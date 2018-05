Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Terror em Alcochete: Sporting arrisca milhões com rescisão de estrelas"

- "Jogadores culpam Bruno de Carvalho e ameaçam sair com justa causa do clube"

- "Claque invade centro de estágio ataca jogadores e espalha pânico no balneário"

- "GNR caça agressores com cerco na estrada: Avançado holandês brutalmente agredido"

- "Economia trava com PIB na cauda da Europa"

- "Porto: Reitor acumula consultas na universidade"

- "Campanha para evitar mortes por incúria"

- "Demitidos: Montepio paga indemnização milionária a gestores"

- "Estacionamento em Braga: Mesquita e Salvador acusados por negócio"

- "Missão na Lituânia: Fuzileiros partem para vigiar a Rússia na fronteira Báltica"

Diário de Notícias:

- "Dadores de óvulos aceitam quebrar o anonimato"

- "Crise no Sporting com rescisões em cima da mesa, jogadores ainda vão decidir se jogam final da Taça"

- "ADSE. Beneficiários familiares em risco de perder acesso com cruzamento de rendimentos"

- "Protesto na educação. Há 150 autocarros cheios a três dias da manifestação de professores"

- "Contas do INE. Folga orçamental desaparece com crescimento a abrandar para 2,1%"

- "Conflito no Médio Oriente. Estados Unidos e Israel defendem-se da onda de indignação"

Jornal de Notícias:

- "Crise no Sporting. Jogadores ameaçaram rescindir e boicotar a Taça"

- "Hospitais acumulam um ano de dívidas"

- "Universidades. Porto e Lisboa contra cortes nas vagas ao superior"

- "ADSE. Rendimento dos familiares de beneficiários vai ser escrutinado"

- "Porto. Bolhão entrou em obras no dia em que fez 100 anos"

- "Gondomar. Câmara sem verba para pagar fatura à EDP"

- "Guimarães. Segurança Social errou no valor da reforma"

- "Gaza. Condenação global de banho de sangue isola Israel e EUA"

- "Reino Unido. Pai de Meghan recusa ir ao casamento real"

Público:

- "Portugal na CEE quase desaparece do ensino da História"

- "Trabalhadores a contrato nos hospitais vão poder progredir na carreira"

- "Sporting. Agressões em Alcochete ameaçam final da Taça de Portugal"

- "Lone Star dá nota positiva e reconduz António Ramalho no Novo Banco"

- "Fogos. Governo cede nas multas para garantir meios aéreos"

- "Tom Wolfe. Morreu o grande provocador das letras norte-americanas"

- "Moçambique. Renamo 'não tem pressa' em preencher o vazio deixado por Dhlakama"

- "Agricultura. Biopesticidas vão ter centro de investigação no Alentejo"

Jornal i:

- "A Guerra de Alcochete. Todos pedem a cabeça de Bruno de Carvalho"

- "Almeida Rodrigues, ex-diretor da PJ, ao i: 'Saio com a sensação de dever cumprido'"

- "Conheça os planos da CML para mudar a face de Entrecampos"

- "Gaza enterra os mortos. Pedida investigação ao massacre"

- "Estudos compravam que dormir evita o Alzheimer"

Negócios:

- "Disparidade salarial nas empresas agrava-se"

- "EDP: Só houve uma OPA com prémio inferior e fracassou"

- "Porque é que a economia está a abrandar?"

- "Governo aprova novas regras para ADSE"

- "Agressões em Alcochete pioram crise no Sporting"

- "Indústria. Cimpor perdeu 490 milhões em 2017"

- "Nome e produtos do Montepio podem mudar"

Record:

- "TERROR: Ultras da juventude leonina invadem Alcochete e agridem plantel no balneário"

- "Vigília em Alvalade de apoio aos jogadores"

- "Sporting: André Geraldes na teia: Andebol arrisca descida em esquema de corrupção"

- "Benfica: Aarón avança"

- "FC Porto: Ewerton debaixo de olho"

- "José Mourinho: 'Sporting e Benfica não precisa de mudar de treinador'"

A Bola:

- "O dia mais negro da história do Sporting"

- "Jogadores ponderam avançar para a rescisão com justa causa e queixa-crime contra Bruno de Carvalho como autor moral das agressões"

- "Grupo de encapuzados invadiu Academia de Alcochete e agrediu treinadores e futebolistas"

- "'Ficámos aterrorizados, foi um drama', Bas Dost"

- "Governo, FPF e Liga exigem justiça, Ministério Público já investiga"

- "Jesus quer ganhar a Taça e tenta convencer plantel a ir ao Jamor"

- "Centenas de adeptos juntaram-se em Alvalade numa vigília contra a violência"

- "'Foi chato, mas o crime faz parte do dia a dia', Bruno de Carvalho"

- "Jaime Marta Soares convoca órgãos sociais"

O Jogo:

- "TERROR". "Cinquenta indivíduos encapuzados invadiram centro de treinos e agrediram jogadores e técnicos"

Com LUSA.