Hoje nos jornais

Jornal de Notícias:

- "Maioria das câmaras sem planos contra tragédias"

- "Falta de médicos atrasa socorro"

- "Folia e críticas: Cortejo da Queima das Fitas levou milhares às ruas do porto"

- "Táxis: Governo reforça apoios para aquisição de carros elétricos"

- "Estado testa capacidade de defesa em ciberataques"

- "Nuclear: Trump cumpre ameaça e rasga acordo com o Irão"

- "FC Porto: Moreira recebe campeões no sábado à noite"

- "'Demonstrei que sou jogador feito', Sérgio Oliveira"

Correio da Manhã:

- "Mulher de Pinho sob investigação: Gestora ligada ao Banco Espírito Santo até 2014"

- "Justiça passa à lupa transferências financeiras em nome de Maria Alexandra Pinho"

- "Suspeitas sobre jogo Estoril-FC Porto: Benfica ameaça impugnar campeonato"

- "Cunha a Rangel para indemnização no Sporting"

- "Segurança Social mostra valor da reforma"

- "Greve dos Médicos pressiona ministro"

- "Vítima de 14 anos: Menor atraído na Net para sexo gay filmado"

- "Proteção Civil: guerra com bombeiros provoca demissão"

- "Substituição suspensa: Poupança em alguns manuais escolares"

Público:

- "Grupo especial de ataque a fogos sem meios básicos para trabalhar"

- "CP reduz velocidade dos comboios entre Lisboa e Porto por questões de segurança"

- "Trump ignora Europa e rompe acordo com o Irão"

- "Salvador Sobral: 'A minha luta é mostrar que sou mais do que a Eurovisão'"

- "Corte salarial na gestão do BCP compensado com pensão extra"

- "Aldo Moro: O mais eminente político italiano foi assassinado pelas Brigadas Vermelhas há 40 anos"

- "Costa sob pressão para explicar fim do silêncio sobre Sócrates"

- Sarampo: 16% das crianças por vacinar na idade prevista"

Diário de Notícias:

- "Trump rasga acordo com o Irão, Europa vai mantê-lo"

- "Entrevista a Ernest Moniz: 'Fim do acordo nuclear pode ter muito mau resultado'"

- "Estado contrata 200 pessoas para resolver atraso nas pensões"

- "Mónica Bettencourt-Dias: 'Há dogmas da Biologia a ser quebrados a todo o tempo'"

- "Greve: Número de jovens médicos sindicalizados dispara em dois anos"

- "Secretário de Estado, José Mendes: 'Faz pouco sentido dar incentivos a táxis poluentes'"

- "VIH: Farmácias já podem fazer teste. Falta a formação e o equipamento"

- "Eurovisão: O espetáculo começou. Com festa, #MeToo e 'fuego' no palco"

- "Nick Willing sobre os últimos quadros da mãe, Paula Rego"

- "Futebol: Arábia Saudita cobiça Jesus. Everton quer Conceição"

- "Miguel Maia: Bruno de Carvalho esteve sempre ao nosso lado"

Jornal i:

- "Desde 2006 que Portugal não tem em maio tão poucos aviões para combate a incêndios"

- "Autoeuropa. Trabalhadores votam hoje destituição da comissão de trabalhadores"

- "Eurovisão vai ter impacto económico de 100 milhões"

- "Irão. Trump abre novo foco de tensão nuclear"

- "China-Coreia do Norte. Xi garante o seu lugar à mesa na cimeira entre Kim e Trump"

- "Sócrates promove almoço uma semana antes do congresso do PS"

- "Fizz. Carlos Silva admite ter sugerido Proença de Carvalho para tratar de problemas de ex-procurador"

- "Manif dos médicos: 'Sentimo-nos como naquelas rodas dos hamsters'"

- "Fátima. Movimento contra lixo deixado por peregrinos"

- "Mast3r Academia Efacec. Começou a nova formação"

Negócios:

- "Estudo ambiental viabiliza Montijo"

- "Fosun reforça poder e quer expandir BCP na Ásia"

- "EDP deixa de ter representantes na administração do banco"

- "Guerra de 'spreads' leva crédito a máximos de 2010"

- "Governo quer mexer nos benefícios fiscais dos táxis"

- "Anacom obriga CTT a reduzir preços por falhas no serviço"

- "Câmaras sem planos de combate aos incêndios não são penalizadas"

- "Matérias-primas: Trump rasga acordo com Irão e faz subir petróleo"

- "Dívida: Crise força Argentina a pedir ajuda ao FMI"

O Jogo:

- "'Devíamos ter sido campeões há muito tempo', Sérgio Oliveira, médio reitera que o FC Porto não jogou apenas contra as equipas adversárias"

- "Arsenal-FC Porto (0-1): Em Inglaterra mandam os bês"

- "Benfica: Rúben suspenso até 2018/19"

- "Conti: 'Fiz o melhor que podia'"

- "Sporting: Dortmund está na luta por Gelson"

- "I Liga: AG vota alargamento para vinte"

- "Cimeira: PJ ataca denúncias anónimas"

Record:

- "Guerra dos castigos: Benfica perde Rúben Dias por 2 jogos e acusa 4 jogadores do Sporting"

- "FC Porto: Sérgio quer armas à altura"

- "Benfica: Vitória muda meia equipa"

- "Dragão bicampeão da Premier League International Cup"

- "'Jogo da mala dá 5 anos de prisão', avisa Luís Ribeiro, coordenador da PJ"

- "Mourinho e o Mundial: 'Com Ronaldo nada é impossível'"

- "Ténis: Guimarães festeja com João Sousa"

- "Sporting: Mané já treina em Alcochete"

A Bola:

- "O desejado: Sérgio Conceição tem propostas tentadoras e continuidade no dragão está em perigo"

- "Benfica quer tramar quarteto leonino"

- "Benfica: Rúben Dias castigado com dois jogos"

- "Benfica: 'Seria grande passo na carreira', Conti espera rumar à Luz"

- "Sporting: Juve Leo nega intervenção de atingir Rui Patrício"

- "SC Braga: Abel pode renovar até 2021"

- "Rio Ave: Daniel Ramos na agenda"

- "Liga: Integração do Gil Vicente em 2018/19 em cima da mesa"

Com LUSA.