Hoje nos jornais

O Jornal Económico:

- "Crise inédita coloca Sporting a um passo do colapso"

- "EDP vai defender prémio de controlo de 20% a 30% na OPA chinesa"

- "'Se o Governo não cumprir avançamos para greves', secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira"

- "China vai abrir mercado de 200 milhões para a carne portuguesa"

- "Lei exige ao mercado intuição sobre o que pode ser lavagem de dinheiro"

- "Petróleo: Dependência externa deixa o país à mercê da subida do preço"

- "Nestlé vai investir 80 milhões de euros em Portugal este ano"

- "Os quatro desafios de António Costa para o Congresso do PS"

Correio da Manhã:

- "Estoril em leilão entre leões e águias: CM revela conversa entre arrependido e emissário André Geraldes"

- "'Bruno resiste:' Não nos demitimos'"

- "Insólito no Parlamento: Deputados parados por praga de baratas"

- "Éder: herói do Euro fora do Mundial"

- "Terrorismo ameaça casamento"

- "Gays agredidos pelos pais e companheiros"

- "Quartos de estudantes com redução em IRS"

Diário de Notícias:

- "20 anos Expo'98: Quando celebrar os oceanos trouxe uma vaga de frescura a Portugal"

- "Fogos: Limpeza volta a falhar em municípios de alto risco"

- "Sporting: Bruno de Carvalho recusa sair apesar de um dia marcado por muitas demissões"

- "Álvaro Sobrinho: 'Vamos pedir uma AG da SAD para destituir Bruno de Carvalho"

- "Fernando Santos leva ao Mundial da Rússia 13 dos 23 futebolistas que fizeram Portugal campeão europeu"

- "Casamento real: O 'sim' de Harry e Meghan (até para quem não é fã da nobreza nem vê séries)"

Público:

- "Governo faz alteração à lei que facilita OPA chinesa na EDP"

- "Sporting: Jesus convicto que Bruno deu carta-branca à Juve Leo para agir"

- "Vinte anos depois, Costa regressa à Expo'98"

- "Interior: Governo desafiado a mudar serviços do Estado"

- "Santos só leva 13 campeões europeus ao mundial"

- "Plásticos e químicos sem controlo na costa alentejana"

Jornal de Notícias:

- "Tabaco: Venda sobe apesar das imagens chocantes"

- "'A bem do Sporting', diz Bruno"

- "GNR: Militares desviados da vigilância aos fogos para o rali"

- "Crime: PJ resgata rapariga cigana raptada pelo pai e forçada a casar"

- "Artes: Novo museu do Vinho do Porto pinta a Ribeira de negro"

- "Espetáculo (Rali de Portugal) arrancou em Lousada e chega hoje às ruas do Porto"

Jornal i:

- "Entrevista ao médico do coração Fernando Pádua. 'Quero chegar aos 120, alegre, ativo e saudável'"

- "Notáveis tiram o tapete a Bruno de Carvalho"

- "Especial casamento Harry e Meghan"

- "Parlamento levanta sigilo bancário"

- "Terrorismo. Daesh ameaça matar Cristiano Ronaldo e Leonel Messi na Rússia"

- "Ex-diretor do Museu da Presidência da República acusado de abuso de poder"

Negócios:

- "Novo terminal de Sines cria mil empregos"

- "Grandes devedores à banca vão ser tornados público"

- "Petróleo está nos 80 dólares. Pode chegar aos 100?"

- "Bruno de Carvalho deixa Sporting em risco financeiro"

- "Energia. 'CTG diz que há duas Chinas na EDP"

- "Portugal 2020. Fundos dividem associação de municípios"

- "Trabalho. Discussão da lei laboral vai cruzar-se com o orçamento"

A Bola:

- "Orgulhosamente Sós: Universo leonino pediu-lhe para sair mas Bruno de Carvalho não se demite"

- "Benfica: Vlachodimos e Ebuechi já estão em Lisboa"

- "FC Porto: 'Sempre quis continuar', Casillas"

- "SC Braga: Eduardo e Ailton são os primeiros reforços"

Record:

- "Agarrado ao poder: Bruno de Carvalho recusa deixar a presidência"

- "Rogério Alves e José Couceiro podem liderar 'lista de salvação'"

- "Jesus prepara final com controlo remoto"

- "André Geraldes paga 60 mil euros e fica proibido de exercer funções"

- "Fernando Santos: 'Confio tanto nestes como nos de 2016'"

- "Rúben Dias em estreia Mundial"

- "Já cá está Vlachodimos"

- "FC Porto: Casillas por mais um ano"

O Jogo:

- "Casillas 'se queda': Espanhol cedeu no salário para fazer a quarta época no FC Porto"

- "Guerra aberta: Bruno recusa sair e Marta Soares prepara AG para o destituir"

- "Mundial'2018: Santos remodela ataque"

- "Águias insistem em Svilar"

- "Braga: Ailton e Eduardo oficiais"

- "Planeta Mundial: Luís Freitas Lobo apresenta seleção da Dinamarca"

Com LUSA.