Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Sporting compra vitória do Benfica: Corrupção no campeonato de andebol"

- "Jorge Jesus à espera de processo disciplinar"

- "Banho de sangue em Gaza"

- "Domingos Farinho: Escritor de Sócrates avalia candidatos a juízes"

- "Carga fiscal bate recorde histórico de 34,7%- "Fiscal de linha dá beijo apaixonado no Estádio da Luz"

- "Torres Vedras: Futebolista apanhado a assaltar ourivesaria"- "GNR mandou vítimas fugir da própria casa"

Jornal de Notícias:

- "800 militares burlam Estado com óculos de sol"

- "Banho de sangue na Faixa de Gaza"

- "Jesus sai após a Taça"

- "F.C Porto. Pinto da Costa entrega ao museu troféu que 'fazia muita falta'"

- "Porto. Radares da VCI já estão ligados e voltam a multar"

- "Família. São as mães que faltam ao trabalho para cuidar dos filhos"

- "Emprego. Baixas médicas disparam cerca de 30% em quatro anos"

- "Braga. Mesquita e Salvador acusados em negócio de estacionamento"

- "Tony Carreira. 'Deus perdeu mais algum tempo comigo'"

Público:

- "Ensino superior. Governo corta 1.100 vagas em Lisboa e no Porto"

- "O dia da festa em Jerusalém afinal foi o dia dos mortos em Gaza"

- "Menos de metade dos meios aéreos estão a voar"

- "Sporting. Bruno de Carvalho e Jorge Jesus: uma relação a desfazer-se"

- "Rui Rio mantém tabu sobre mandatos de Marques Vidal"

- "Inspetora da 'Swissleaks' reconduzida outra vez nas PPP"

- "Novo atraso em estudo sobre dádiva de sangue por gays"

Diário de Notícias:

- "Tensão no Médio Oriente. Embaixada dos EUA em Jerusalém entre alegria e desespero"

- "Força Aérea preocupada com atrasos na saída da base militar do Montijo"

- "Toquinho [Notes:músico brasileiro] volta a Portugal. 'Minha carreira está começando hoje. O passado, nem sei se existiu"

- "Crise no Sporting. Jorge Jesus não está suspenso mas tem os dias contados em Alvalade"

- "Visita do ministro da Defesa. Missão portuguesa na República Centro-Africana na agenda de Luanda"

- "Reação à entrevista DN. Rio acusa Costa de transferir austeridade para os serviços públicos"

- "Espanha. Ciudadanos cresce e pressiona Rajoy depois de eleito novo líder catalão"

Jornal i:

- "Congresso do PS. Pedro Nuno Santos contra PPP"

- "A Guerra segundo Bruno de Carvalho. Presidente do Sporting empurra Jorge Jesus para fora do clube a seis dias da final da Taça"

- "Desenhar para acalmar as maldades da doença"

- "Faixa de Gaza. Israel atira a matar contra protesto"

- "João Lourenço recebe Azeredo Lopes em audiência surpresa"

- "Prostituição. 'Qual é a diferença entre um prostituto e um advogado?', questiona a JS"

- "Manifesto a favor de recondução de Joana Marques Vidal"- "SNS. Vítimas dos incêndios podem pedir isenções a partir de hoje"

Negócios:

- "Investidores e analistas chumbam preço da OPA"

- "Ginásios ganham primeiro 'round' contra o Fisco"

- "Nestlé Portugal investe 40 milhões nas fábricas"

- "Regulador trava venda de seguros do Montepio a chineses"

- "Diferendo entre acionistas para renováveis na Graciosa"

- "Impostos. Carga fiscal em máximos mesmo sem subida de impostos"

- "Transportes. 'Haverá navios autónomos daqui a 20 anos'"

Record:

- "Terramoto: Jorge Jesus de saída de Alvalade"

- "Bruno de Carvalho: 'Não ficar em 2.º lugar foi um rude golpe'"

- "Sporting: Rui Jorge, Miguel Cardoso e Rui Faria em cima da mesa"

- "Benfica: Rui Faria apontado: Vieira garante Vitória"

- "Águias pedem suspensão de portistas por cânticos ofensivos"

- "'O meu trabalho tem sido sinónimo de sucesso', Sérgio Conceição não desfaz tabu"

- "V. Setúbal: Lito Vidigal é o desejado"- "Paulinho pré-convocado para a Rússia"

- "Fábio Coentrão riscado após gesto na Madeira: Lateral renuncia ao Mundial"

A Bola:

- "Ponto final: Reunião tensa entre Bruno de Carvalho e Jorge Jesus traçou o fim da linha para o treinador de Alvalade"

- "FC Porto: Taça de campeão já está no museu"

- "Benfica: Conti pronto para assinar"

- "V. Setúbal: Lito Vidigal tem acordo para ser treinador"

- "Seleção: Paulinho (SC Braga) é a novidade na lista de 35 para a Rússia"

- "Fábio Coentrão renuncia ao Mundial e está fora da pré-convocatória"

O Jogo:

- "Em pé de guerra: Bruno reuniu-se com Jesus, acusou-o de deslealdade e deixou-lhe a porta aberta"

- "Benfica: Conti está perto"

- "FC Porto: Cinco mil no adeus a 2017/18"

- "Braga: Ailton reforça lateral"

- "Mundial'2018: Éder, Rony e Paulinho na primeira lista"

- "FC Porto: A taça chegou a casa"

