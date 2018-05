Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Burlão das rosas saca 270 mil a médica"

- "Ex-namorada trai Sócrates: Fernanda Câncio arrasa antigo governante"

- "Operação Lex: 'Apertar o Rangel para ele resolver aquela m....', Vieira procurou ajuda do juiz em processo fiscal"

- "12 mil casos de cancro da pele num só ano"

- "Benfica: Vitória sente lugar em risco"

- "Sporting: Jorge Jesus trava saída de Battaglia"

- "Câmara e FC Porto de mão dada"- "Florestas vigiadas: 700 euros/mês para dar o alerta de incêndio"

- "CM revela lista de ajudas: Banca absorve 31 mil milhões em dez anos"

- "Ação contra Elina: Senhorios executam dívida a 'vice' de Rio"

Público:

- "Incêndios: Marcelo não se recandidata se falhar tudo outra vez -- entrevista Público/Renascença"

- "Quase dois terços dos processos por corrupção foram arquivados"

- "Investigação: Ao ficarmos mais velhos, perdemos as células de Merkel e temos mais comichão"

- "Justiça mantém 'buraco' de 274 milhões há uma década"

- "Comandante da Proteção Civil apresentou a demissão"

- "Cannes começa hoje mas não se sabe como acabará"

Diário de Notícias:

- "Prédios devolutos: IMI a triplicar para mais de 8 mil proprietários"

- "Fogos: Chefe da Proteção Civil sai ao fim de cinco meses. Substituto já foi nomeado"

- "Juro negativo: Bancos a pagar por créditos não é lei 'justa nem equilibrada'"

- "Putin no quarto mandato com promessa de uma Rússia grande outra vez"

- "Futebol: Plantel portista valorizou-se quase 50 milhões nesta época"

- "Cluster aeronáutico: A nova ideia para vender lá fora: corridas de aviões"

- "Cancro: Liga preocupada com espera por cirurgia à mama. Médicos em greve"

- "Festival: Não há Web Summit ou Euro2004 que se compare à Eurovisão"

- "30 Anos da Fundação: Visita guiada por Carlos Monjardino ao seu Oriente"

Jornal de Notícias:

- "Governo muda regras e prejudica milhares de professores"

- "Saúde: Socorro em zonas rurais demora o dobro das cidades"

- "IMI: Oito mil pagaram o triplo por terem casas devolutas"

- "Plantel valoriza 50 milhões num ano. Sérgio Conceição recupera jogadores e entra na história do F.C. Porto"

- "Vila Real: GNR que dava alerta de rusgas com pena suspensa"

- "Marão: Túnel já atingiu metas de tráfego previstas para 2023"

- "Matosinhos: Luana perdeu a vida em viagem à pendura no metro"

- "Bibliotecas: PS quer autorizar telemóvel para fotografar livros"

- "Eurovisão: Luzes e efeitos especiais no arranque do grande espetáculo"

Jornal i:

- "Operação Fizz: Justiça decide hoje se vai haver confrontação direta entre ex-vice do BCP e ex-procurador Orlando Figueira"

- "Entrevista a Tiago Campante, astrofísico português que já colaborou em duas missões da NASA: 'A Terra poderá vir a ser engolida pelo Sol'"

- "Tragédia Câncio: João Soares e Isabel Santos criticam ataque de ex-namorada de Sócrates"

- "Perdão ao Sporting: BCP justifica com interesses do banco"

- "João Proença, dirigente da FNAM, sobre médicos: 'Estar este governo, Paulo Macedo ou Isabel Vaz é a mesma coisa'"

- "Bagão Félix critica 'saúde enjaulada pela ideologia' e leva proposta ao parlamento"

Negócios:

- "Analistas criticam preço da oferta pelo BPI"- "Fim dos cortes devolveu 400 euros aos médicos"

- "Eurostat: Défice de 3% em 2017 é assunto encerrado"

- "Inovação: CEiiA propõe zona livre no Norte para testar carro autónomo"

- "Lucros do BCP aumentam 71% até março"

- "Banca falhou meta de melhorar reputação"

- "João Nuno Mendes, presidente do grupo Águas de Portugal: 'Água devia ser mais cara em algumas zonas para recuperar custos'"

A Bola:

- "Nápoles oferece o dobro a Patrício: Guarda-redes tem à espera salário de Euro4 milhões brutos por ano"

- "Benfica: Cotovelada a Gelson vale processo a Rúben Dias"

- "FC Porto: Casillas aumenta as dúvidas"

- "Câmara dá medalha de Honra a Pinto da Costa"

- "Ténis: 'Este é o troféu mais especial da minha carreira', João Sousa"

- "Tondela: Pepa não fica, Chaves e Rio Ave atentos"

O Jogo:

- "'Fundamental é segurar o Sérgio', Luís Gonçalves, diretor-geral do FC Porto traça a prioridade para a próxima época"

- "'Se o FC Porto bater à minha porta recebo-o de braços abertos', Casillas confirma vontade de continuar no Dragão"

- "Benfica: 'Olaza já devia estar na seleção', Frank Kudelka, treinador do lateral uruguaio, elogia possível sucessor de Grimaldo"

- "Sporting: William vai gerir a ponta final"

- "P. Ferreira-Rio Ave (0-0): Vila-condenses garantem o quinto lugar"

Record:

- "Marta Soares quebra silêncio: Presidente da AG confirma pazes feitas com Bruno de Carvalho em reunião de duas horas"

- "Mané volta a Alvalade"

- "Benfica: 30 milhões por Talisca"

- "Benfica: Rúben tem processo sumário"

- "Pinto da Costa impõe investimento"

- "Vila-condenses garantem 5º lugar"

