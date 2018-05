Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Despesa pública entregue a privados: Contratos sob suspeita custam 11 mil milhões"

- "Rangel tenta controlar negócios do Benfica"

- "Valentim escondeu filhos durante 12 anos"

- "Mercado do futebol aquece: Bas Dost em choque com Bruno - quer sair do Sporting"

- "Dinheiro de Talisca usado para reforçar águias"

- "Fisco vigia contas com mais de 50 mil euros"

- "Angola decide: Tribunal aceita amnistia que livra Manuel Vicente"

- "Bombeiros cancelam homenagem a Costa"

Jornal de Notícias:

- "Finanças afastam saúde de reforma na pediatria"

- "Despiste fatal: Carro conduzido por mulher de 76 anos cai ao rio Douro junto ao Cais da Guia"

- "Preso algemado foge à PSP em motim no Aleixo"

- "Um sorriso amarelo a facilitar a comunicação há oito décadas"

- "Jovem encontrado perdido pelos bombeiros de Penafiel veio sozinho desde o Senegal"

- "Portugal 2020: Autarcas negam voto de confiança ao líder da CCDR-N"

- "Resultados: Quatro maiores bancos lucram 5,5 milhões de euros por dia"

- "F.C. Porto: Mar azul e branco volta à Câmara 19 anos depois"

- "Sporting: Ingleses e italianos em guerra aberta por Bataglia"

- "Máfia de Braga: 'Bruxo da Areosa' ameaça amigo de morte na cadeia"

Público:

- "Tribunal assume Angola como Estado que presa dignidade da pessoa humana"

- "Entrevista: Salman Rushdie adivinhou esta América"

- "Eurovisão: Marcelo irritou diplomatas com um elogio aos irmãos Sobral"

- "Médio Oriente: Israel e Irão mostram um pouco da guerra que todos temem"

- "Direitos Humanos: Vem aí a primeira casa-abrigo para vítimas de violência doméstica LGBT"

- "Festival de Cannes: O regresso de Martin Scorsese ao local do crime e aos malfeitores"

- "Acusação das PPP rodoviárias pode ficar pela gestão danosa"

- "Fisco vai ter dados sobre contas bancárias até 2019"

Diário de Notícias:

- "António Costa: 'Tenho esperança que o 'irritante' com Angola fique ultrapassado'"

- "Tensão em Israel: Netanyahu acusa Irão de ter cruzado uma 'linha vermelha'"

- "Lucros: Bancos ganharam 37 vezes mais do que até março do ano passado"

- "Ambiente: Descarga ilegal dá 240 mil euros de multa a agropecuária"

- "Fogos. Ajuda aos bombeiros de Alvaiázere que veio da Florida"

- "Nova Tecnologia: O GPS que navega pelo pulmão para detetar lesões e tumores"

- "Entrevista a Presidente do PT Brasil, Gleisi Hoffman: 'Brasil corre o risco do fascismo e o juiz Moro é parte disso'"

- "Eurovisão: Pop Rock e Metal numa noite sem surpresas"

- "Entrevista a Kelvin: 'O objetivo do Porto foi sempre impedir que o Benfica fizesse História'"

Jornal i:

- "Grande entrevista a Henrique Garcia depois de sair da TVI: 'Quando recebi a carta da demissão senti que me tinham dado um tiro no meio dos olhos'"

- "Marcelo e Costa aplaudem transferência de processo de Manuel Vicente para Angola"

- "Os melhores spots para piqueniques no país"

- "Licenciatura: Ex-comandante da ANPC vai ter de devolver diploma"

Negócios:

- "Fisco vai ter acesso a saldos bancários de 2018"

- "CGD com vitória de 100 milhões em Bruxelas"

- "Governo rejeita a abertura da ADSE a contratos individuais"

- "Crédito: Afinal qual é o impacto da Euribor negativa?"

- "Transportes: Ferrovia terá mil milhões no terreno este ano"

- "Câmaras contra mudanças no alojamento local"

- "NOS ganha processo de 35 milhões à Meo"

Jornal Económico:

- "Mais dois arguidos no caso das 'toupeiras' do Benfica"

- "Israel, 70 anos no fio da navalha"

- "Dossier: Quando a política se cruza com crime e castigo"

- "'Telecoms': Morgan Stanley na corrida às torres da Altice em Portugal"

- "Entrevista (Graça Fonseca): 'Melhorar o atendimento público tem sido uma preocupação'"

- "Media: Politização da RTP convém aos sindicatos, acusa Poiares Maduro"

- "Operação Fizz: Justiça envia processo de Manuel Vicente para Angola"

- "Banca: Caixa teve lucro de 68 milhões e já recebeu auditoria da EY"

- "Pedro Nápoles (PLMJ): 'Há centros de arbitragem a mais em Portugal'"

- "Papa Francisco: As reformas no Banco do Vaticano"

Record:

- "Benfica ataca Renato: Médio pode voltar cedido pelo Bayern"

- "Sporting: Bruno Fernandes e Battaglia sobem a capitães"

- "Nuno Saraiva diz que diretor do Benfica esteve no balneário de Xistra"

- "FC Porto: 12 jogadores acabam contrato até 2019"

- "Jugo duplo: Ex-defesa do oriental acusa Abel Silva em tribunal"

- "Rui Costa adeus aos relvados foi há 10 anos"

- "Neymar: Real Madrid acena com milhões"

O Jogo:

- "Prego a fundo até ao fim: Conceição quer os 88 pontos e exige concentração até ao último minuto da Liga"

- "Sporting: William só sai após o Mundial"

- "Benfica: 'Tenho de estar a 200% para ir ao Mundial', Salvio com um olho no segundo lugar e outro na Rússia"

- "Braga: João Novais 'entusiasmado' com interesse minhoto"

A Bola:

- "'Já não existe a posição', faz hoje 10 anos que Rui Costa disse adeus aos relvados"

- "Samaris testado ao lado de Luisão"

- "Sporting: 'Wolves' querem Rui Patrício"

- "FC Porto: Recorde de pontos pode travar Vaná e Fabiano"

- "'Se eu mandasse impugnava já os campeonatos', António Fiúsa, antiga do Gil Vicente"

- "Inglaterra: Carvalhal sai do Swansea"

