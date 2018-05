Hoje nos jornais

Jornal de Notícias:

- "Mulheres da GNR obrigadas a levar filhos para o posto"

- "Bruno pressionado por todos para sair"

- "Sporting: Diretor de futebol entre os quatro detidos em caso de denúncia de corrupção"

- "Casillas fica mais um ano no Dragão e reduz salário"

- "Coesão: Turmas pequenas e 150 médicos para o interior"

- "Trofa e Paredes: Encapuzados em vaga de roubos à mão armada"

- "Braga: Cortejo com muita cerveja e críticas à falta de alojamento"

- "Um milhão nas estradas para ver passar o rali"

Correio da Manhã:

- "Ajudante de Bruno corrompe finalista da Taça: Diretor do futebol detido"

- "Família de Jesus em pânico quer mudar de casa"

- "Ministério Público considera criminalidade 'altamente organizada' e vai pedir prisão preventiva de André Geraldes"

- "Tenta matar madrasta com facas e trela de cão"

- "Furo de petróleo em Aljezur com luz verde"

- "Diplomatas têm o maior aumento salarial no Estado"

- "Mais alunos no ensino público sem professor de Matemática no último período"

- "Obras na ponte 25 de abril limitam trânsito em 2019"

Diário de Notícias:

- "Crise no Sporting. Bruno de Carvalho é assunto de Estado mas resiste a sair"

- "Fundos públicos. Governo vai reabilitar casas para alojar 50 mil estudantes"

- "Feira popular. Escritórios, casas, lojas, serviços e jardins vão dar mais vida às Avenidas Novas"

- "Petróleo. Não há licenças até ao fim da legislatura mas Eni e Galp têm ok para avançar"

- "Governo. Itália à beira de acordo político desafia UE e dá mão à Rússia"

- "Melhor ator em Cannes. Um papel à medida de Joaquim Phoenix em estreia nos cinemas"

Público:

- "Governo tem parada há um ano lei contra violência no desporto"

- "Entrevista a Sérgio Sousa Pinto: 'O lugar do PS não é capitanear frentismos de esquerda'"

- "Residências só têm camas para 12% dos alunos do ensino superior"

- "Petróleo em Aljezur avança mas sem novos furos até 2019"

- "Tribunal proíbe notícias sobre reitor julgado por desviar milhões"

- "Quando a Coreia do Norte recua pode ser para ganhar balanço"

- "À 3.ª edição, a ARCOlisboa já tem a sua feira-satélite"

- "Futebol. Griezmann deu ao atlético a sua terceira Liga Europa"

- "LGBTI. Já incendiaram a casa a esta família que distribui abraços contra a homofobia"

- "Lisboa. Na feira popular, a câmara projeta uma cidade para Entrecampos"

Jornal i:

- "Semana negra. A corrupção e terrorismo abalam Sporting"

- "Entrevista com o cientista que investigava a malária e encontrou por acaso a cura para as constipações"

- "Como as marcas usam o Instagram para promover os seus produtos"

- "Os medos mais bizarros. Sabe o que é a acondroplasiafobia?"

- "Itália. Esboço de novo governo faz tremer a União Europeia"

Negócios:

- "Ações das papelarias em máximo histórico"

- "Fisco vai avisar empresas em risco"

- "Prospeção de petróleo avança no Alentejo"

- "Presidente da ADSE acusado de decisões ilegítimas"

- "Conselho geral e de supervisão da EDP tem de avaliar OPA"

- "Função pública. Mais médicos, menos docentes. O que mudou em seis anos"

- "Imobiliário. Mexidas na lei vão perturbar mercado do arrendamento"

- "Energia. Mogadouro tem projetos fotovoltaicos de 100 milhões"

Visão:

- "Quem são os investidores do império José Avillez. A história da rica e discreta família Arié"

- "Memória. A saga dos Mello por Maria Filomena Mónica"

- "Lídia Jorge: 'Há uma futebolização da cultura'"

Sábado:

- "Donos do dinheiro contra Bruno de Carvalho"

- "Bem-estar. Dietas. Os alimentos que influenciam o humor. Exercício. Planos para ficar em forma até o verão"

- "Mais do que Sócrates e Passos Coelho. Governo já fez 1.717 nomeações - dá quase duas por dia"

- "Como foi o último casamento real em Portugal"

- "Arte e investimento. As novíssimas galerias e artistas da feira Arco em Lisboa"

A Bola:

- "As mensagens que podem tramar o Sporting"

- "A Bola revela as conversas entre suspeitos de aliciar jogadores adversários"

- "Marta Soares quer AG para destituição de Bruno de Carvalho"

- "Direção pede AG extraordinária"

- "Plantel recusa-se a treinar depois do ataque em Alcochete mas vai a jogo"

- "FC Porto: Ricardo garantido no Leicester"

- "Benfica: Reforços a caminho"

- "Liga Europa: Atlético vence pela 3ª vez"

Record:

- "Jesus fica se Bruno sair: treinador não vira as costas ao Sporting num momento tão difícil"

- "Benfica e FC Porto de olhos nos craques: Bruno Fernandes é o mais apetecível"

- "José Mourinho: 'Agora sou o 'mature one'"

- "Benfica: Conti em Lisboa na próxima semana"

- "FC Porto: Sérgio sobre Vitória: 'Contente por não me ter dados os parabéns'"

- "Estoril: Vítor Oliveira para subir já"

- "Portimonense: Couceiro na mira"

- "Santa Clara: Processo coloca subida em risco"

- "Final da Liga Europa: Griezmann resolve com bis"

O Jogo:

- "Caos total: André Geraldes, braço direito de Bruno de Carvalho no Sporting, detido por suspeita de 18 crimes de corrupção ativa"

- "O esquema ao detalhe: O Jogo conta como se processavam os pagamentos a jogadores e árbitros"

- "FC Porto: 'Fiquei contente por Rui Vitória não ter dado os parabéns'"

- "Benfica: Makaridze na mira das águias"

- "Rúben Neves: 'O Marega surpreendeu-me'"

- "Liga Europa: Final feliz com Griezman"

Com LUSA.