Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

-"Médicos comprados por 5 euros a receita"

- "Benfica-Moreirense (1-0): Portas abertas aos milhões"

- "Marítimo-Sporting (2-1): Revolta com fiasco de Jesus"

- "Descem Estoril e P. Ferreira, V. Setúbal salva-se"

- "Regresso a Espanha para encher depósito"

- "PJ investiga violação de jovem finalista"

- "Sindicatos da função pública acusam Costa de 'chantagem'"

- "Eurovisão: Fórmula de Salvador Sobral não funcionou"

- "300 mil fiéis em Fátima: Andrea Bocelli reza na capelinha"

Jornal de Notícias:

- "Tribunais gastam 18 milhões por ano só com correio de processos"

- "Benfica 1-0 Moreirense. Champions de consolação"

- "Marítimo 2-1 Sporting. Naufrágio do leão no Atlântico"

- "F.C Porto. Maxi Pereira deseja continuar a vestir de azul e branco"

- "Liga. Paços de Ferreira e Estoril descem de divisão"

- "Restauração. Lei dos animais deixa comerciantes às aranhas"

- "Porto. Moradores mais pressionados a abandonar Baixa"

- "Matosinhos. Enchente no arranque das festas da cidade"

- "SOS Floresta. Reacendimentos na origem de 20% dos incêndios"

- "Foi detida no trabalho mas afinal era engano"

- "Salários dos gestores 46 vezes superiores aos dos funcionários"

Diário de Notícias:

- "CEO ganham mais 40% em três anos. Trabalhadores ficam na mesma"

- "Reportagem na Rússia. A cidade de Pedro, o Grande à espera do mundial de futebol"

- "Imigrantes ilegais discriminados no acesso à saúde"

- "Bacelar Gouveia. 'Segurança não deve ser da esquerda libertária ou da direita trauliteira'"

- "Ensino superior. FCT promete para esta semana maioria dos apoios à investigação"

- "Israel. Portugal e quase toda a UE boicotam Embaixada dos EUA em Jerusalém"

- "Investimento. OPA à EDO só passa se vencer crivo de Trump a compras chinesas"

- "Eurovisão. Anfitrião foi último no festival que aceitou diferenças - mas não é inédito"

- "Paços e Estoril. De volta à segunda divisão"- "Setúbal vence Tondela e segura o seu lugar na I Liga"

- "Jonas põe Benfica na luta pelos 40 milhões da Champions. Sporting acaba em 3.º e é vaiado na Madeira"

Jornal i:

- "Raul Miguel Rosado Fernandes (1934-2008). Morreu o rústico erudito"

- "Reportagem. Repúblicas de Coimbra com medo dos despejos"

- "Futebol Clube do Porto. O regresso à vitória desportiva e política"

- "Acha que tem mesmo de comprar um carro? Conheça as alternativas de 'carsharing'"

- "Sindicatos atacam Costa e exigem aumentos"

- "Alfredo Barroso escreve sobre a 'honra perdida do PS'

- "Xanana Gusmão volta ao poder em Timor"

- "EDP. Preço baixo pode ser entrave ao sucesso da OPA"

- "Autoeuropa elege novo líder da comissão de trabalhadores"

Público:

- "Israel. EUA inauguram embaixada com festa e tensão"

- "Conselho de Ética alarmado com fraude na investigação científica"

- "Montepio teve de injetar mais 30 milhões na Lusitânia"

- "Futebol. Jonas transformou despedida de tostões do Benfica no acesso à Champions, com ajuda do Sporting"

- "Instituição de solidariedade quer fábrica dentro de prisão"

- "Estado de trabalho, cultura e CTT no congresso do PS"

Negócios:

- "Conversa capital. Pedro Siza Vieira [Notes:ministro Adjunto] : 'Interior vai ter um programa específico de fundos europeus'"

- "Oferta Política de Aquisição. OPA à EDP na mão de vários governos"

- "Lei da Euribor abre debate sobre juros negativos nos depósitos"

- "Crescimento. PIB arrisca desiludir no primeiro trimestre"

- "Indústria. Ferpinta constrói mais duas fábricas em África"

- "Eurogrupo. Centeno oferece ajuda técnica à Grécia para o pós-programa"

O Jogo:

- "Champions de chumbo: Leões deixaram fugir o segundo lugar e a reação dos adeptos foi violenta"

- "Benfica: Moreirense (1-0): Milhões de consolação"

- "FC Porto: Como Sérgio os pôs de rastos"- "Paços e Estoril descem"

- "V. Setúbal-Tondela (1-0): André Pereira salvou a época"

- "Rio Ave-Braga (1-0): Recorde de pontos em vez de pódio"

- "V. Guimarães: José Peseiro está de saída"

A Bola:

- "Águia na Champions: 'Penalty' de Jonas para festejar o segundo lugar"

- "Marítimo-Sporting (2-1): Champions no divã"

- "Insultos e empurrões na Madeira, assobios em Alvalade"

- "V. Setúbal e Feirense festejam, Estoril e Paços caem na Liga 2"

- "Futsal: Leão vence Taça de Portugal"- "FC Porto: Alex Telles pede desculpa ao Benfica"

Record:

- "Benfica-Moreirense (1-0): Vale milhões"

- "Marítimo-Sporting (2-1): Fracasso e revolta"

- "FC Porto: Alex Telles pede desculpa"

- "Estoril e P. Ferreira descem"

- "Futsal: Leões e águias vencedores"

- "Ucrânia: Paulo Fonseca bicampeão"

