um problema de concorrência na água'"

- "James Bateman, estratego da Fidelity: 'Investidores ainda não estão a reduzir o risco'"

- "Investidor privado: Como ganhar 5% com a caça aos dividendos"

Record:

- "Campeão: Porto, olé"

- "Sporting: Jesus não depende da Champions"

- "Benfica: Alta tensão no dérbi: Bocas e cordão policial no túnel"

- "Rúben Dias e Bruno Fernandes arriscam sumaríssimos"

A Bola:

- "Rendidos ao campeão"

- "João Sousa é o primeiro tenista português a ganhar o Estoril Open"

- "Leão bisa em futebol feminino e andebol"

- "Benfica: O que disse Vitória a Xistra"

- "Sporting: Patrício pronto para o Nápoles"

O Jogo:

- "Renascimento: Título carimbado com triunfo e festejado por um imenso mar azul"

- "Sérgio Conceição: 'Época foi tão exigente que até o hotel pegou fogo'"

- "Iker Casillas: 'Espero ficar'"

- "Pinto da Costa: 'Vou tentar que fique'"

- "Ténis: João Sousa faz história"

- "Andebol: Leões batem águias e são bicampeões"

- "II Liga: Nacional campeão e Santa Clara promovido"

- "Avenses garantem permanência"

Com LUSA.