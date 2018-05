Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Valentim sustenta segunda família com dinheiro público"

- "Operação Fizz: procurador chama mentiroso a banqueiro"

- "Rui Rangel: Investigado pagamento do parto da filha"

- "Benfica: Champions aumenta tensão na Luz"

- "Sérgio Conceição preso por 15 milhões de euros"

- "Está difícil a saída do capitão Rui Patrício"

- "Risco de incêndio faz tocar telemóvel"

- "PSD leva caso Sócrates ao parlamento e irrita Costa"

- "Sarampo e meningite: Falhas na vacinação em bebés de 13 meses"

- "Crédito à habitação: Juros negativos tiram entre 10 a 15 milhões aos bancos"

- "A caminho de Fátima: Peregrinos estão com medo de aceleras"

Jornal de Notícias:

- "Aumentam multas por venda de álcool a menores"

- "Nunca tantos ganharam mais de três mil euros"

- "Bispo do Porto teme perigo moral da eutanásia: Parlamento discute projetos no dia 29"

- "Mudança de género: Marcelo veta nova lei e exige relatório médico"

- "Liga: Campeonato com três descidas para integrar Gil Vicente em 2019/29"

- "Brahimi: 'Pensaram que íamos cair mas o Porto teve força mental'"

- "Mação: GNR mata a tiro 43 vacas que andavam à solta"

- "Comemorações do dia da Marinha: Faróis abrem as portas aos visitantes durante uma semana"

Diário de Notícias:

- "Câmara não anulou leilão em que rendas duplicaram e até empresas entraram"

- "Trump saúda libertação de três americanos no segundo encontro de Pompeo com Kim Jong-Un"

- "Risco de Segurança: Escolas estão a dar a alunos acesso a dados do Ministério"

- "Justiça: João Vasconcelos volta a ser arguido, agora em caso de fundos comunitários"

- "Técnicas especialistas: Presidente da Proteção Civil usa Ministério da Administração Interna para contratar assessoras"

- "Demissão: Falta de verbas levou à saída do diretor de cibersegurança"

- "Caso mobilidade: Cabify não é táxi, diz tribunal, e pela segunda vez uma multa é anulada"

- "Sporting: Wolves pode avançar com 34 milhões para ganhar Patrício"

- "Cannes: D. Quixote de Paulo Branco vai mesmo fechar o festival"

- "Fátima: Os gémeos José e António cumprem a promessa de alimentar peregrinos"

Jornal i:

- "Fizz: Orlando Figueira acusa banqueiro Carlos Silva de 'mentir com todos os dentes'"

- "Proteção Civil: Comandante demissionário tem licenciatura inválida"

- "Marcelo veta mudança de género aos 16"

- "Suspeita de Fraude: DCIAP investiga Francisco Maria Balsemão"

- "Assembleia: Costa recusa demissão caso o verão volte a ser trágico" - "Leilão do século já rendeu mais 500 milhões (e ainda nem vai a meio)"- "Este fim de semana há brunches de criar água na boca"

Negócios:

- "Fim do sigilo para contas acima de 50 mil euros em cima da mesa"

- "Governo avalia regras iguais para supervisores financeiros"

- "Trump agrava tempestade nas bolhas emergentes"

- "Habitação: Partidos aprovam juros negativos no crédito"

- "Emprego: Economia alicerçada em baixos salários? Já esteve mais"

- "Privacidade: Tratamento de dados pessoais de trabalhadores com novas regras"

- "Eólicas no mar são aposta da EDP Renováveis"

- "Fundos de investimento mandam mais na Pharol"

Público:

- "Há 136 mil crianças e jovens sem médico de família atribuído"

- "Nuclear: Ala radical do Irão quer acender o rastilho deixado por Trump"

- "Costa quer renovar mandato de Carlos Moedas em Bruxelas"

- "Polémica: McDonald's e Coca-Cola patrocinam nutricionistas em congresso"

- "Cinema: Javier Barden e Penélope Cruz: As primeiras estrelas não deram brilho a Cannes"

- "Marcelo: Mudar de sexo aos 16 anos só com relatório médico"

- "Berlusconi sai e abre caminho a governo Liga-Cinco Estrelas"

- "Queda do desemprego já está a beneficiar os mais frágeis"

- "ADSE gastou mais 40 euros por beneficiário em 2017"

Record:

- "Benfica: Fim de ciclo: Nove jogadores podem despedir-se no domingo"

- "Sporting: Conheça o grupo de elite da formação"

- "Rafael leão é forte aposta na próxima época"

- "FC Porto: 'Não nos respeitaram', Herrera explica festejos do golo do título"

- "SP Braga: Salvador blinda Abel"

- "Gil Vicente só volta em 2019/2020"

- "Ucrânia: Paulo Fonseca ganha a Taça"

O Jogo:

- "'São menos 300 quilos às costas: Brahimi: Título do FC Porto tornou o argelino 'muito mais leve e feliz"

- "Benfica: Seferovic deixa a Luz"

- "Sporting: Matheus Pereira é a nova aposta"

- "Braga: SAD quer duplicar cláusula de Abel"

- "I Liga: Presidentes chumbaram alargamento"

A Bola:

- "No mercado: Benfica admite vender o passe de seis jogadores do plantel"

- "Benfica: Conti quase fechado, Rúben Dias falha Moreirense"

- "Liga: Clubes rejeitam Gil Vicente na próxima época"

- "Sporting: Francisco Geraldes volta na próxima época"

- "FC Porto: Grande encaixe com os miúdos"

- "SC Braga: Schalke quer Ricardo Horta"

- "Ucrânia: Paulo Fonseca ganha a Taça"

- "Inglaterra: Só milagre salva Carvalhal da descida"

Com LUSA.